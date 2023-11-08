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Published Сегодня, 15:12

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Колония

Убивший белгородца мужчина ранее изнасиловал и задушил девочку-подростка под Москвой

8 ноября 2023, 15:12
Фото: 1MI
Колония

Оренбуржец получил пожизненный срок за изнасилование и убийство подростка

Первое преступление житель Оренбургской области совершил в 2009 году, следующее — спустя два года. Наказание за убийство белгородца мужчина уже отбыл, а за насилие над девочкой-подростком его осудили в 2023 году: ему дали пожизненный срок. Об этом сообщили в московском следкоме.

Преступление случилось в Подмосковье ещё в июле 2009 года. Тогда пьяный 51-летний житель Оренбургской области в лесу около деревни Фенино Серпуховского района напал на 15-летнюю девочку. Он изнасиловал её, а затем убил. После оренбуржец украл телефон погибшей, накрыл её тело еловыми ветками и скрылся с места преступления.

В полицию обратились родственники девушки. Найти тело правоохранительные органы смогли спустя сутки после совершённого преступления.

Виновный продал телефон подростка в Туле, а затем уехал в Белгородскую область, где в 2011 году убил мужчину. За это преступление его осудили на десять лет. После выхода из колонии оренбуржец нарушил установленный административный надзор и уехал в Адыгею.

Позже следователи узнали, что виновный попал на запись камеры видеонаблюдения, когда продавал телефон в Туле, а также пообщались со свидетелями из Московской области, которые смогли опознать его по портрету. В январе 2023 года мужчину задержали.

Оренбуржец рассказал правоохранительным органам, что после изнасилования душил 15-летнюю девушку на протяжении 40 минут.

После того, как изнасиловал, она встала быстро, хотела убежать. У меня разум вообще помутился. Я её положил, минут сорок душил. Но она была ещё жива, тогда я встал и ударил её несколько раз палкой по голове.
рассказал виновный

Суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Виновный в изнасиловании и убийстве мужчина
Видео: следком Московской области
Белгородцу, который изнасиловал пожилую женщину, назначили наказание
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