Убивший белгородца мужчина ранее изнасиловал и задушил девочку-подростка под Москвой

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Преступление случилось в Подмосковье ещё в июле 2009 года. Тогда пьяный 51-летний житель Оренбургской области в лесу около деревни Фенино Серпуховского района напал на 15-летнюю девочку. Он изнасиловал её, а затем убил. После оренбуржец украл телефон погибшей, накрыл её тело еловыми ветками и скрылся с места преступления.
В полицию обратились родственники девушки. Найти тело правоохранительные органы смогли спустя сутки после совершённого преступления.
Виновный продал телефон подростка в Туле, а затем уехал в Белгородскую область, где в 2011 году убил мужчину. За это преступление его осудили на десять лет. После выхода из колонии оренбуржец нарушил установленный административный надзор и уехал в Адыгею.
Позже следователи узнали, что виновный попал на запись камеры видеонаблюдения, когда продавал телефон в Туле, а также пообщались со свидетелями из Московской области, которые смогли опознать его по портрету. В январе 2023 года мужчину задержали.
Оренбуржец рассказал правоохранительным органам, что после изнасилования душил 15-летнюю девушку на протяжении 40 минут.
После того, как изнасиловал, она встала быстро, хотела убежать. У меня разум вообще помутился. Я её положил, минут сорок душил. Но она была ещё жива, тогда я встал и ударил её несколько раз палкой по голове.
рассказал виновный
Суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.