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Белгородский суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о смягчении наказания

17 февраля 2023, 08:31
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Алексеевский районный суд Белгородской области решил прекратить производство сегодня, 17 февраля, сообщает ТАСС.
Сюжет
Суд

Алексеевский районный суд Белгородской области решил прекратить производство по ходатайству актёра Михаила Ефремова. Ранее об этом просил сам артист. Ходатайство изучили 17 февраля. Известно, что рассматривал прошение судья Сергей Романенко.

Адвокат актёра Юрий Падалко до этого объяснил, что актёр сам принял решение не выходить из колонии. О причинах юрист не сообщал. Артист продолжает отбывать наказание в ИК-4.

Глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский предположил, что Ефремов якобы мог передумать просить о замене наказания в связи с получением плохой характеристики от руководства ИК-4.

Ефремов мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Михаил Ефремов#Суд#Общество#Актёр#Ходатайство
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