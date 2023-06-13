Михаил Ефремов хотел отправиться добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Актёр Михаил Ефремов планировал пойти добровольцем на СВО. Он отбывает наказание в белгородской колонии из-за смертельного ДТП.
Друг артиста — актёр Иван Охлобыстин рассказал о желании Ефремова и добавил, что в качестве добровольца на спецоперацию его не взяли. Причиной стало состояние здоровья Михаила Ефремова.
«Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену. Он действительно хороший человек», — заявил Охлобыстин.
Ранее сообщалось, что Ефремов попросил об освобождении из колонии и хотел, чтобы наказание ему заменили на исправительные работы. Вскоре актёр передумал. Суд решил прекратить производство по ходатайству актёра.