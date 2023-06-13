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Михаил Ефремов хотел отправиться добровольцем на СВО

13 июня 2023, 14:15
Фото: 1MI
Актёр, отбывающий наказание в Белгородской области, хотел пойти на спецоперацию, но его не взяли. Об этом рассказал Иван Охлобыстин YouTube-каналу Metametrica, пишет «Лента».
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СВО

Актёр Михаил Ефремов планировал пойти добровольцем на СВО. Он отбывает наказание в белгородской колонии из-за смертельного ДТП.

Друг артиста — актёр Иван Охлобыстин рассказал о желании Ефремова и добавил, что в качестве добровольца на спецоперацию его не взяли. Причиной стало состояние здоровья Михаила Ефремова.

«Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену. Он действительно хороший человек», — заявил Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что Ефремов попросил об освобождении из колонии и хотел, чтобы наказание ему заменили на исправительные работы. Вскоре актёр передумал. Суд решил прекратить производство по ходатайству актёра.

Ефремов мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Михаил Ефремов#СВО#Спецоперация#Колония#Актёр#Доброволец
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