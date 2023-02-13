Ефремов мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики

Глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский предположил, почему актёр Михаил Ефремов передумал о досрочном выходе из колонии. Со слов адвоката, это может быть связано с тем, что артист получил плохую характеристику от руководства ИК-4.