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Ефремов мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики

13 февраля 2023, 14:10
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Адвокат рассказал о возможных причинах того, почему актёр Михаил Ефремов передумал выходить из белгородской ИК-4. Цитирует специалиста РИА «Новости».
Сюжет
Суд

Глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский предположил, почему актёр Михаил Ефремов передумал о досрочном выходе из колонии. Со слов адвоката, это может быть связано с тем, что артист получил плохую характеристику от руководства ИК-4.

Как рассказал юрист, адвокаты Ефремова, возможно, не проверили отношение исправительной колонии к актёру. Он, судя по всему, ещё получил и плохую характеристику.

Адвокат артиста Пётр Хархорин комментировать ситуацию агентству не стал и сослался на запрет со стороны своего подзащитного.

13 февраля стало известно, что Михаил Ефремов попросил прекратить производство по запросу о смягчении для него наказания. Ходатайство актёра Алексеевский райсуд рассмотрит 17 февраля.

Михаил Ефремов «передумал» выходить из белгородской колонии
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Суд#Михаил Ефремов#Актёр#ИК-4#Колония#Досрочный выход
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