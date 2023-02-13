Ефремов мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский предположил, почему актёр Михаил Ефремов передумал о досрочном выходе из колонии. Со слов адвоката, это может быть связано с тем, что артист получил плохую характеристику от руководства ИК-4.
Как рассказал юрист, адвокаты Ефремова, возможно, не проверили отношение исправительной колонии к актёру. Он, судя по всему, ещё получил и плохую характеристику.
Адвокат артиста Пётр Хархорин комментировать ситуацию агентству не стал и сослался на запрет со стороны своего подзащитного.
13 февраля стало известно, что Михаил Ефремов попросил прекратить производство по запросу о смягчении для него наказания. Ходатайство актёра Алексеевский райсуд рассмотрит 17 февраля.