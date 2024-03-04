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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:35

Михаил Ефремов

Белгородское УФСИН опровергло информацию о подаче Ефремовым документов на УДО

4 марта 2024, 14:32
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Михаил Ефремов
Информация об обращении актёра в Алексеевский районный суд с ходатайством об УДО не соответствует действительности, сообщает УФСИН России по Белгородской области.

Региональное УФСИН опровергло информацию об обращении Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация колонии одобрила ходатайство актёра об УДО. Информацию подтвердила член совета по правам человека и столичного ОНК Ева Меркачёва.

Как сообщил адвокат актёра РИА «Новости», право на подачу заявления об УДО наступит только в конце марта.

Ефремов выходит из белгородской колонии?
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#Общество#Белгородская область#УФСИН#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#УДО#Михаил Ефремов
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