Белгородское УФСИН опровергло информацию о подаче Ефремовым документов на УДО

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Региональное УФСИН опровергло информацию об обращении Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
Напомним, что ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация колонии одобрила ходатайство актёра об УДО. Информацию подтвердила член совета по правам человека и столичного ОНК Ева Меркачёва.
Как сообщил адвокат актёра РИА «Новости», право на подачу заявления об УДО наступит только в конце марта.