«Абирег»: «Агро-Белогорье» убрало из повестки вопрос о повышении зарплат?

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
На 4 марта было запланировано собрание участников ГК «Агро-Белогорье». В «Русагро» журналистам «Абирега» рассказали, что директор холдинга Лариса Ковалёва якобы внесла существенные изменения в повестку собрания и отказалась рассматривать вопросы о повышении в марте 2024 года зарплат сотрудников на 30%.
«Будем убеждать наших партнёров в необходимости принятия данных решений [о повышении зарплат и премии] вне зависимости от состоявшихся ранее пересмотров», — заявили в «Русагро».
Впрочем, в «Агро-Белогорье» заявили, что одним из основных вопросов было досрочное прекращение полномочий Ларисы Ковалёвой как гендиректора. В качестве содиректоров предложили участников «Русагро». Эти инициативы в итоге одобрены не были.
Вопросы о повышении зарплаты сотрудников, на чём ранее также настаивали в «Русагро», не рассматривались. Почему, ранее объяснили в АБ.