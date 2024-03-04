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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

«Абирег»: «Агро-Белогорье» убрало из повестки вопрос о повышении зарплат?

«Абирег»: «Агро-Белогорье» убрало из повестки вопрос о повышении зарплат?

4 марта 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney
На собрании участников ГК «Агро-Белогорье» 4 марта планировалось поднять вопрос о повышении заработных плат сотрудникам. Однако издание со ссылкой на «Русагро» утверждает, что из повестки якобы этот вопрос в итоге убрали. Впрочем, «Агро-Белогорье» заявило, что в центре внимания был другой вопрос.

На 4 марта было запланировано собрание участников ГК «Агро-Белогорье». В «Русагро» журналистам «Абирега» рассказали, что директор холдинга Лариса Ковалёва якобы внесла существенные изменения в повестку собрания и отказалась рассматривать вопросы о повышении в марте 2024 года зарплат сотрудников на 30%.

«Будем убеждать наших партнёров в необходимости принятия данных решений [о повышении зарплат и премии] вне зависимости от состоявшихся ранее пересмотров», — заявили в «Русагро».

Впрочем, в «Агро-Белогорье» заявили, что одним из основных вопросов было досрочное прекращение полномочий Ларисы Ковалёвой как гендиректора. В качестве содиректоров предложили участников «Русагро». Эти инициативы в итоге одобрены не были.

Вопросы о повышении зарплаты сотрудников, на чём ранее также настаивали в «Русагро», не рассматривались. Почему, ранее объяснили в АБ.

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#Белгородская область#Экономика#Зарплата#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Русагро#Владимир зотов#Белгород#Лариса Ковалёва#Александра Склярова
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