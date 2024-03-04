«Абирег»: «Агро-Белогорье» убрало из повестки вопрос о повышении зарплат?

На собрании участников ГК «Агро-Белогорье» 4 марта планировалось поднять вопрос о повышении заработных плат сотрудникам. Однако издание со ссылкой на «Русагро» утверждает, что из повестки якобы этот вопрос в итоге убрали. Впрочем, «Агро-Белогорье» заявило, что в центре внимания был другой вопрос.

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