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Бизнес

В минсельхозе ответили на просьбу прокомментировать спор «АБ» с «Русагро»

29 февраля 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Бизнес

Власти не стали комментировать спор «Агро-Белогорья» с «Русагро»

Белгородцы попросили губернатора озвучить мнение по поводу спора крупных компаний. Вместо главы региона ответил областной минсельхоз.

Власти не стали комментировать спор двух крупных компаний — «Агро-Белогорья» и «Русагро». Министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко заявил, что у чиновников такого права нет.

В комментариях на странице губернатора к главе региона обратилась белгородка и попросила озвучить мнение по поводу спора крупных компаний. На её слова ответил глава областного минсельхоза и сообщил, что власти делать этого не станут.

Органы государственной власти не вправе вмешиваться в судебный спор двух хозяйствующих субъектов.
Андрей Антоненко

Ранее появилась новая версия о споре Владимира Зотова и «Русагро». Из СМИ стало известно, что Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Однако в самом «АБ» об этих планах не в курсе.

Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
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Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
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