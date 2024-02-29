В минсельхозе ответили на просьбу прокомментировать спор «АБ» с «Русагро»

Ранее появилась новая версия о споре Владимира Зотова и «Русагро». Из СМИ стало известно, что Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Однако в самом «АБ» об этих планах не в курсе.