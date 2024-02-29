В минсельхозе ответили на просьбу прокомментировать спор «АБ» с «Русагро»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Власти не стали комментировать спор двух крупных компаний — «Агро-Белогорья» и «Русагро». Министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко заявил, что у чиновников такого права нет.
В комментариях на странице губернатора к главе региона обратилась белгородка и попросила озвучить мнение по поводу спора крупных компаний. На её слова ответил глава областного минсельхоза и сообщил, что власти делать этого не станут.
Органы государственной власти не вправе вмешиваться в судебный спор двух хозяйствующих субъектов.
Андрей Антоненко
Ранее появилась новая версия о споре Владимира Зотова и «Русагро». Из СМИ стало известно, что Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Однако в самом «АБ» об этих планах не в курсе.