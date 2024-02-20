Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»

Ранее в ГК «Русагро» журналистам заявили, что за время проведения СВО Владимир Зотов и Лариса Ковалёва «лично себе забрали из компании более 9,3 млрд рублей дивидендами». В «Русагро» также рассказали о причинах претензий к бизнесмену: иск к нему и компании «Русский металл» подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. Связано это якобы с отчуждением предпринимателем 25% своих долей «Русскому металлу», о чём, по данным фирмы, «Русагро» заранее не проинформировали.