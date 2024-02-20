Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»

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Как сообщается в официальном комментарии ГК «Агро-Белогорье», который предоставили Бел.Ру, 27 декабря прошлого года ООО «ГК Русагро» потребовало созвать внеочередное собрание участников белгородского агрохолдинга. Его назначили на 4 марта 2024 года, но 15 февраля от «Русагро» поступило предложение включить в повестку собрания дополнительные вопросы. В том числе речь шла о повышении зарплат и выплате сотрудникам премий.
«Рады сообщить, что во многом видение стратегического развития холдинга у нас и наших партнёров полностью совпадает. В частности, отмечаем, что совпадает оно в вопросе выплат премий сотрудникам предприятий, входящих в состав группы компаний „Агро-Белогорье“», — указано в документе «Агро-Белогорья».
Утверждается, что практика с премиями существует в группе компаний «на протяжении долгих лет». Конкретно в 2024 году предусмотрены дополнительные выплаты по 50% ко Дню компании и ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Возможны премии и за перевыполнение плана, а также подарки работникам — билеты в «парки и другие социальные объекты». Вероятно, речь идёт о принадлежащих председателю совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову местах для отдыха.
«Полагаем, что наши партнёры по бизнесу, владеющие 22,5% акций, также могут присоединиться к подобной практике и дополнить пакет стимулирования сотрудников „Агро-Белогорья“», — официальный комментарий «Агро-Белогорья»
В документе также прописано, что «полностью совпадает» и позиция в вопросе повышения заработной платы сотрудникам. Требование увеличить ежемесячные выплаты на 30% «полностью поддерживается» Владимиром Зотовым и генеральным директором общества Ларисой Ковалёвой.
«Более того, решение об увеличении заработной платы на 30% было принято ещё в 2023 году, и с 1 января 2024 года работники холдинга уже получают повышенную заработную плату», — официальный комментарий «Агро-Белогорья»
Утверждается, что на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) с 1 января в компании направили 1,6 млрд рублей. Общий же ФОТ по предприятиям запланирован на сумму в 8,1 млрд рублей.
Кроме того, на собрании 4 марта Зотов и Ковалёва готовы полностью поддержать инициативу ГК «Русагро» выделить 1 млрд рублей благотворительной помощи системе регионального здравоохранения. Руководство «Агро-Белогорья» также надеется, что «подобное социальное инвестирование и от ГК „Русагро“ станет регулярным».
Отдельным пунктом в официальном комментарии указали, что «Агро-Белогорье» на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим РФ, территориальной обороне, беженцам и пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ мирным гражданам.
В завершении отмечается, что Зотов и Ковалёва готовы выделить дополнительно ещё 1 млрд рублей по этому направлению. Часть средств пойдёт при этом на строительство муниципальных учреждений, развитие районов и в адрес Белгородской и Старооскольской епархии.
Ранее в ГК «Русагро» журналистам заявили, что за время проведения СВО Владимир Зотов и Лариса Ковалёва «лично себе забрали из компании более 9,3 млрд рублей дивидендами». В «Русагро» также рассказали о причинах претензий к бизнесмену: иск к нему и компании «Русский металл» подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. Связано это якобы с отчуждением предпринимателем 25% своих долей «Русскому металлу», о чём, по данным фирмы, «Русагро» заранее не проинформировали.
Внезапные разборки начались не так давно, но уже приковали к себе внимание жителей Белгородской области. В центре внимания, разумеется, сам Зотов, ставший по итогам 2022 года самым богатым жителем региона. Бизнесмен комментировал ситуацию лично: он заверил, что от разбирательств его группа компаний «старается абстрагироваться», а если у «Русагро» «есть какой-то спор — то это их проблемы».