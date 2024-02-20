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В «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро» о зарплате и пожертвованиях

Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»

20 февраля 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney

В «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро» о зарплате и пожертвованиях

Ранее в СМИ появилась информация, что группа компаний «Русагро» потребовала у белгородского холдинга «Агро-Белогорье» поднять зарплату сотрудникам на 30%. В компании Владимира Зотова официально прокомментировали ситуацию.

Как сообщается в официальном комментарии ГК «Агро-Белогорье», который предоставили Бел.Ру, 27 декабря прошлого года ООО «ГК Русагро» потребовало созвать внеочередное собрание участников белгородского агрохолдинга. Его назначили на 4 марта 2024 года, но 15 февраля от «Русагро» поступило предложение включить в повестку собрания дополнительные вопросы. В том числе речь шла о повышении зарплат и выплате сотрудникам премий.

«Рады сообщить, что во многом видение стратегического развития холдинга у нас и наших партнёров полностью совпадает. В частности, отмечаем, что совпадает оно в вопросе выплат премий сотрудникам предприятий, входящих в состав группы компаний „Агро-Белогорье“», — указано в документе «Агро-Белогорья».

Утверждается, что практика с премиями существует в группе компаний «на протяжении долгих лет». Конкретно в 2024 году предусмотрены дополнительные выплаты по 50% ко Дню компании и ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Возможны премии и за перевыполнение плана, а также подарки работникам — билеты в «парки и другие социальные объекты». Вероятно, речь идёт о принадлежащих председателю совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову местах для отдыха.

«Полагаем, что наши партнёры по бизнесу, владеющие 22,5% акций, также могут присоединиться к подобной практике и дополнить пакет стимулирования сотрудников „Агро-Белогорья“», — официальный комментарий «Агро-Белогорья»

В документе также прописано, что «полностью совпадает» и позиция в вопросе повышения заработной платы сотрудникам. Требование увеличить ежемесячные выплаты на 30% «полностью поддерживается» Владимиром Зотовым и генеральным директором общества Ларисой Ковалёвой.

«Более того, решение об увеличении заработной платы на 30% было принято ещё в 2023 году, и с 1 января 2024 года работники холдинга уже получают повышенную заработную плату», — официальный комментарий «Агро-Белогорья»

Утверждается, что на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) с 1 января в компании направили 1,6 млрд рублей. Общий же ФОТ по предприятиям запланирован на сумму в 8,1 млрд рублей.

Кроме того, на собрании 4 марта Зотов и Ковалёва готовы полностью поддержать инициативу ГК «Русагро» выделить 1 млрд рублей благотворительной помощи системе регионального здравоохранения. Руководство «Агро-Белогорья» также надеется, что «подобное социальное инвестирование и от ГК „Русагро“ станет регулярным».

Отдельным пунктом в официальном комментарии указали, что «Агро-Белогорье» на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим РФ, территориальной обороне, беженцам и пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ мирным гражданам.

В завершении отмечается, что Зотов и Ковалёва готовы выделить дополнительно ещё 1 млрд рублей по этому направлению. Часть средств пойдёт при этом на строительство муниципальных учреждений, развитие районов и в адрес Белгородской и Старооскольской епархии.

Ранее в ГК «Русагро» журналистам заявили, что за время проведения СВО Владимир Зотов и Лариса Ковалёва «лично себе забрали из компании более 9,3 млрд рублей дивидендами». В «Русагро» также рассказали о причинах претензий к бизнесмену: иск к нему и компании «Русский металл» подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. Связано это якобы с отчуждением предпринимателем 25% своих долей «Русскому металлу», о чём, по данным фирмы, «Русагро» заранее не проинформировали.

Внезапные разборки начались не так давно, но уже приковали к себе внимание жителей Белгородской области. В центре внимания, разумеется, сам Зотов, ставший по итогам 2022 года самым богатым жителем региона. Бизнесмен комментировал ситуацию лично: он заверил, что от разбирательств его группа компаний «старается абстрагироваться», а если у «Русагро» «есть какой-то спор — то это их проблемы».

«Это их проблемы». Зотов — о корпоративных спорах «Русагро» с ГК «Агро-Белогорье»
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