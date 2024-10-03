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Дивиденды

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2024
Эксперты оценили дивиденды в период высоких ставок
Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют, что дивидендные выплаты российских компаний за следующие 12 месяцев достигнут около 4,4 трлн рублей.
3 октября, 05:00
Аналитики фондового рынка обновили ТОП-10 российских акций
Привилегированные акции Татнефти вошли в обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами. При этом аналитики исключили из подборки привилегированные акции «Транснефти».
12 июля, 12:56
Агрессивная политика конкурентов и 392 млн рублей прибыли: что указано в отчёте ЖБК?
25 июня, 07:47
Есть, за что судиться: «Агро-Белогорье» выплатило 10 млрд дивидендов за 2023 год
31 марта, 16:30
Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»
20 февраля, 10:00
2023
Эксперты рассказали о выплатах дивидендов российскими компаниями
Сейчас наиболее доходный по дивидендам — нефтегазовый сектор, сообщает РБК. Как обстоят дела в других секторах — в нашем материале.
12 сентября 2023, 13:46
Белгородская компания «Белаци» больше четверти прибыли направит на дивиденды
14 марта 2023, 08:47

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