Ежегодно журналисты «Бел.Ру» составляют рейтинг самых богатых людей Белгородской области. Некоторые предприниматели традиционно заняли топовые места, другие — вырвались вперёд или утратили былые позиции. Есть и бизнесмены, которые по итогам 2022 года впервые попали в список богачей. Как изменился топ, кто из состоятельных нарастил активы, а кто упустил, и как выглядит топ-100 самых богатых белгородцев — изучайте в нашем спецпроекте.
1) Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка.
2) Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
3) Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
4) Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
5) Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
6) Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Зотов Владимир Фёдорович – депутат областной думы и один из самых влиятельных людей региона снова возглавляет рейтинг богатейших белгородцев. Неудивительно, ведь Зотов – главный совладелец агропромышленной ГК «Агро-Белогорье», одной из крупнейших в стране. Кроме того, депутат и бизнесмен владеет несколькими компаниями в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и развлекательной индустрии. По итогам 2022 года сумма его чистых активов достигла 29,5 млрд рублей, а сумма чистой прибыли - 1,9 млрд рублей, что сильно ниже, чем по итогам 2021 года.
ООО "АГРО-БЕЛОГОРЬЕ ВОРОНЕЖ"
ООО "АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КРАСНОДАР"
ООО "АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КУРСК"
ООО "АГРО-ПРИВОЛЖЬЕ"
ООО "АЛЬТЭНЕРГО"
ООО "АЛЬФА-ТРАСТ"
ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗООПАРК"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ПАРК ДИНОЗАВРОВ"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ООО "БОРИСОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "ГМК"
ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ОАО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2"
ОАО "ГРАФОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ЕВРОМЕД ДИАГНОСТИК"
ООО "ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ"
ООО "КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА"
ООО "КЛИНИКА ЕВРОМЕД"
ООО "КОЛОМЫЦЕВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2"
ОАО "КРАСНОЯРУЖСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
АО "КРЮКОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ЛТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "МАСТЕРФЕСТ"
ООО "МПЗ АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "МУРОМСКИЙ ЛЕС"
ООО "МЦ РИВЬЕРА"
ООО "ОЛЬШАНЕЦ ПАРК"
ООО "ПАРК АТТРАКЦИОНОВ"
ООО "ПИКНИК-ПАРК"
ООО "ПЗК"
ООО "РАКИТЯНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "РЕСТОРАН РИВЬЕРА"
ООО "РЕСТОРАН РИВЬЕРА-СИТИ"
ООО "РИВЬЕРА"
ООО "САДЫ БЕЛОГОРЬЯ"
ООО "СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР"
ООО "СК КЛИМОВОЕ"
ООО "СТРЕЛЕЦКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "СТРИГУНОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "ТД САДЫ БЕЛОГОРЬЯ"
ООО "ТП БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "УК РАЗВИТИЕ"
ООО "УК САДЫ"
ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ"
ООО "ЭТП-АГРО"
ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ САНВЕТУТИЛЬЗАВОД"
Гусев Дмитрий Сергеевич - сын белгородского депутата Сергея Гусева и совладелец семейного бизнеса превзошел в этот раз своего отца и занял второе место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. Совладелец конфетной фабрики “Славянка” показал в 2022 году действительно “сладкий” результат: 14 млрд рублей чистой выручки и 1,1 млрд чистых активов.
ООО "СЛАВЯНКА-РОЗНИЦА"
ООО "СПЕКТР"
ООО "КАКАО-ПРОДУКТ"
ООО "Агропредприятие "Потудань"
ООО "КО "СЛАВЯНКА"
ООО "ДТС"
ООО "СЛАВЯНКА-ТРЕЙД"
ООО "Славянка-трапеза"
ООО "Торговый дом Славянки"
ООО "ГРАНТ"
ООО "Славянка плюс"
Лушников Виталий Николаевич - непубличный бизнесмен, впервые попавший в рейтинг богатых в 2022 году, в этом году только набрал обороты. Владелец нескольких компаний, занимающихся выращиванием зерновых культур и производством удобрений. О нём мало что известно, кроме того, что он весьма богат: чистая выручка в размере 4 млрд рублей и сумма чистых активов в 5,6 млрд рублей подняли его сразу на третью строчку топа.
ООО "БЕЛ ОРГАНИКА"
ООО "БЕНТАЛЬ"
ООО "ВОЗНЕСЕНОВКА"
ООО "ЛОГИСТИК БЕЛОГОРЬЯ"
Лиман Сергей Алексеевич - инженер-механик и химик уже не первый год подряд занимает почётное высокое место в топе богатых. Забраться на четвёртую строчку ему помогли не столько технические навыки, сколько два прибыльных завода по производству премиксов и экструдированных кормов для ценных пород рыб и домашних животных. С шестого на четвёртое место Лиман поднялся благодаря чистым активам на 2 млрд рублей и чистой прибыли на 4 млрд рублей.
ООО "ЛИМКОРМ ГРУПП"
ООО "БИОПРО"
ООО "ЛИМКОРМ"
ООО "АГРОТРЕЙДЕР"
ООО "Агроакадемия"
Клет Вадим Михайлович - депутат Белгородской областной думы — владелец 28 компаний, связанных со строительством. Замыкает собой первую пятёрку самых богатых жителей Белгородской области второй год подряд: по итогам 2022 года сумма чистых активов бизнесмена достигла 3 млрд рублей, а сумма чистой прибыли - 768 млн рублей.
ООО "АЛЬЯНС"
ООО "АТП 131"
ООО "БЕЛАЛЬЯНС"
ООО "БЕЛГОРОДСТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ"
ООО "БЕЛМОНТАЖСТРОЙ"
ООО "БМПП"
ООО "БСМ-КОМФОРТ"
ООО "БСМ-НЕДВИЖИМОСТЬ"
ООО "БСМ-ЦЕНТР"
ООО "ВЕКТОР"
ООО "ВИВАТ-ЭКСПЕРТ"
ООО "ЛАУРА"
ООО "ОПТ"
ООО "ОФИС-НЕДВИЖИМОСТЬ"
ООО "ОФИСНЫЙ ЦЕНТР"
ООО "ПАРТНЕР-ЛИЗИНГ"
ООО "РЕЗИДЕНЦИЯ "ЛАЗУРНОЕ"
ООО "СИТИС-ГУРМАН"
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГК "БСМ"
ООО "СТРОЙТЕХНИКА"
ООО "ТЕХСЕРВИС31"
ООО "УНИВЕРМАГ "ТОРГЛИНИЯ"
ООО "УНИВЕРМАГ "ТОРГМОДУЛЬ"
ООО "УНИВЕРМАГ "ТОРГ-ТЕНДЕР"
ООО "УНИВЕРМАГ "ТОРГТЕРМИНАЛ"
ООО "ФСП 1"
ООО "ФСП"
ООО "ЭЛЬ СТРОЙ ПЛЮС"
ООО РА "ВИВАТ"
Гусев Сергей Аркадьевич — очень влиятельная в области фигура и отец Дмитрия Гусева, расположившегося на пару строк выше в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. «Славянка», одна из крупнейших кондитерских фабрик в России, продолжает приносить бизнесмену стабильный хороший доход: по итогам 2022 года — выручка в 22,6 млрд рублей и чистая прибыль в сумме 928 млн рублей. Отметим, что в 2020 году фирма открыла три счёта в банке Швейцарии, к которым были претензии у налоговой, но суды по штрафам «Славянка» выиграла.
ООО "СПЕКТР"
ООО "Славянка-трапеза"
ООО "СЛАВЯНКА-ТРЕЙД"
ООО "Агропредприятие "Потудань"
ООО "ДТС"
ООО "ГРАНТ"
ООО "Славянка-снаб"
ООО "Торговый дом Славянки"
ООО "СЛАВЯНКА-ТОРГ"
Ковалева Лариса Владимировна - верная соратница Владимира Зотова не вошла в пятёрку самых богатых, хотя в прошлом году занимала в аналогичном рейтинге третье место. Тем не менее, Ковалева продолжает сохранять высокие позиции: по итогам 2022 года сумма активов совладелицы и директора ряда активов Зотова достигла 3,2 млрд рублей, а сумма выручки — 5,8 млрд рублей.
ООО "АГРО-БЕЛОГОРЬЕ ВОРОНЕЖ"
ООО "АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КРАСНОДАР"
ООО "АГРО-БЕЛОГОРЬЕ КУРСК"
ООО "АГРО-ПРИВОЛЖЬЕ"
ООО "АЛЬТЭНЕРГО"
ООО "АЛЬФА-ТРАСТ"
ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗООПАРК"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ПАРК ДИНОЗАВРОВ"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ООО "БОРИСОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "БОРИСОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "ГМК"
ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ОАО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2"
ОАО "ГРАФОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ЕВРОМЕД ДИАГНОСТИК"
ООО "ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ"
ООО "КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА"
ООО "КЛИНИКА ЕВРОМЕД"
ООО "КОЛОМЫЦЕВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-1"
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС-2"
ОАО "КРАСНОЯРУЖСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
АО "КРЮКОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ЛТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "МАСТЕРФЕСТ"
ООО "МПЗ АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "МУРОМСКИЙ ЛЕС"
ООО "МЦ РИВЬЕРА"
ООО "ОЛЬШАНЕЦ ПАРК"
ООО "ПАРК АТТРАКЦИОНОВ"
ООО "ПИКНИК-ПАРК"
ООО "ПЗК"
ООО "РАКИТЯНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "РЕСТОРАН РИВЬЕРА"
ООО "РЕСТОРАН РИВЬЕРА-СИТИ"
ООО "РИВЬЕРА"
ООО "САДЫ БЕЛОГОРЬЯ"
ООО "СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР"
ООО "СК КЛИМОВОЕ"
ООО "СТРЕЛЕЦКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "СТРИГУНОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"
ООО "ТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "ТД САДЫ БЕЛОГОРЬЯ"
ООО "ТП БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "УК РАЗВИТИЕ"
ООО "УК САДЫ"
ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ"
ООО "ЭТП-АГРО"
ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ САНВЕТУТИЛЬЗАВОД"
Барщук Василий Иванович - новая персона в топе богатых белгородцев со знакомой многим фамилией. Вероятно, отец Игоря Васильевича Барщука, депутата Белгородской областной думы и председателя совета директоров ЗАО «Боше» в Старом Осколе. Василий Барщук владеет восемью компаниями, ещё в 11 он является совладельцем, и доля его в них — от 50 до 99 процентов. По итогам 2022 года сумма чистых активов бизнесмена составила 1,3 млрд рублей, чистой прибыли — 370 млн рублей.
ООО "АКТИВИНВЕСТ"
ООО "АРТ-МАСТЕР"
ООО "БИТ"
ООО "ВИСТА"
ООО "ГОРШЕЧЕНСКОЕ ОХОТХОЗЯЙСТВО"
ООО "ЗКО"
ООО "ИНВЕСТИЦИИ И РЕСУРСЫ"
ООО "ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ БАРНАУЛ"
ООО "ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ МУРМАНСК"
ООО "ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПЕТРОЗАВОДСК"
ООО "ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ СОЧИ"
ООО "ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ СТЕРЛИТАМАК"
ООО "ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
ООО "НОВЫЙ ГОРИЗОНТ"
ООО "ОНП"
ООО "ОСКОЛ - АСН"
ООО "ОСКОЛ РЕКЛАЙМ"
ООО "ОСКОЛФИТНЕС"
ООО "ПРОМИНВЕСТ"
ООО "СЗ БСИ"
Скляренко Виктор Владимирович - экс-депутат Белгородской областной думы, сложивший полномочия ещё в ноябре 2020 года. Почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличил свои активы — до 641 млн рублей. Вместе с выручкой на 4 млрд рублей поднялся в этом году сильно вверх: в 2022 году бизнесмен занял лишь 64-ю строку рейтинга самых богатых людей Белгородской области.
ООО "ДАЛЬ"
Дарчинян Мадат Размикович - без него не обходится ни один топ богатых: совладаелец «Белгороддорстрая» - компании, которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Отчитался о выручке в 2 млрд рублей и о прибыли в 288 млн рублей. Дорожное полотно в регионе перекладывают довольно часто; вероятно, именно это и помогло Дарчиняну подняться столь высоко.
ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ"
ООО "ВОРСКЛА"
ООО "ЦЕНТРДОРСТРОЙ"
Палиенко Дмитрий Валерьевич – бизнесмен владеет тремя компаниями и имеет доли ещё в трёх. Его зарегистрированные в 2021 году фирмы продолжают плодоносить и приносить хороший доход: 3,3 мдрд рублей выручки и 1 млрд чистых активов позволили занять ему 11-е место среди самых богатых белгородцев.
ООО "АСЛ"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ"
ООО "НГ"
ООО "НГБР-1500"
ООО "НЕГАБАРИТИКА ЦЕНТР"
ООО "НЕГАБАРИТИКА"
Чуев Владимир Петрович – почётный гражданин Белгорода и, при поддержке Евгения Савченко, основатель компаний «Владмива», настоящей стоматологической империи. Профессор и доктор технических наук, Чуев проявил себя ещё и как хороший бизнесмен: в 2022 году сумма его чистой прибыли достигла 197 млн рублей, а выручки — 3,3 млрд рублей. Тот случай, когда зубы и правда золотые. 12-е место среди самых богатых жителей Белгородской области.
ООО "БРИКС-ДЕНТАЛ"
ООО "ВЛАДМИВА"
ООО "ЗЗМ"
ООО "ДД "ВЛАДМИВА"
ООО "ИДСО "ВЭЛ"
ООО "КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ"
ООО "НАНОАПАТИТ"
ООО "ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ"
ООО "ССБ. ОБЬЕДИНЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ООО "СТУДИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВЛАДМИВА"
ООО "СЦ "ВЛАДМИВА"
ООО "ТД "ВЛАДМИВА"
ООО "ТК "ВЛАДМИВА"
ООО "ЦКУ "ВЛАДМИВА"
Экс-мэр Белгорода Василий Николаевич Потрясаев вновь показал потрясающий результат и занял “несчастливое” место в топе самых богатых людей Белгородской области: построенные на производстве упаковки бизнесы принесли бывшему председателю областной думы 4 млрд рублей выручки. Кроме того, по итогам прошлого года его чистые активы потянули на 829 млн рублей, а чистая прибыль — 166 млн рублей.
ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
ООО "ТК "ШЕБЕКИНСКИЙ КАРТОН"
ООО "Гофротара"
ООО "Центр-Универсал"
Щербина Елена Геннадиевна – предприниматель из Старого Оскола. Ей принадлежит компания, которая занимается обработкой металлов и нанесением покрытий на металлы. Бизнесвумен — относительно новое лицо для рейтинга: впервые в топе богатых она появилась в 2021 году, заняв 34-е место. В этот раз с выручкой в 2 млрд рублей Щербина поднялась сразу на 14-е.
ООО УК "АЛКОР"
ООО "АЛТЕК"
ООО ТД "АЛТЕК"
Юдин Сергей Викторович – бывший депутат Белгородской областной думы. В прошлом рейтинге самых богатых жителей Белгородской области бизнесмен занял 71-е место, сильно опустившись из-за убытков на 39 млн рублей. По итогам 2022 года “отбился” и поднялся на 15-ю позицию, отчитавшись о выручке в 6 млрд и о чистой прибыли в 80 млн рублей.
ООО "АПХ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
ООО "ЗАРЯ"
ООО "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА - АГРО"
ООО "КОРМОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
ООО "МК "ОСКОЛ"
ООО "МК "СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ"
ООО "НИВА"
ООО "УК ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
Сиротенко Сергей Иванович – известный бизнесмен, который уже не первый год попадает в топ богатейших белгородцев. Владелец двух и совладелец трёх компаний сильно поднялся по сравнению с прошлым топ-100 — с 66-го на 16-е место. По итогам 2022 года чистые активы Сиротенко составили 591 млн рублей, выручка — 3,7 млрд рублей.
ООО "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ"
ООО "БЕЛОГОРЬЕ-ТРАНС"
АО "КФ "БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "ПК "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ"
ООО "ТД "БЕЛОГОРЬЕ"
Евсеева Нина Александровна — новое лицо в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. Бизнесвумен — директор ООО «Химтэк», компании, занимающейся торговлей твёрдым, жидким и газообразным топливом, а также подобными продуктами. Кроме того, Евсеева владеет ООО «Запад НП», тоже занимающейся топливом. Всё это и выручка в 3 млрд рублей позволили предпринимательнице подняться на 17-е место.
ООО "ЗАПАД НП"
Дарчинян Рубен Размикович — совладелец компании «Белгороддорстрой», получающей значительную выручку через госконтракты, и, как несложно догадаться, родственник Мадата Дарчиняна. Уверенно поднялся в топе самых богатых людей Белгородской области с 32-го на 18-е место, отчитавшись в 2022 году о выручке в 1,8 млрд рублей и о чистых активах на 609 млн рублей.
ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ"
ООО "ЦЕНТРДОРСТРОЙ"
Лагутин Александр Николаевич — совладелец «Гофротары» и «Шебекинского картона», партнёр по бизнесу Василия Потрясаева. По итогам 2021 года попал в аналогичном рейтинге самых богатых белгородцев на 18-е место, в этот же раз занял 19-ю строку. Суммарно чистые активы предпринимателя составили 813 млн рублей, а чистая прибыль за год получилась в размере 155 млн рублей.
ООО "АСТа"
ООО "ГОФРОТАРА"
ООО "НОВЫЙ ДОМ"
ООО "ТК "ШЕБЕКИНСКИЙ КАРТОН"
ООО "ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ"
ООО "ЧИСТЫЙ КРАЙ"
ООО "ЭЛКИР"
ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Лохов Дмитрий Сергеевич — ещё одно новое лицо в рейтинге самых богатых людей Белгородской области. Предприниматель владеет двумя компаниями по торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. По итогам 2022 года они принесли ему 624 млн рублей чистых активов и 409 млн рублей чистой прибыли.
ООО "ТАПП ГРУП"
ООО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Фамилия Тебекиных знакома всем белгородцам: сын известного и влиятельного, но ныне подозреваемого в серии экономических преступлений Владимира Тебекина является совладельцем шести организаций, в том числе автовокзала в Белгороде. Сумма его чистых активов составила 827 млн рублей. 21-е место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области.
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ АВТОВОКЗАЛ"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ АВТОВОКЗАЛ"
ООО "ВАШ ХЛЕБ"
ООО "МИСТЕР БУРГЕР"
ООО "ОФИС-ЦЕНТР"
ООО "ПАРИТЕТИНВЕСТ"
Моргунский Игорь Степанович – предприниматель со стажем, который продолжает финансово прирастать. Тем не менее, личность не медийная. За год компании, в которых он является совладельцем, принесли ему чистой прибыли в размере 118 млн рублей. Это позволило предпринимателю с 23-й позиции среди богатых белгородцев переместиться на 22-ю, а до этого он был и вовсе на 32-й.
ООО "БАСТИОН"
ООО "БИРДРИМ"
ООО "ДЕЛФИ"
ООО "ДИКК"
ООО "ЗЕВС"
ООО "КОМНЕДВИЖИМОСТЬ - 1"
ООО "МЕГАПРОЕКТ"
ООО "ПИВСТАР"
ООО "ТРАСТ КАПИТАЛ"
ООО "ТРЕЙДМАРК"
ООО "УК "АГАТ"
ООО "ФОРТУНА-3"
Шайдаров Роман Николаевич — соучредитель 20 компаний, одна из которых «Тринити Моторс» — официальный дилер KIA. Свою деятельность бизнесмен старается не афишировать, но финансовые отчёты говорят сами за себя: по итогам года сумма его чистых активов составила 391 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 173 млн рублей. В прошлом году бизнесмен занял 11-е место в рейтинге самых богатых жителей Белгородской области, в этом — 23-е.
ООО "АВАЛОН"
ООО "АВАЛОН-СЕРВИС"
ООО "АВЕНТИН-АУТО"
ООО "АВЕНТИН-СЕРВИС +"
ООО "АВРОРА"
ООО "БЕЛГОРОД-ЦЕНТР-АВТО"
ООО "ИНТЕРКАР"
ООО "МОРАВИЯ-БЕЛГОРОД"
ООО "МОРАВИЯ-ЭСТЕЙТ"
ООО "НОРД-СЕРВИС - Ф"
ООО "НОРД-СЕРВИС + "
ООО "ОСКОЛ-СЕРВИС+"
ООО "ПРИПРАВКА. РУ"
ООО "СЕРВИС-АВТО"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС М"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС Н"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС"
ООО "ТРИНИТИ СЕРВИС"
ООО "ТРИНИТИ-БЕЛГОРОД-АВТО"
ООО "ТРИНИТИ-КАР"
ООО "ЭКСПЕРТ-СЕРВИС"
Сергеев Сергей Александрович — ещё одно новое лицо в топе самых богатых белгородцев. Владелец трёх белгородских компаний, одна из которых «Агропроминвест» — фирма по производству подсолнечного масла, минеральной воды и сладких газированных напитков «Ионика». Годовая суммарная чистая прибыль всех трёх компании составила 219 млн рублей.
ООО "АГРОПРОМ-ИНВЕСТ"
ООО "МФ"РАССВЕТ"
ООО СПК "МИЧУРИНСКИЙ"
Дунаев Олег Вячеславович также не «светился» в топе самых богатых белгородских бизнесменов. Из различных источников известно, что ранее он был соучредителем завода кастрюль и сковородок «Биол» на Украине. Так что белгородцем стал относительно недавно: сейчас бизнесмен является единоличным владельцем ООО «ЮЗТК» - компании по производству столовых, кухонных и прочих бытовых изделий из чёрных металлов, меди или алюминия. По итогам 2022 года предприятие принесло ему 255 млн рублей чистой прибыли.
ООО "ЮЗТК"
Наплекова Светлана Владимировна — эта бизнесвумен ранее не появлялась в рейтингах самых богатых белгородцев. Владение «Белгородской дверной компанией» позволило ей занять сразу 26-е место в топе, опередив игроков «поопытнее». 2022-й год предприниматель завершила с суммой чистой прибыли в 284 млн рублей.
ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
Савченко Ольга Евгеньевна — дочь экс-губернатора Евгения Савченко и успешная предпринимательница. Известна в Белгороде как создатель языкового центра «Интерлингва» и совладелица крупного ТРЦ «Сити Молл Белгородский» на въезде в Дубовое. В прошлом году Ольга Евгеньевна занимала это же место в рейтинге самых богатых жителей Белгородской области.
ООО "КРИТ"
ООО "НБ-Ритейл"
ООО "О-ДЕ-ВИ РАНСЬЕ"
ООО "ПАРК ПЛЭЙС"
ООО "СИТИ-МОЛЛ"
ООО "СТОЛА ПРОДАКШНС"
ООО "ЦВЕТ ЖИЗНИ"
ООО "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС"
Кабалин Дмитрий Петрович – руководитель группы белгородских компаний, занимающихся дорожной разметкой. По сравнению с прошлым рейтингом самых богатых людей Белгородской области, когда предприниматель занял 15-е место, слегка опустился — до 28-го. 2022 год бизнесмен закончил с 79 млн рублей чистой прибыли.
ООО "БЕЛЗНАК"
ООО "БЕЛЗНАК"
ООО "БЕЛЗНАК"
ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА"
ООО "СТАРЫЙ ГАРАЖ"
Лопырев Александр Петрович ранее в рейтинг самых богатых белгородцев не попадал. Бизнесмен владеет ООО «Покровский ЗРМ» — заводом по производству масел и жиров. В 2022 году он принёс бизнесмену 173 млн рублей чистой прибыли и 2,3 млрд рублей выручки.
ООО "ПОКРОВСКИЙ ЗРМ"
Мирошников Владимир Александрович — в рейтинг топ-100 самых богатых предпринимателей Белгородской области бизнесмен попадает третий раз подряд. По итогам 2022 года суммарно его чистые активы составляют 1,1 млрд рублей, а размер чистой прибыли достиг 187 млн рублей. В этом топе поднялся на 30-ю строчку, в то время как в прошлом он занял 46-е место.
ООО "АВЕРС"
ООО "БУТОВО-АГРО"
ООО "МИХАЙЛОВСКОЕ"
Балашов Андрей Борисович – второй учредитель «Белгородского консервного комбината». В список самых богатых попадает во второй раз: 2022 год предприниматель завершил с суммой чистых активов на 1,2 млрд рублей, выручкой в 5,4 млрд рублей и чистой прибылью в 23 млн рублей.
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"
ОАО "БЕЛМОЛПРОДУКТ"
ООО "ВОЛОКОНОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"
ООО "ЗЕМЛЯ И ДЕЛО"
ООО "КРЕЙДА"
ООО "МЕГАПОЛИС-ПРОДУКТ"
ООО "МИР"
ООО "МОЛПРОМКОМПЛЕКТ"
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС"
Пирогов Александр Юрьевич попадает в рейтинг самых богатых людей Белгородской области в первый раз. Бизнесмену принадлежит фирма ООО «Керамикс», занимающаяся торговлей санитарно-техническим оборудованием. По итогам 2022 года компания принесла Пирогову 461 млн рублей чистой прибыли и 1,6 млрд рублей выручки.
ООО "ЮНИСТРОЙ"
ООО "КЕРАМИКС"
Былов Григорий Константинович в топе самых богатых уже бывал. Бизнесмен — совладелец 17 компаний, среди которых официальный дилер KIA в России «Тринити Моторс». Вероятно, санкции и проблемы на авторынке стали причиной того, что предприниматель опустился с 14-го места на 33-е.
ООО "АВАЛОН"
ООО "АВАЛОН-СЕРВИС"
ООО "АВЕНТИН-АУТО"
ООО "АВЕНТИН-СЕРВИС +"
ООО "АВРОРА"
ООО "БЕЛГОРОД-ЦЕНТР-АВТО"
ООО "ИНТЕРКАР"
ООО "МОРАВИЯ-БЕЛГОРОД"
ООО "МОРАВИЯ-ЭСТЕЙТ"
ООО "НОРД-СЕРВИС - Ф"
ООО "НОРД-СЕРВИС + "
ООО "ОСКОЛ-СЕРВИС+"
ООО "ПРИПРАВКА. РУ"
ООО "СЕРВИС-АВТО"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС М"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС Н"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС"
ООО "ТРИНИТИ СЕРВИС"
ООО "ТРИНИТИ-БЕЛГОРОД-АВТО"
Батраков Александр Александрович — бизнес предпринимателя расположен в Губкине Белгородской области. Самая прибыльная компания в его владении – «Аргос 2003», занимающаяся розничной торговлей пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах. В прошлом году бизнесмен попал на 54-е место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области, в этот же раз выручка на 6 млрд рублей позволила занять ему сразу 34-е.
ООО "АРГОС 2003"
ООО "БСК"
Демченко Александр Александрович — бизнесмен, заработавший своё состояние с помощью компании «Белгородский крахмал». По итогам 2022 года предприятие принесло ему 1 млрд выручки. Не стоит путать с другими Александром Демченко, предпринимателем из сферы ветеринарии, который тоже попал в рейтинг самых богатых людей Белгородской области.
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ КРАХМАЛ"
Романенко Екатерина Владимировна — владелица 80% активов одного из крупнейших белгородских холдингов ООО «Агрохолдинг „Авида“» и 50% ООО «УК агрохолдинг „Авида“». В прошлом году заняла 47-е место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области, в этом — поднялась повыше. По итогам 2022 года сумела получить суммарную чистую прибыль в размере 199 млн рублей.
ООО "Агрохолдинг "Авида"
ООО УК "АГРОХОЛДИНГ "АВИДА"
Самойлов Николай Андреевич — владелец ООО «Кустовое». Известно, что эта белгородская компания занимается разведением молочного крупного рогатого скота. В прошлом году предприниматель занял в рейтинге самых богатых людей Белгородской области 24-е место, в этом же — с 1,4 млрд чистых активов ему досталась уже 37-я строка топа.
ООО "КУСТОВОЕ"
Калюжный Анатолий Васильевич — ещё один новый бизнесмен в топе богатейших белгородцев. Владеет предприниматель компаниями «Альфа-Сталь РДО» и «Оскол — Лемекс». Первая уже более 20-ти лет специализируется на продаже нержавеющего проката, вторая — на торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Суммарная чистая прибыль двух предприятий составила 166 млн рублей.
ООО "ОСКОЛ - ЛЕМЕКС"
ООО "АЛЬФА СТАЛЬ-РДО"
Баталко Артём Владимирович ранее в топ самых богатых белгородцев не попадал. Бизнесмену целиком принадлежит компания «Текнофид» из Шебекино, сфера деятельности которой — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. В неспокойный для приграничья 2022 год компания принесла предпринимателю 185 млн рублей чистой прибыли.
ООО "ТЕКНОФИД"
Лиман Иван Сергеевич — довольно известный в регионе предприниматель, и его бизнес также расположен в Шебекино. Предприятия Лимана занимаются производством кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. 2022 год бизнесмен завершил с чистыми активами на 400 млн рублей. 40-е место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области.
ООО "ЛИМКОРМ ДАЙДЖЕСТ"
ООО "ЛИМКОРМ"
ООО "АГРОТРЕЙДЕР"
ООО "Агроакадемия"
Несветайло Михаил Анатольевич – президент Ассоциации рынков и ярмарок и председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ». Бывший депутат облдумы попадает в рейтинги самых богатых и влиятельных регулярно: в этот раз в топ-100 он занял 41-е место. По итогам 2022 года суммарная чистая прибыль предпринимателя составила 48 млн рублей.
ООО "А-СПОРТ"
ООО "АДАМАС АЙПИ"
ООО "АЛЬЯНС ПЛЮС"
ООО БЮЗ "АРТ-КАРАТ"
ООО "ДИАМАНТ"
ООО "МИРНЫЙ"
ООО ПКФ "СТАНДАРТ"
ООО "ФЛАГМАН"
Летунов Сергей Леонидович — бизнесмен попадает в перечень самых богатых людей Белгородской области в первый раз. Несмотря на то, что ИНН у него костромской, зарегистрирован предприниматель в белгородской налоговой и белгородском отделении СФР. У Летунова есть доли в Курских и Тамбовских фирмах, а общими усилиями его компании в 2022 году принесли ему 166 млн рублей чистой прибыли.
ООО "АВАНГАРД"
ООО "ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"
ООО "КУРСКАЯ ЯРМАРКА"
АО "РУССКИЙ МЕТАЛЛ"
ООО "СТОЛИЦА"
ООО "ТАМБОВСКИЙ РЫНОК"
Фуглаев Анатолий Иванович — известный в регионе бизнесмен, несмотря на все свои проблемы с судами, всё же попал в рейтинг самых богатых людей Белгородской области в этом году. При этом он сильно обогнал Юлию Алексееву, жену его брата Сергея Фуглаева, осуждённого на 5,5 года за мошенничество, и вырвался в первую половину рейтинга. Убыточный «Добрыня» не помешал второй его компании по выращиванию фруктов «ТКБ» принести предпринимателю 1,3 млрд рублей выручки и 300 млн рублей чистых активов.
ООО "ТКБ"
ООО "УК ДОБРЫНЯ"
Деревянкина Марина Николаевна — бизнесвумен, владеющая всего одной белгородской компанией. Но этого с лихвой хватило для того, чтобы попасть в топ богатейших людей региона. Её ООО «Труженик-Агро» за год принесло 1,3 млрд рублей выручки и 339 млн рублей чистой прибыли. В прошлом году Деревянкина заняла в аналогичном рейтинге 53-е место.
ООО "ТРУЖЕНИК-АГРО"
Лушникова Елизавета Витальевна — ещё одна бизнесвумен, владеющая одной компанией. Последняя занимается автомобильным грузовым транспортом и принесла по итогам года предпринимательнице 1,2 млрд рублей выручки, а также 96 млн рублей чистой прибыли. В рейтинг самых богатых людей Белгородской области попадает не в первый раз: Лушникова занимала 80-е место.
ООО "ЛОГИСТИК БЕЛОГОРЬЯ"
Египко Мария Ильинична – владелица одной компании по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных. Ранее бизнесвумен уже попадала в топы богатейших белгородцев: в этом году суммарная выручка организации Марии Египко - почти 4 млрд рублей, а чистая прибыль – 47 млн рублей.
ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Шишин Александр Павлович — бизнесмен, который попадает в топ-100 богатых Белгородской области уже четвёртый год подряд. В 2020-м он оказался на 34-м месте, в 2021-м — на 37-м месте, в 2022 — на 45-м, а в текущем — на 47-м. Предприниматель является совладельцем нескольких крупных белгородских предприятий, таких как «БЗМИ» и завод «Белтара». За прошлый год Шишин смог получить выручку на 173 млн рублей.
ООО "БЗМИ"
ООО "Завод "Белтара"
ООО "ФОН"
Демченко Александр Александрович — полный тёзка бизнесмена на 34-м месте. Но если тот предприниматель построил бизнес на крахмале, то этот — на ветеринарии. Демченко является совладельцем фирм «Агровет» и «Агровет31» – по 50% уставного капитала в каждой компании. В прошлом году занял в ретинге самых богатых людей Белгородской области 57-е место.
ООО "АГРОВЕТ31"
ООО "АГРОВЕТ"
Демченко Дмитрий Александрович — вслед за первым Демченко разместился и второй, его брат. Бизнесмен также является совладельцем фирм «Агровет» и «Агровет31» – по половине в каждой. В том году занял в рейтинге самых богатых людей Белгородской области 60-е место, в этот же раз расположился следом за своим партнёром.
ООО "АГРОВЕТ31"
ООО "АГРОВЕТ"
Чуева Мария Алексеевна — родственница Владимира Чуева. Впервые предприниматель попала в рейтинг самых богатых белгородцев в 2021 году, заняв 52-е место. В прошлом году отметилась на 61-ой строке, в этом — поднялась на десять пунктов выше. У Марии Алексеевны есть доли в холдинге «Владмива». По итогам прошлого года суммарная чистая прибыль бизнес-леди составила 132 млн рублей.
ООО "ВЛАДМИВА"
ООО "ДД "ВЛАДМИВА"
ООО "ИДСО" ВЭЛ"
ООО "ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ"
ООО "ССБ. ОБЬЕДИНЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ООО "СТУДИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВЛАДМИВА"
ООО "СЦ "ВЛАДМИВА"
ООО "ТД "ВЛАДМИВА"
ООО "ЦКУ "ВЛАДМИВА"
Кладова Ирина Вячеславовна — эта бизнес-леди попадает в топ богатых белгородцев во второй раз подряд. В публичном пространстве предприниматель не светится: она владеет тремя фирмами и половиной ещё двух компаний в отрасли аренды и лизинга.
ООО "АВТОТЕХЦЕНТР"
ООО "ВАШ ХЛЕБ"
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
ООО "КАСКАД"
ООО "ПАРИТЕТИНВЕСТ"
Курдубадзе Анатолий Анатолович – единоличный владелец фирмы «Победа», работающей в Шебекинском горокруге. В прошлом году занял в рейтинге самых богатых людей Белгородской области 44-е место, а в этот раз опустился ниже на девять позиций. Годовая суммарная чистая прибыль бизнесмена составила 114 млн рублей.
ООО "ПОБЕДА"
Мамонов Александр Анатольевич – у бизнесмена во владении или совладении множество компаний, чья деятельность связана с общественным питанием или с грузоперевозками и недвижимостью. Два года назад занимал 17-е место в топе богатых, по итогам же этого года оказался лишь на 53-й строке. При 434 млн рублей чистых активов сумма его выручки достигла 807 млн рублей.
ООО "АВТОСОЮЗ"
ООО "АТЭ-ПИТАНИЕ"
ООО "АТЭ-СТОМАТ"
ООО "БЕЛСТАР-2"
ООО "ТК "СОАТЭ"
ООО "ЮЖНЫЙ-МАРКЕТ"
Потрясаев Андрей Алексеевич – племянник экс-мэра Белгорода Василия Потрясаева попадает в рейтинг самых богатых людей Белгородской области во второй раз. Бизнес его базируется в Ивнянском районе: он принёс предпринимателю по итогам 2022 года суммарную чистую прибыль в 85 млн рублей.
ООО "ВЛАДИМИРОВСКИЙ САД"
ООО "ПЧЕЛКА"
Мартовицкий Андрей Владимирович – предприниматель основал бизнес на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Ему принадлежат доли в трёх компаниях: по итогам 2022 года сумма чистых активов бизнесмена составила 306 млн рублей, что позволило ему занять 55-е место рейтинга самых богатых людей Белгородской области.
ООО "ЛИМКОРМ ДАЙДЖЕСТ"
ООО "ЛИМКОРМ"
ООО "Агроакадемия"
ООО "АГРОТРЕЙДЕР"
Московченко Татьяна Ивановна – владелица фирмы «СМ-Агро» по производству нерафинированных растительных масел и их фракций и совладелица компании «Промспецснабсервис», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. В рейтинг самых богатых людей Белгородской области Татьяна Ивановна попадает во второй раз подряд с суммарной чистой прибылью в 110 млн рублей.
ООО "ПРОМСПЕЦСНАБСЕРВИС"
ООО "СМ-АГРО"
Тебекин Дмитрий Владимирович – совладелец семи компаний и сын Владимира Тебекина. В прошлом году он был совладельцем всего четырёх организаций и занял 42-е место. В этом же году он опустился пониже, а компании принесли бизнесмену 133 млн рублей чистой прибыли. 57-е место рейтинга самых богатых людей Белгородской области.
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ АВТОВОКЗАЛ"
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ АВТОВОКЗАЛ"
ООО "БИЗНЕС-ПЛЮС"
ООО "ВАШ ХЛЕБ"
ООО "МИСТЕР БУРГЕР"
ООО "ОФИС-ЦЕНТР"
ООО "СЕМЬ"
Клюка Олег Федорович – потомственный металлург. Свою трудовую деятельность начинал машинистом буровой установки, после чего “дослужился” до руководителя одного из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса – Стойленского горно-обогатительного комбината. В прошлом году занял 88-е место в рейтинге самых богатых людей Белгородской области, в этот же раз поднялся значительно выше.
АО "ОЗММ"
ООО "ОПК "АДОНИС"
ООО "ОФК"
Степашов Владимир Николаевич – владеет долями в семи компаниях. Большая их часть занимается строительством и дорожными работами. Помимо этого, Владимиру Николаевичу принадлежит компания «Стройгрупп». Все предприятия принесли бизнесмену по итогам 2022 года 35 млн рублей чистой прибыли и позволили занять 59-е место рейтинга самых богатых людей Белгородской области.
ООО "БЕЛДОРПРОЕКТ"
ООО "БЕЛДОРСТРОЙ"
ООО "ДОРЭКСПОРТ"
ООО "КАПИТАЛЪ"
ООО "КРЕПОСТЪ"
ООО "СЗ "СТРОЙЭКСПОРТ"
ООО "СТРОЙ ГРУПП"
Егоров Андрей Александрович — бизнесмен попадает в рейтинг самых богатых белгородцев впервые. Предприниматель владеет половиной уставного капитала двух компаний, одна из которых занимается в регионе производством масла и жмыха. По итогам 2022 года предприятия принесли Егорову 106 млн рублей чистой прибыли.
ООО "ПРОМСПЕЦСНАБСЕРВИС"
ООО "СМ-АГРО"
Степашов Николай Евгеньевич — очередной дорожник в нашем рейтинге самых богатых жителей Белгородской области. Является совладельцем организаций «Белдорпроект», «Белдорстрой», а также ещё пяти компаний. Также ему принадлежит фирма «Строитель». В этом году оказался в топе ниже своего сына, получив чистой прибыли на 24 млн рублей.
ООО "БЕЛДОРПРОЕКТ"
ООО "БЕЛДОРСТРОЙ"
ООО "ДОРЭКСПОРТ"
ООО "КАПИТАЛЪ"
ООО "КРЕПОСТЪ"
ООО "СЗ "СТРОЙЭКСПОРТ"
ООО "СТРОИТЕЛЬ"
Закотенко Алла Васильевна – предприниматель, попадающий в рейтинги самых богатых каждый который год подряд. Так, в прошлый раз бизнесвумен заняла 55-е место, но по итогам 2022 года материальное положение женщины слегка ухудшилась. В итоге Алла Васильевна попала на 62-ю строчку с суммарной чистой прибылью в 76 млн рублей.
ООО "АГРОХОЛДИНГ КОРОЧАНСКИЙ"
ООО "МОЛОКО"
ООО "РУСЬ-МОЛОКО"
Никулина Марина Владимировна – свой бизнес женщина построила на выращивании зерновых культур и оптовой торговле продуктами. В рейтинг самых богатых белгородцев попадает во второй раз подряд. При сумме чистых активов в 599 млн рублей выручка предпринимателя составила 373 млн рублей.
ООО "АГРОХОЛДИНГ КОРОЧАНСКИЙ"
ООО "МОЛОКО"
ООО "РУСЬ-МОЛОКО"
Сиротенко Елена Петровна — совладелица двух компаний и участница семейного бизнеса. В рейтинг самых богатых белгородцев попадает впервые: по итогам 2022 года Елена Петровна отчиталась о прибыли 48 млн рублей. При этом сумма чистых активов предпринимателя составила 135 млн рублей, а выручки — 2,3 млрд рублей.
АО "КФ "БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "ТД "БЕЛОГОРЬЕ"
Ананьев Роман Владимирович — владелец фирмы «Сбытэнерго», которая занимается торговлей электроэнергией. Попадает в рейтинг самых богатых белгородцев во второй раз подряд — в прошлый раз бизнесмен занял 86-е место. По итогам же 2022 года финансовые показатели принадлежащего ему предприятия (выручка 4 млрд рублей и чистая прибыль 62 млн рублей) позволили бизнесмену занять 65-ю позицию в топе.
ООО "СБЫТЭНЕРГО"
Нечаев Андрей Геннадиевич — до этого предприниматель в списки самых богатых жителей Белгородской области не попадал. У Андрея Геннадиевича московский ИНН, но бизнесы, совладельцами которых он является, расположены в Белгороде. Связаны они с торговлей напитками и едой. По итогам 2022 года заработал 68,7 млн рублей чистой прибыли.
ООО "СТОЛИЦА"
ООО "ТРАДИЦИЯ"
Беляков Андрей Борисович — бизнесмен, занимающийся производством радиоэлектронных средств связи. Является совладельцем нескольких фирм, которые работают в этом направлении. В топ самых богатых белгородцев попадает во второй раз. При сумме чистых активов в 223 млн рублей и выручке в 521 млн рублей, его суммарная чистая прибыль составила 110 млн рублей.
ООО "КОМПАНИЯ "СТАЛЬЭНЕРГО"
ООО "ПП "СТАЛЬЭНЕРГО"
ООО НПП "СТАЛЬЭНЕРГО"
ООО "ТРАНСАВТОМАТИЗАЦИЯ"
Крылов Сергей Вадимович — гендиректор белгородского «Стальэнерго». В медийном поле ни компания, ни её директор «светиться» не любят. Но это не мешает предпринимателю не первый год подряд занимать позицию в топе богатейших региона: в прошлый раз бизнесмен занимал 51-е место в рейтинге, в текущем же году он опустился на 68-е место с суммарной чистой прибылью в 110 млн рублей.
ООО "КОМПАНИЯ "СТАЛЬЭНЕРГО"
ООО "ПП "СТАЛЬЭНЕРГО"
ООО НПП "СТАЛЬЭНЕРГО"
ООО "ТРАНСАВТОМАТИЗАЦИЯ"
Бузов Андрей Анатольевич — совладелец ряда компаний холдинга «Владмива». В топ богатых попадает во второй раз подряд. У бизнесмена есть доли в уставных капиталах 12 предприятий. По итогам 2022 года суммарная чистая прибыль бизнесмена составила 81 млн рублей.
ООО "АГРОВИ"
ООО "ВЛАДМИВА"
ООО "ЗЗМ"
ООО "ДД "ВЛАДМИВА"
ООО "ИДСО"ВЭЛ"
ООО "НАНОАПАТИТ"
ООО "ПОЛИМЕР-СТОМАТОЛОГИЯ"
ООО "ССБ. ОБЬЕДИНЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ООО "СТУДИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВЛАДМИВА"
ООО "СЦ "ВЛАДМИВА"
ООО "ТД "ВЛАДМИВА"
ООО "ЦКУ "ВЛАДМИВА"
Зотова Лина Владимировна – дочь самого богатого предпринимателя в регионе Владимира Зотова. Бизнесвумен владеет компанией «Стиль жизни», которая предоставляет парикмахерские услуги и организует деятельность салонов красоты, и фирмой «Белогорье», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. По итогам 2022 года все компании Лины Владимировны принесли ей 72 млн рублей чистой прибыли.
ООО "БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "КРИТ"
ООО "СТИЛЬ ЖИЗНИ"
ООО "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС"
Бобрицкий Геннадий Алексеевич — один из известнейших предпринимателей региона, который на данный момент находится под следствием в Москве. Тем не менее, всё ещё богат, и даже предлагал в суде «выкупиться» из СИЗО за 1,5 млрд рублей. Который год подряд попадает в топ самых богатых людей Белгородской области, при этом с характерными ему «финансовыми качелями»: в 2021 году он поднялся с низа на 16-е место, а в 2022 опустился обратно во вторую половину топа.
ООО "Стин Вест"
ООО Агрохолдинг "Авида"
ООО "ПРОФБИЗНЕСЦЕНТР"
ООО "КОМИНВЕСТ"
ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР"
ООО "УК "Приосколье"
ООО "Биоветзащита"
ООО "Новая эра"
Кривошапов Сергей Александрович — ещё один совладелец ряда компаний холдинга «Владмива». Участие в топе богатейших белгородцев принимает во второй раз подряд. Бизнесмен является совладельцем восьми компаний. Также ему единолично принадлежит фирма «Капитал+», которая занимается розничной торговлей косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.
ООО "ВЛАДМИВА"
ООО "ВМВ-ДЕНТ"
ООО "ЗЗМ"
ООО "ИДСО "ВЭЛ"
ООО "КАПИТАЛ +"
ООО "ССБ. ОБЬЕДИНЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ООО "СЦ "ВЛАДМИВА"
ООО "ТД "ВЛАДМИВА"
Смурыгин Владимир Иванович – бизнесмен, владеющей небольшой долей в хозяйстве «Агротех-Гарант» из Алексеевского горокруга. И даже эти 10% позволяют ему уже не в первый раз попасть в топ самых богатых людей региона: по итогам 2022 года предприниматель отчитался о чистой прибыли в 374 млн рублей и о выручке в 101 млн рублей.
ООО "АГРОТЕХ-ГАРАНТ"
ООО "АЛЕКСЕЕВСКИЙ"
Калашников Сергей Евгеньевич — ещё один дебютант топа богатых. Ему принадлежат две компании, занимающиеся перевозками. Попасть в рейтинг самых состоятельных белгородцев ему помогла внушительная выручка в 1,8 млрд рублей.
ООО "ОЛБИТЭК"
ООО "СЕВАТРАНС +"
Молчанов Александр Геннадиевич — в рейтинг самых богатых бизнесмен попадает впервые. Предприниматель владеет половиной компании, занимающейся обработкой металлов и нанесением на них покрытий. Тем не менее, чистые активы бизнесмена по итогам 2022 года составили 151 млн рублей.
ООО "РЕСУРС"
Клет Ирина Владимировна – владеет несколькими компаниями, связанными с самым известным универмагом областного центра – «Белгород». Все они отчитались о крупной выручке и у всех крупные активы, поэтому бизнесвумен в очередной раз попала в рейтинг самых богатых людей Белгородской области, заняв 76-е место.
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
АО "УНИВЕРМАГ "БЕЛГОРОД"
ООО "УНИВЕРМАГ МАРКЕТ"
ООО "УНИВЕРМАГ ПЛЮС"
ООО "УНИВЕРМАГ "ТОРГПРИВОЗ"
Васильев Алексей Валерьевич — совладелец 13 компаний, одна из которых — упомянутая выше не один раз «Тринити Моторс». Попадает в рейтинг самых богатых белгородцев не в первый раз: ранее занимал 48-ю строку, в этом же году опустился на 77-ю. Сумел получить суммарную чистую прибыль в размере 58 млн рублей.
ООО "АВАЛОН"
ООО "АВАЛОН-СЕРВИС"
ООО "ИНТЕРКАР"
ООО "МОРАВИЯ-ЭСТЕЙТ"
ООО "НОРД-СЕРВИС - Ф"
ООО "НОРД-СЕРВИС + "
ООО "СЕРВИС-АВТО"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС Н"
ООО "ТРИНИТИ МОТОРС"
ООО "ТРИНИТИ СЕРВИС"
ООО "ТРИНИТИ-БЕЛГОРОД-АВТО"
ООО "ТРИНИТИ-КАР"
ООО "ЭКСПЕРТ-СЕРВИС"
Кулешова Ольга Александровна — совладелица «Белгородского хладокомбината». Попадает в топ самых богатых людей Белгородской области впервые: по итогам 2022 года частично принадлежащие бизнесвумен компании смогли принести ей 20 млн рублей чистой прибыли, а сумма чистых активов составила 233 млн рублей.
АО "БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"
ООО "БЕЛСТРОЙПРОЕКТ"
ООО "КОРСО"
ООО "ТД "БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"
Ткаченко Ольга Александровна — владелица предприятия по разведению молочного крупного рогатого скота — попадает в топ самых богатых людей Белгородской области во второй раз подряд. Кроме того, Ольга Александровна — депутат Белгородской облдумы и генеральный директор ЗАО «Томмолоко». В 2022 году принадлежащая ей четверть предприятия «Бутово-Агро» принесла бизнесвумен 52 млн рублей чистой прибыли.
ООО "БУТОВО-АГРО"
Савенко Сергей Алексеевич — предприниматель с бизнесом в Шебекино попадает в топ самых богатых людей Белгородской области во второй раз подряд. Напомним, что Савенко является совладельцем 10 компаний, часть из которых занимаются оптовой торговлей алкоголем. Суммарная выручка бизнесмена составила 2,1 млрд рублей.
ООО "БЕЛАГРОТОРГ +"
ООО "БЕЛАГРОТОРГ"
ООО "БЕЛВИНКОМ"
ООО "ВИНКОМ"
ООО "ДОМ ТОРГОВЛИ"
ООО "ЛАРИСА"
ООО "МАРС"
ООО "ХОЗМИР"
ООО "ХОЗТОРГ-СЕРВИС"
ООО "ХОЗТОРГ"
Богатырёв Алексей Сергеевич — дебютант рейтинга самых богатых белгородцев. Владеет половиной компании, занимающейся торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. По итогам 2022 года чистая прибыль бизнесмена составила 45,9 млн рублей.
ООО "АГРО-ЛИНИЯ"
Пономарев Михаил Владимирович – совладелец девяти предприятий, большинство из которых специализируется на торговле продуктами питания, напитками и алкоголем. В прошлом году занимал 89-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов, в этот же раз немного поднялся. Суммарная выручка бизнесмена составила 2,2 млрд рублей.
ООО "БЕЛАГРОТОРГ +"
ООО "БЕЛАГРОТОРГ"
ООО "БЕЛВИНКОМ"
ООО "ДОМ ТОРГОВЛИ"
ООО "ЛАРИСА"
ООО "МАРС"
ООО "СЕМЬ"
ООО "ХОЗМИР"
ООО "ЯГОДЫ БЕЛОГОРЬЯ"
Бузиашвили Георгий Даниелович — известный в регионе бизнесмен, гендиректор и совладелец «Белгородского хладокомбината» — главного белгородского производителя мороженого под торговой маркой «Бодрая корова». Предприятия суммарно принесли предпринимателю 19 млн рублей чистой прибыли, а сумма чистых активов составила 230 млн рублей, но в рейтинге самых богатых белгородцев он расположился невысоко.
АО "БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"
ООО "КОРСО"
ООО "ТД "БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"
Лешева Ольга Ивановна — тоже дебютант рейтинга самых богатых белгородцев. Партнёр Алексея Богатырёва: владеет половиной компании, занимающейся торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. По итогам 2022 года сумма чистых активов предпринимателя составила 117 млн рублей.
ООО "АГРО-ЛИНИЯ"
Кривошей Владимир Александрович — также новичок в рейтинге самых богатых белгородских предпринимателей. Бизнесмен владеет частью семейного бизнеса по выращиванию зерновых культур: по итогам 2022 года он принёс Кривошею 80,7 млн рублей чистой прибыли.
ООО "САЛЮТ АГРО"
Лысенко Андрей Николаевич — бизнесмен ранее в списки самых богатых не попадал. Совладелец двух компаний, одна из которых регулирует агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Суммарная чистая прибыль бизнесмена по итогам 2022 года составила 153,9 млн рублей.
ООО "КОРМОВОЙ СЕГМЕНТ"
ООО "ЛОГУС-АГРО"
Алексеева Юлия Николаевна – супруга бизнесмена Сергея Фуглаева. На данный момент её муж не может вести дела, так как находится в тюрьме, поэтому всем “рулит” именно Юлия Николаевна. Ей принадлежат доли в пяти компаниях. Помимо этого, она владеет ещё тремя фирмами. Все они суммарно принесли бизнесвумен 11 млн рублей чистой прибыли и 2,4 млрд рублей выручки. 87-е место рейтинга самых богатых людей Белгородской области.
ООО "АКТИВ"
ООО "БЕЛЫЙ КРАЙ"
ООО "ДОБРЫНЯ"
ООО "ПАРИТЕТ"
ООО "ПРОГРЕСС"
ООО "ТД "ЗЕЛЁНАЯ ГРЯДКА"
ООО "ТПК "ДОБРЫНЯ"
ООО "ТРЕЙД-ИНВЕСТ"
Трякин Владимир Юрьевич — предприниматель из Старого Оскола. Доли в десяти компаниях у него небольшие, но предприятия эти весьма успешные. Так, у Владимира Юрьевича есть 10% в организации «ДИКК», занимающейся оптовой торговлей алкогольными напитками. Попадает в топ самых богатых не в первый раз: по итогам 2022 года занял 88-е место, а сумма выручки составила 1,1 млрд рублей.
ООО "ДИКК"
ООО "ЗЕВС"
ООО "ПИВСТАР"
ООО "ПИЛИГРИМ"
ООО "ТРЕЙДМАРК"
ООО "ФОРТУНА"
ООО "ФОРТУНА-1"
ООО "ФОРТУНА-2"
ООО "ФОРТУНА-3"
ООО "ФОРТУНА-4"
Лухвич Константин Анатольевич — бизнесмен в сфере сельского хозяйства, владеющий двумя компаниями и долей в ещё одной. В топе самых богатых оказывается во второй раз. За год его суммарная выручка составила 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль – 29 млн рублей.
ООО "РАЗРЕЗ ПОЛТАВСКИЙ"
ООО "СОЯ-ЗАПАД"
ООО "ТРИОНИС"
Новосёлов Александр Владимирович — предприниматель, который владеет тремя компаниями в сфере оптовой торговли кормами для сельскохозяйственных животных и ещё одной — в сфере перевозок. Ранее в рейтинге самых богатых занял 84-е место. По итогам 2022 года суммарная чистая прибыль бизнесмена составила 35,8 млн рублей.
ООО "ЛИВАДИЯ"
ООО "ЛИВАДИЯ-КОРМ"
ООО "ЛИВАДИЯ-Н"
ООО ТД "ТЕХНОПРОГРЕСС"
Шейко Надежда Ивановна – бизнес предпринимателя связан с производством готовых кормов для животных. По всей видимости, дело прибыльное: ранее предприниматель заняла в рейтинге самых богатых людей Белгородской области 43-е место, в этом же году опустилась в списке практически в два раза. 2022 год предприниматель завершила с суммой чистой прибыли в 15 млн рублей и выручкой в 945 млн рублей.
ООО "СПЕЦКОРМА"
ООО "ФИШФУД"
Лиман Екатерина Сергеевна — совладелица фирмы «Лимкорм», основным бенефициаром которого является Сергей Лиман. Попадает в рейтинг самых богатых впервые: также у бизнесвумен есть совсем небольшие доли ещё в двух компаниях, 3 и 10 процентов. Тем не менее, даже столь небольшие проценты владения по итогам 2022 года принесли предпринимателю 62 млн рублей чистой прибыли.
ООО "ЛИМКОРМ ДАЙДЖЕСТ"
ООО "Агроакадемия"
ООО "ЛИМКОРМ"
Шишина Наталья Николаевна — совладелица трёх компаний, которые занимаются производством металлических бочек и оптовой торговлей лесоматериалами. В прошлом рейтинге заняла 75-е место. За 2022 год Наталья Николаевна получила суммарную чистую прибыль в размере 73 млн рублей.
ООО "БЗМИ"
ООО "Завод "Белтара"
ООО "ФОН"
Шевелев Артем Александрович — главный актив предпринимателя – компания «Лидерстрой», занимающаяся строительством дорог и автомагистралей. Также бизнесмен имеет доли в ещё двух компаниях. По итогам 2022 года они принесли Артёму Александровичу чистую прибыль в 2,7 млн рублей. В прошлом году занял в рейтинге самых богатых людей Белгородской области 52-е место, в этот раз с такой небольшой прибылью опустился сразу на 94-е.
ООО "БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ"
ООО "ДСК-АСКОР"
ООО "ЛИДЕРСТРОЙ"
Чернова Ольга Юрьевна — дочь Юрия Селиванова, экс-совладельца компании ЖБК-1. Бизнесвумен является совладелицей компаний, которые относятся к корпорации ЖБК-1. В рейтинг самых богатых жителей Белгородской области предприниматель попадает не в первый раз: напомним, что в прошлом году она заняла 22-е место. Её суммарная чистая прибыль составила 21 млн рублей.
ООО "ЦПН ЖБК-1"
ООО "СЕЛИКОМ-СЕРВИС"
ООО СЗ "ЖБК-ДОНЕЦКАЯ"
ООО СЗ "ЖБК-СЕВЕРНЫЙ"
ООО "СМС-ЖБК-1"
ООО "ЖСК ЖБК-1"
ООО "ЦОФ ЖБК-1"
ООО "ЖУ-ЖБК-1"
ООО "Новая Крейда"
ООО "Возничий"
ООО "Комбинат питания-ЖБК-1"
ООО "СК-ЖБК-1"
Кузнецова Татьяна Ивановна — совладелица восьми компаний, большинство из которых специализируются на продаже пищевой продукции. В прошлом году заняла 99-е место в топе самых богатых белгородских бизнесменов. Финансовое положение предпринимателя слегка улучшилось: за 2022 год её годовая суммарная чистая прибыль составила 14,4 млн рублей.
ООО "БЕЛАГРОТОРГ +"
ООО "БЕЛАГРОТОРГ"
ООО "БЕЛВИНКОМ"
ООО "ДОМ ТОРГОВЛИ"
ООО "ЛАРИСА"
ООО "ХОЗМИР"
ООО "ХОЗТОРГ-СЕРВИС"
ООО "ХОЗТОРГ"
Селиванов Александр Борисович — генеральный директор компании СЗ «Управляющая компания ЖБК-1». По совместительству — владелец четырёх предприятий и совладелец ещё семи организаций в семейном бизнесе. В прошлом году занял в рейтинге самых богатых людей Белгородской области 96-е место. За 2021 год суммарная чистая прибыль бизнесмена достигла 42 млн рублей.
ООО "ДОСТУПНЫЙ ДОМ ЖБК-1"
ООО СЗ "ЖБК-РЕПНОЕ"
ООО "ИС-ЖБК-1"
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСУ - ЖБК-1"
ООО "КУРСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
ООО "ОТДЕЛСТРОЙ"
ООО "ПЛАСТСЕРВИС-ЖБК-1"
ООО "ПУ-ЖБК-1"
ООО "САНТЕХСЕРВИС-ЖБК-1"
ООО "СТРОЙЗАКАЗ"
ООО "ЭКОМИР ЖБК-1"
Гаврилов Николай Константинович — попадает в рейтинг самых богатых жителей Белгородской области во второй раз. Бизнесмен владеет фирмой в Чернянке, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Депутат Белгородской областной думы седьмого созыва. По итогам 2022 года суммарная чистая прибыль составила 37 млн рублей. Гораздо больше составила выручка — 1,3 млрд рублей.
ООО "СТРОИТЕЛЬ"
Сиротенко Алексей Сергеевич — бизнесмен и участник семейного бизнеса, в первый раз попадает в топ богатейших. Во владении у предпринимателя две компании и ещё две — в совладении. По итогам 2022 года суммарная чистая прибыль составила 31,7 млн рублей.
ООО "БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ 2"
ООО "БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ"
АО "КФ "БЕЛОГОРЬЕ"
ООО "ПК "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ"
Сотникова Ирина Алексеевна — бизнесвумен попадает в топ богатых не в первый раз. Так, в прошлом году Ирина Алексеевна заняла 77-е место, в позапрошлом — 44-е. Владеет четвертью «Пчёлки», предприятием племянника экс-мэра Белгорода Потрясаева. Закончила 2022 год с выручкой в 1,6 млрд рублей и чистыми активами на 297 млн рублей.
ООО "ПЧЕЛКА"