Не смогли договориться: «Агро-Белогорье» — о несостоявшейся сделке с «Русагро»

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В начале февраля ГК «Русагро» подала в суд на Владимира Зотова, но на этот раз вторым ответчиком выступил «Русский металл». Официальная причина иска была неизвестна, поэтому Бел.Ру сделали запрос в московскую компанию. Там нам рассказали, что права «Русагро» как одного из собственников «Агро-Белогорья» были нарушены. Последнее связано с тем, что бизнесмен собирался отдать 25% своих долей «Русскому металлу».
По изначальной версии от издания «Абирег», эти планы Зотова и помешали заключению соглашения об объединении активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона» в августе прошлого года. Но в самом «Русагро» нам ответили, что сделка не состоялась по неизвестным причинам, когда все документы были готовы и получены разрешения от разных служб. Зотов и Ковалёва просто не исполнили свои обязательства.
А вот в «Агро-Белогорье» объяснили эту ситуацию несколько иначе — объединить животноводческие активы компаний не получилось, так как «в ходе переговоров стороны не пришли к единому мнению». Что касается иска, то в холдинге открестились — ГК «не имеет отношения к взаимодействию с акционерным обществом „Русский металл“».