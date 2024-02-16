Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Владимир Зотов

Не смогли договориться: «Агро-Белогорье» — о несостоявшейся сделке с «Русагро»

16 февраля 2024, 06:40
Фото: Bel.ru
Владимир Зотов

В «Агро-Белогорье» рассказали, почему не стали объединять активы с «Русагро»

Недавно ГК «Русагро» подала в суд на Владимира Зотова и «Русский металл». В компании Бел.Ру рассказали, что иск связан с нарушением прав «Русагро» как собственника «Агро-Белогорья», и объяснили причину несостоявшейся сделки прошлым летом. Но у белгородских владельцев своё мнение на этот счёт.
Сюжет
Суд

В начале февраля ГК «Русагро» подала в суд на Владимира Зотова, но на этот раз вторым ответчиком выступил «Русский металл». Официальная причина иска была неизвестна, поэтому Бел.Ру сделали запрос в московскую компанию. Там нам рассказали, что права «Русагро» как одного из собственников «Агро-Белогорья» были нарушены. Последнее связано с тем, что бизнесмен собирался отдать 25% своих долей «Русскому металлу».

По изначальной версии от издания «Абирег», эти планы Зотова и помешали заключению соглашения об объединении активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона» в августе прошлого года. Но в самом «Русагро» нам ответили, что сделка не состоялась по неизвестным причинам, когда все документы были готовы и получены разрешения от разных служб. Зотов и Ковалёва просто не исполнили свои обязательства.

А вот в «Агро-Белогорье» объяснили эту ситуацию несколько иначе — объединить животноводческие активы компаний не получилось, так как «в ходе переговоров стороны не пришли к единому мнению». Что касается иска, то в холдинге открестились — ГК «не имеет отношения к взаимодействию с акционерным обществом „Русский металл“».

Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову
Узнать подробнее
Читайте также:
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиентыИск к «Газпром газораспределение Белгород» по взрыву в доме рассмотрят зановоАпелляция пока помогла: москвичи не смогли взыскать 96 млн с «Белагромаш-Сервиса»
#Белгородская область#Агро-Белогорье#Суд#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Русагро#Владимир зотов#Белгород#Екатерина Никулина#Белгородский бизнес#Русский металл#Тамбовский комбинат
Подпишитесь
«Ехала на похороны свекрови»: что известно о погибших при обстрелах белгородцах?
Сегодня, 07:05
Российские военные уничтожили «вампира», который атаковал Белгород
Сегодня, 07:11
Белгородэнерго напоминает правила санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП
Сегодня, 09:10
Разрушений стало больше: выявлены новые последствия атаки на Белгород
Сегодня, 08:42
Названо имя человека, который заменит Дуюна на посту главы белгородского ЦЭБа
Сегодня, 08:36