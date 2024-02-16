Не смогли договориться: «Агро-Белогорье» — о несостоявшейся сделке с «Русагро»

По изначальной версии от издания «Абирег», эти планы Зотова и помешали заключению соглашения об объединении активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона» в августе прошлого года. Но в самом «Русагро» нам ответили, что сделка не состоялась по неизвестным причинам, когда все документы были готовы и получены разрешения от разных служб. Зотов и Ковалёва просто не исполнили свои обязательства.