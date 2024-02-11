«Это их проблемы». Зотов — о корпоративных спорах «Русагро» с ГК «Агро-Белогорье»

Posted Вчера, 10:51
Published Вчера, 10:51
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В ответ на вопрос журналистов о влиянии так называемых «корпоративных споров» между ГК «Агро-Белогорье» и «Русагро» на работу парка «Калейдоскоп» Владимир Зотов заявил, что группа компаний «старается абстрагироваться».
На нас не повлияет никак. У нас нет никакого корпоративного спора. Никогда не было. Если у «Русагро» есть какой-то спор — то это их проблемы. Они пришли к нам недавно, и кроме как получения дивидендов от эффективной работы компании они никакого участия не принимают. Что их переклинило и почему это произошло — сложно сказать. Мы стараемся от этого абстрагироваться и заниматься своими проектами. Не волнуйтесь, мы как занимались, так и будем заниматься.
Владимир Зотов
Напомним, что по иску компании «Русагро» суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». В перечень определительных мер вошли следующие требования:
6 февраля на веб-сайте арбитражного суда появилась информация о подаче иска от ООО «Группа компаний „Русагро“» к Владимиру Зотову и акционерному обществу «Русский металл». Согласно информации в Сети, бизнесмен планировал зарегистрировать эту компанию как дополнительного владельца 25% акций «Агро-Белогорья».