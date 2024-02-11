«Это их проблемы». Зотов — о корпоративных спорах «Русагро» с ГК «Агро-Белогорье»

Владимир Зотов прокомментировал корпоративные споры «Агро-Белогорья» с «Русагро»

Как во время пресс-конференции с журналистами заявил главный владелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, никаких «корпоративных споров» у группы компаний с «Русагро» нет, и на реализации намеченных проектов ситуация никак не отразится.