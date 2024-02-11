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Published Вчера, 10:51

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Updated Сегодня, 05:37

Владимир Зотов прокомментировал корпоративные споры «Агро-Белогорья» с «Русагро»

«Это их проблемы». Зотов — о корпоративных спорах «Русагро» с ГК «Агро-Белогорье»

11 февраля 2024, 10:51
Фото: Bel.ru

Владимир Зотов прокомментировал корпоративные споры «Агро-Белогорья» с «Русагро»

Как во время пресс-конференции с журналистами заявил главный владелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, никаких «корпоративных споров» у группы компаний с «Русагро» нет, и на реализации намеченных проектов ситуация никак не отразится.

В ответ на вопрос журналистов о влиянии так называемых «корпоративных споров» между ГК «Агро-Белогорье» и «Русагро» на работу парка «Калейдоскоп» Владимир Зотов заявил, что группа компаний «старается абстрагироваться».

На нас не повлияет никак. У нас нет никакого корпоративного спора. Никогда не было. Если у «Русагро» есть какой-то спор — то это их проблемы. Они пришли к нам недавно, и кроме как получения дивидендов от эффективной работы компании они никакого участия не принимают. Что их переклинило и почему это произошло — сложно сказать. Мы стараемся от этого абстрагироваться и заниматься своими проектами. Не волнуйтесь, мы как занимались, так и будем заниматься.
Владимир Зотов

Напомним, что по иску компании «Русагро» суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». В перечень определительных мер вошли следующие требования:

  • запретить белгородскому УФНС осуществлять регистрационные действия в отношении ООО «ГК Агро-Белогорье»
  • запретить Зотову и Ковалёвой использовать доли в УК ООО «ГК Агро-Белогорье» для принятия корпоративных решений

6 февраля на веб-сайте арбитражного суда появилась информация о подаче иска от ООО «Группа компаний „Русагро“» к Владимиру Зотову и акционерному обществу «Русский металл». Согласно информации в Сети, бизнесмен планировал зарегистрировать эту компанию как дополнительного владельца 25% акций «Агро-Белогорья».

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