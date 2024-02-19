«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров

Ранее в «Русагро» рассказали о причинах иска к бизнесмену Владимиру Зотову. Оказалось, что иск к нему и компании «Русский металл» подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. Связано это с отчуждением предпринимателем 25% своих долей «Русскому металлу», о чём якобы не проинформировали «Русагро».