«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
ГК «Русагро» потребовала от «Агро-Белогорья» повышения зарплаты работникам на 30%, но за исключением руководящего состава. Также в группе компаний надеются, что холдинг окажет помощь белгородскому минздраву в виде отчисления в 1 млрд рублей.
Как пишет издание, этот вопрос обсудят на собрании участников ГК «Агро-Белогорье», запланированном на 4 марта. Оно будет проходить на фоне судебных споров между собственниками компании — это «Русагро», глава холдинга Владимир Зотов и директор Лариса Ковалёва.
«Русагро» требует поднять зарплату работникам «Агро-Белогорья» на 30% в течение десяти рабочих дней. Ещё предлагается пожертвовать в систему социального здравоохранения Белгородской области не менее 1 млрд рублей.
В ГК «Русагро» поделились с редакцией причиной подобных требований. В группе компаний акцентировали внимание на том, что у неё есть право вносить свои предложения. В том числе, касаемо заработной платы.
Нам стало известно о недавнем факте передачи Владимиром Зотовым части своей доли в «Агро-Белогорье» третьему лицу — он снизил свою долю ниже контрольной. За последнее время произошёл серьёзный вывод дивидендов — за время проведения СВО Владимир Фёдорович [Зотов] и Лариса Владимировна [Ковалёва] лично себе забрали из компании более 9,3 млрд рублей дивидендами. В то же время другие, включая «Русагро», вовсе отказываются от подобных выплат и инвестируют в производство. Всё это вызывает обеспокоенность относительно стратегических намерений руководства «Агро-Белогорья».
комментарий ГК «Русагро» «Абирегу»
Также «Русагро» рассчитывает, что «Агро-Белогорье» направит 1 млрд рублей в систему социального здравоохранения, поскольку Белгородская область «столкнулась с серьёзными вызовами» и «находится на переднем крае».
«Полагаем, что опыт основателя „Агро-Белогорья“ в создании сети клиник для состоятельных горожан в совокупности с финансовыми возможностями крупного агрохолдинга помогут системе регионального социального здравоохранения уверенно пройти эти непростые времена», — считают в компании.
Озвученные предложения в «Агро-Белогорье» пока не комментировали.
Ранее в «Русагро» рассказали о причинах иска к бизнесмену Владимиру Зотову. Оказалось, что иск к нему и компании «Русский металл» подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. Связано это с отчуждением предпринимателем 25% своих долей «Русскому металлу», о чём якобы не проинформировали «Русагро».