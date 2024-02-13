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Published Сегодня, 06:40

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Стало известно, в связи с чем «Русагро» подало очередной иск к Владимиру Зотову

Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову

13 февраля 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, в связи с чем «Русагро» подало очередной иск к Владимиру Зотову

Почти неделю назад московский учредитель «Агро-Белогорья» подал в суд на Владимира Зотова и «Русский металл». Бел.Ру сделало запрос в компанию, чтобы узнать, с чем связан иск. И предположения об отчуждённой доле подтвердились.

6 февраля стало известно, что ООО «ГК „Русагро“» подало очередной иск к Владимиру Зотову, на этот раз вторым ответчиком выступает АО «Русский металл». Причина иска была неизвестна. Но именно «Русскому металлу», по данным «Абирега», Зотов хотел отдать 25% доли в «Агро-Белогорье» и зарегистрировать как собственника. Притом Зотов, Ковалёва и «Русагро» в августе прошлого года должны были заключить сделку по объединению животноводческих активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона», но первые два учредителя на подпись финальных документов не явились.

На запрос Бел.Ру в «Русагро» ответили, что иск к Зотову и «Русскому металлу» подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. И связано это действительно с отчуждением бизнесменом 25% своих долей «Русскому металлу», так как «Русагро» «не было проинформировано об этой сделке». Именно эту сделку компания считает нарушением своих прав как соучредителя белгородского холдинга.

Что касается несостоявшейся сделки по объединению с «Тамбовским беконом», то в «Русагро» рассказали, что для неё было подготовлено всё необходимое: «Получено согласование антимонопольного органа, куда стороны обращались совместно, согласованы учредительные документы будущей совместной компании, придумано название, адрес, проведена оценка активов сторон независимым аудитором». Но после этого по неизвестным причинам Зотов и Ковалёва не исполнили свои обязательства, рассказали в компании.

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