Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову

На запрос Бел.Ру в «Русагро» ответили, что иск к Зотову и «Русскому металлу» подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. И связано это действительно с отчуждением бизнесменом 25% своих долей «Русскому металлу», так как «Русагро» «не было проинформировано об этой сделке». Именно эту сделку компания считает нарушением своих прав как соучредителя белгородского холдинга.