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Суд

В «Агро-Белогорье» отказались комментировать иск к Зотову и Ковалёвой

15 декабря 2023, 12:15
Фото: 1MI
Суд
На запрос редакции Бел.Ру по поводу последнего иска «Русагро» к двум другим учредителям холдинга в компании ответили, что сама «Агро-Белогорье» не является стороной в споре, поэтому не может предоставить информацию.

На днях стало известно, что тамбовская группа компаний «Русагро», имеющая долю 22,5% в ООО ГК «Агро-Белогорье» подала иск на двух других учредителей — Владимира Зотова и Ларису Ковалёву. Последние, не уведомив третьего совладельца, отправили в налоговую службу заявление на внесение каких-то изменений в ЕГРЮЛ.

За это «Русагро» попросила арбитражный суд наложить арест на их доли и запретить распоряжаться имуществом компании. Ходатайство в суде удовлетворили. Основное требование в иске — обязать Зотова и Ковалёву заключить с тамбовской компанией договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Какие конкретно изменения хотели внести в ЕГРЮЛ совладельцы, общая доля которых составляет 77,5%, — пока неизвестно.

Чтобы выяснить подробности, Бел.Ру отправило запрос в «Агро-Белогорье», где мы попросили объяснить, за что был наложен арест и какие регистрационные изменения в отношении компании хотели внести. На это пришёл ответ, что ГК «Агро-Белогорье» не является стороной в судебном споре, который инициировали представители холдинга Вадима Мошковича, поэтому комментарий предоставить не может.

Справедливости ради, сама компания действительно в суде не участвует — иск касается только Зотова и Ковалёвой. Но возможно именно сейчас будет решаться дальнейшая судьба крупного агрохолдинга, о чём подробнее мы писали здесь.

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