В «Агро-Белогорье» отказались комментировать иск к Зотову и Ковалёвой

Чтобы выяснить подробности, Бел.Ру отправило запрос в «Агро-Белогорье», где мы попросили объяснить, за что был наложен арест и какие регистрационные изменения в отношении компании хотели внести. На это пришёл ответ, что ГК «Агро-Белогорье» не является стороной в судебном споре, который инициировали представители холдинга Вадима Мошковича, поэтому комментарий предоставить не может.