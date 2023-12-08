Суд завода Зотова с московской компанией закончился мировым соглашением

6 декабря компании подали заявления о мировом соглашении. По нему «Фарм-Тех Групп» должно будет в течение семи следующих месяцев выплачивать задолженность 7,2 миллиона белгородскому заводу по частям — от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в месяц. От взыскания неустойки «ЗМС-Технолоджи» отказался, но если должник не будет перечислять деньги в срок, то ему придётся заплатить и её.