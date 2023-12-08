Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Суд завода Зотова с московской компанией закончился мировым соглашением

Суд завода Зотова с московской компанией закончился мировым соглашением

8 декабря 2023, 13:39
В июле компания «ЗМС-Технолоджи» подала иск в арбитражный суд на московскую строительно-монтажную компанию. Последняя выступила со встречным иском на сумму в два раза больше. В итоге стороны пришли к мировому соглашению.
Сюжет
Деньги

Головной компанией российско-германского завода «ЗМС-Технолоджи» является «Сады Белогорья», которой в свою очередь наполовину владеет известный белгородский предприниматель Владимир Зотов. В конце июля завод подал иск в суд на московское ООО «Фарм-Тех Групп», требуя взыскать с компании сумму предоплаты по договору поставки — почти 7,2 млн рублей, а также неустойку более 2 миллионов и госпошлину 69,8 тысяч. Договор был заключён в декабре 2022 года.

Строительно-монтажная компания выступила со встречным иском на общую сумму почти 19,3 миллиона рублей, обозначив это как убытки и госпошлину. Обе стороны также потребовали расторгнуть договор поставки.

6 декабря компании подали заявления о мировом соглашении. По нему «Фарм-Тех Групп» должно будет в течение семи следующих месяцев выплачивать задолженность 7,2 миллиона белгородскому заводу по частям — от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в месяц. От взыскания неустойки «ЗМС-Технолоджи» отказался, но если должник не будет перечислять деньги в срок, то ему придётся заплатить и её.

Договор поставки будет расторгнут, а что касается встречного иска на более чем 19 миллионов, московская компания отказалась от него.

Напомним, в конце ноября стало известно, что компанию Зотова, открытую в 2015 году, ликвидируют. ООО «ЭТП-Агро» до 2016 года полностью принадлежало ГК «Агро-Белогорье».

В «Агро-Белогорье» прокомментировали закрытие компании Зотова, работавшей восемь лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Департамент городского имущества Москвы снова будет судиться с дочерью ШипулинаС белгородского ИП взыскали 219 тыс. Деньги он получил в результате аферы налоговиковПетра творенье? Какое здание Белгорода считается самым старым
#Деньги#Белгородская область#Суд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Владимир зотов#Сады белогорья#Белгород#Убытки#Екатерина Никулина#Змс-технолоджи#Мировое соглашение#Белгородский бизнес#Договор поставки#Фарм-Тех Групп
Подпишитесь
Деды Морозы на самокатах и пальма с шарами: Белгород украсят к праздникам по-новому
Сегодня, 14:40
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного
Сегодня, 12:50
50 метров от госграницы: Гладков рассказал о жизни в белгородской Новой Таволжанке
Сегодня, 13:47
Стали известны новые подробности истории об отравлении белгородских первоклассников
Сегодня, 14:20