Суд завода Зотова с московской компанией закончился мировым соглашением

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Головной компанией российско-германского завода «ЗМС-Технолоджи» является «Сады Белогорья», которой в свою очередь наполовину владеет известный белгородский предприниматель Владимир Зотов. В конце июля завод подал иск в суд на московское ООО «Фарм-Тех Групп», требуя взыскать с компании сумму предоплаты по договору поставки — почти 7,2 млн рублей, а также неустойку более 2 миллионов и госпошлину 69,8 тысяч. Договор был заключён в декабре 2022 года.
Строительно-монтажная компания выступила со встречным иском на общую сумму почти 19,3 миллиона рублей, обозначив это как убытки и госпошлину. Обе стороны также потребовали расторгнуть договор поставки.
6 декабря компании подали заявления о мировом соглашении. По нему «Фарм-Тех Групп» должно будет в течение семи следующих месяцев выплачивать задолженность 7,2 миллиона белгородскому заводу по частям — от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в месяц. От взыскания неустойки «ЗМС-Технолоджи» отказался, но если должник не будет перечислять деньги в срок, то ему придётся заплатить и её.
Договор поставки будет расторгнут, а что касается встречного иска на более чем 19 миллионов, московская компания отказалась от него.
Напомним, в конце ноября стало известно, что компанию Зотова, открытую в 2015 году, ликвидируют. ООО «ЭТП-Агро» до 2016 года полностью принадлежало ГК «Агро-Белогорье».