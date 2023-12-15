У «Агро-Белогорье» трудности? Как почти четверть компании оказалась у «Русагро»

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Агрохолдинг «Агро-Белогорье» был образован 16 лет назад, и тогда единственным владельцем был Владимир Зотов — ныне один из самых богатых людей области. В 2009–2010 годах «маленькую» долю в 5% получила правая рука бизнесмена Лариса Ковалёва, которая уже семь лет является генеральным директором компании.
В 2014 году совладельцем «Агро-Белогорье» стал воронежский финансист и экс-глава Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Александр Соловьёв, он получил 22,5% уставного капитала. До этого он был управляющим и совладельцем только в воронежских компаниях. А в 2020 году попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев от Бел.Ру, там он разделил 41-44-ю строчки.
Совладельцем «Агро-Белогорья» Соловьёв пробыл пять лет, после этого он получил долю 15% в «Приосколье» и полностью продал свою долю в компании Зотова ГК «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича. Продажу доли Соловьёв объяснил в интервью с «Коммерсантом». По его словам, на эти деньги он планировал построить в Воронеже крупный реабилитационный центр для больных с проблемами опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Центр должен был стать крупнейшим в стране, при этом сумму сделки предприниматель не назвал.
«Агроинвестор» называл стоимость продажи доли Соловьёва в 8,5 млрд рублей. При этому уже в 2019 году в «Русагро» заявляли о желании выкупить всю компанию у их нынешних владельцев.
Гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказывал, что компания уже тогда начала переговоры с собственниками «Агро-Белогорья», однако возможные сроки сделки топ-менеджер не озвучил и не ожидал, что она может состояться в ближайшее время. Пока компания оставалась миноритарным акционером, налаживала диалог и искала возможности для синергии с «Агро-Белогорьем».
Сделку по покупке «Русагро» доли в «Агро-Белогорье» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв назвал «правильной». По мнению эксперта, консолидация должна была помочь компании вырваться в лидеры на рынке.
В саму ГК «Русагро» входит 29 компаний из Тамбовской, Орловской, Самарской, Воронежской, Курской и Белгородской областей, Приморского края и Москвы. В 2022 году чистая прибыль холдинга составила почти 20,9 млрд рублей.
Тамбовская агрокомпания нередко выступала истцом в арбитражных делах: с 2019 года таких исков было 61 на общую сумму более 1,45 млрд рублей. А в 2023 году «Русагро» было ответчиком по четырём делам на общую сумму в 7,2 млрд рублей.
Но предметом спора в арбитражном суде на этот раз были не финансы — «Русагро» потребовала обязать двух других совладельцев «Агро-Белогорья» заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Кроме того, тамбовская компания ходатайствовала о принятии обеспечительных мер: арестовать доли Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой и запретить им распоряжаться имуществом компании, в том числе заимствовать средства, передавать доли и другие права, а также запретить налоговой осуществлять регистрационные действия в отношении ГК «Агро-Белогорье».
А всё потому, что они не уведомили третьего учредителя о том, что собираются внести изменения в отношении ООО ГК «Агро-Белогорье». Заявление на это поступило в УФНС 4 декабря. В арбитражном суде отметили, что регистрация изменений корпоративного характера, которую производят в обход соглашений, может повлечь «необратимые последствия». В итоге суд полностью удовлетворил требования «Русагро» касаемо обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в течение месяца через апелляцию.
Тем временем опрошенные «Коммерсантом» эксперты связывают это дело с увольнением заместителя губернатора по АПК Юлии Щедриной. По их мнению, идёт подготовка к крупной сделке по поглощению тамбовской группой «Агро-Белогорья». «Для того чтобы взять под контроль ресурсную базу, потребуется специально подготовленный к этому человек в облправительстве», — отмечают эксперты. И, видимо, Щедрина таким человеком не является. Зато как борец с дикими животными и кормилец оленей она запомнилась отлично.
В свою очередь если «Русагро» и в правду собирается поглощать «Агро-Белогорье», то нынешний иск вполне оправдан. Бел.Ру сделали запрос в ГК «Агро-Белогорье», чтобы выяснить, почему на них подали в суд и какие изменения совладельцы собирались вносить в ЕГРЮЛ. Подробности сообщим в следующей публикации.