У «Агро-Белогорье» трудности? Как почти четверть компании оказалась у «Русагро»

Но предметом спора в арбитражном суде на этот раз были не финансы — «Русагро» потребовала обязать двух других совладельцев «Агро-Белогорья» заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Кроме того, тамбовская компания ходатайствовала о принятии обеспечительных мер: арестовать доли Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой и запретить им распоряжаться имуществом компании, в том числе заимствовать средства, передавать доли и другие права, а также запретить налоговой осуществлять регистрационные действия в отношении ГК «Агро-Белогорье».