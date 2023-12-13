Последняя из эпохи Савченко: чем занималась Юлия Щедрина в Белгородской области?

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о том, что освобождает от должности своего заместителя Юлию Щедрину. При этом сетевому изданию «Фонарь» чиновница сказала, что уходит по собственному желанию. Чья это была инициатива — до конца не понятно, но Бел.Ру решили вспомнить, какой путь прошла Щедрина до этой должности и чем теперь уже экс-замгубернатора запомнилась в своей работе.