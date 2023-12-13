Последняя из эпохи Савченко: чем занималась Юлия Щедрина в Белгородской области?

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о том, что освобождает от должности своего заместителя Юлию Щедрину. При этом сетевому изданию «Фонарь» чиновница сказала, что уходит по собственному желанию. Чья это была инициатива — до конца не понятно, но Бел.Ру решили вспомнить, какой путь прошла Щедрина до этой должности и чем теперь уже экс-замгубернатора запомнилась в своей работе.
Хотя родилась Юлия Щедрина в Узбекистане, но работать начала именно в Белгородской области. Сначала в прокуратуре, с 2005 года — в областном фонде поддержки малого предпринимательства. Через пять лет после этого стала руководителем в финансово-правовом управлении департамента стратегического развития Белгородской области.
Два года Щедрина была первым заместителем гендиректора АО «Корпорация „Развитие“, и ровно десять лет назад стала госслужащей в департаменте внутренней и кадровой политики Белгородской области.
В 2016-м Юлию Щедрину назначили первым заместителем начальника департамента АПК региона, а в 2020-м она стала заместителем губернатора по АПК и до сегодняшнего дня оставалась на этой должности.
В работе Юлии Щедриной не обошлось без инцидентов. В сентябре губернатор Гладков сделал ей и главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову замечание из-за недоработок со строительством в селе Вознесеновка. В прошлом году там поставили несколько объектов, включая библиотеку и детский сад, но до осени этого года там так и не устранили недочёты. Как отметил глава региона, его заместитель по АПК недостаточно проконтролировала это направление.
Тем не менее обязанностей у заместителя действительно было много. Под контролем Щедриной разбирались с горящей свалкой в Шебекинском горокруге. Тогда шебекинцы пожаловались на смог, из-за которого невозможно дышать, а площадь возгорания достигала 10-12 гектаров. Похожая проблема была в Волоконовском районе — жители села жаловались на вонь, из-за которой невозможно открыть окна. Губернатор отправил чиновницу и туда.
Часто Юлия Щедрина была ответственной и по вопросам, связанным с домашними и бездомными животными. У неё на контроле был вывоз животных из Шебекинского округа — тогда из-под обстрелов спасли более 200 собак и 75 кошек. Также экс-замгубернатора по АПК занималась ситуацией с бездомными животными, в том числе приютом для собак в Шебекино и центром содержания в Строителе.
В прошлом году в регионе активно занимались очисткой водоёмов, в планах было привести в порядок 72 объекта, и работы контролировала Юлия Щедрина. Но в сроки уложиться не получалось и на заявление чиновницы о том, что нужно продолжить работы в том числе поздней осенью, губернатор предложил ей поработать водителем земснаряда: «Сядьте на место водителя или оператора в минусовые температуры. Я посмотрю, как там работается».
Отдельно стоит отметить интересные задачи, которые порой выпадали на долю чиновницы. Например, этим летом к губернатору обратился житель села в Губкинском горокруге, он попросил разобраться с лисами, которые «ведут себя нагло» и держат в страхе местных жителей. Гладков пошутил, что в правительстве есть специалист по работе с дикими животными, в том числе бобрами.
Речь шла о Юлии Щедриной, к которой в 2022 году губернатор направил корочанцев из села Большая Халань. У последних с бобрами завязалась целая война — они «захватили» речку и устроили там платину, из-за чего затопило луг и некоторые огороды. Тогда тоже не обошлось без шутки от главы региона: «Она спуска бобрам не даст, защитит вас». Также этой весной Вячеслав Гладков поручил своему заместителю изучить, где в регионе есть угроза агрессивного поведения собак.
В Прохоровском районе у Щедриной была не менее важная миссия — покормить 150 оленей. Местные жители рассказали главе региона об умирающих от голода оленях, которых завезли, оградили, но не кормят. Гладков тогда ответил: «Нужно обращаться к Юлии Щедриной: она накормит ваших оленей».
Недавно из-за ажиотажа вокруг цен на яйца, который не обошёл стороной Белгородскую область, на выходных ярмарках и рынке в областном центре за ними выстроились огромные очереди. Дело в том, что цена за лоток в магазинах переваливает за 120 рублей, а у местных производителей можно купить в два раза дешевле.
Поэтому белгородцы решили гулять «на широкую ногу» и начали скупать яйца сотнями. Продукт стали продавать не больше двадцати яиц в одни руки, но самые хитрые стали приходить семьями, из-за чего появились очереди.
В связи с ситуацией Юлия Щедрина, как замгубернатора по агропромышленному комплексу выступила с обращением к жителям. По её словам, регион обеспечен яйцами на 200% и «хватит всем», кроме того, несмотря на очереди, все яйца на ярмарке так и не раскупили:
«Пожалуйста, не беспокойтесь, яиц хватит всем, а ярмарки будут проводиться еженедельно, по графику, до апреля 2024 года».
Чиновница обратилась к белгородцам накануне — 10 декабря. И через три дня покинула пост.
Напомним, в 2022 году Щедрина обращалась к жителям по поводу сахара, который тогда тоже начали массово скупать. Заявление было такое же — несмотря на ажиотаж, на ярмарках остался непроданный сахар, и в целом по региону запасов этого продукта достаточно.
Покинувшая свой пост Юлия Щедрина курировала ещё много других вопросов в регионе. Куда теперь уходит бывшая чиновница и кто займёт кресло замгубернатора по АПК — пока неизвестно. Но, вероятно, лучшего борца с дикими животными мы уже не увидим.