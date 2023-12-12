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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Судья

Судья Кретова, муж которой фигурировал в уголовном деле, подала в отставку

12 декабря 2023, 11:28
Фото: Midjourney
Судья

Бывшая жена осужденного белгородского адвоката хочет покинуть пост судьи

Лариса Кретова подала заявление о прекращении своих полномочий в квалификационную коллегию Белгородской области, сообщает «Фонарь» со ссылкой на сайт коллегии.
Сюжет
Взятка

Судья Кретова работала в Арбитражном суде Белгородской области 15 лет, до этого она более 10 лет была юристом. Решение о её отставке примут 15 декабря на ближайшем заседании коллегии судей.

Напомним, Лариса Кретова вела арбитражное дело, в ходе которого стороны — администрация Белгородского района и застройщик ООО «Лимон Плюс» — пришли к мировому соглашению. Поскольку решение по этому делу откладывалось, бывший муж Кретовой и по совместительству юрист Александр Фуников вместе со своим коллегой Юрием Леплявкиным решили провернуть мошенническую схему, попросив у руководителей компании-застройщика взятку в 10 миллионов рублей за «влияние» на решение судьи. Адвокатов поймали, и на суде Кретова заявила, что не была в курсе махинаций Фуникова, так как они в разводе.

Подробнее о том, как юристы пытались обмануть строительную фирму и что об этом рассказал владелец Павел Тапашиди, можно прочитать в полном материале.

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#Белгородская область#Взятка#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Отставка#Юристы#Юрист#Белгород#Екатерина Никулина#Мировое соглашение#Судья Кретова#Квалификационная коллегия#ООО «Лимон Плюс»#Мошенническая схема
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