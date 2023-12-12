Судья Кретова, муж которой фигурировал в уголовном деле, подала в отставку

Напомним, Лариса Кретова вела арбитражное дело, в ходе которого стороны — администрация Белгородского района и застройщик ООО «Лимон Плюс» — пришли к мировому соглашению. Поскольку решение по этому делу откладывалось, бывший муж Кретовой и по совместительству юрист Александр Фуников вместе со своим коллегой Юрием Леплявкиным решили провернуть мошенническую схему, попросив у руководителей компании-застройщика взятку в 10 миллионов рублей за «влияние» на решение судьи. Адвокатов поймали, и на суде Кретова заявила, что не была в курсе махинаций Фуникова, так как они в разводе.