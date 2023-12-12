«Развод» на 10 миллионов и встречи в бане: за что осудили двух юристов в Белгороде?

Дальше пошла череда встреч — то там, то здесь Александра Дудку пытались убедить в том, что это единственный действенный способ для фирмы получить желаемое утверждение мировых соглашений. Сначала адвокат Леплявкин встретился с ним на парковке гостиницы «Белогорье», там обговорили сумму в 10 миллионов рублей, которые юристы должны будут получить как «вознаграждение за юридическую помощь». Но руководитель компании пожелал личной встречи с «влиятельным» Фуниковым. Кроме того, такой план действий должен был согласовать второй учредитель «Лимон Плюс», в документе его указали как «свидетеля», но, по данным сервиса «Спарк», это никто иной, как Павел Тапашиди, ныне единственный владелец компании.