«Развод» на 10 миллионов и встречи в бане: за что осудили двух юристов в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Недавно стало известно, что два юриста из Белгорода пытались нечестным путём заработать 10 миллионов рублей, предложив руководителям строительной организации, участвующей в суде, повлиять на судебное решение. Их задержали сотрудники регионального УФСБ, и горе-адвокаты сами оказались на скамье подсудимых. Одному из них дали условный срок, другому — в колонии общего режима.
Бел.Ру узнало подробности плана двух мошенников, а также то, почему руководитель компании согласился на их условия.
А произошло вот что. Несколько лет назад в арбитражном суде шли тяжбы по делу о признании незаконными действий белгородской компании «Лимон Плюс» по строительству МКД, так как возводили их без соответствующего разрешения. Администрация Белгородского района требовала признать их самовольной постройкой и снести. Осенью 2021 года обе стороны пошли на мировое соглашение и должны были уведомить об этом суд.
Чтобы подготовить проекты мировых соглашений, гендиректор «Лимона» (по данным «Спарка», Александр Дудка) привлёк специалиста из адвокатской конторы «Право и Бизнес» — филиала Белгородской коллегии адвокатов Юрия Леплявкина, который раньше оказывал юридические услуги компании.
В итоге заключённые мировые соглашения представили в суд. Но судья Лариса Кретова, которая занималась производством, не торопилась их утверждать и всё перепроверяла, а заседания по арбитражным делам постоянно откладывались — с октября 2021 по апрель 2022 года. Представитель «Лимон Плюс» подавал письменные заявления об отводе судьи от дела, а гендиректор неоднократно обращался к адвокату Леплявкину с просьбой узнать, почему судья так долго не выносит решение.
Весной 2022-го Юрий Леплявкин в здании суда встретился со своим знакомым Александром Фуниковым и узнал, что он является мужем судьи, которая затягивает с утверждением соглашений. И тут у юристов зародился план, как можно на этом обстоятельстве заработать. Леплявкин и Фуников решили убедить гендиректора «Лимон Плюс» в том, что один из них способен повлиять на рассмотрение судьёй мировых соглашений за денежное вознаграждение. В действительности, указано в приговоре, такого влияния у Фуникова не было.
Дальше пошла череда встреч — то там, то здесь Александра Дудку пытались убедить в том, что это единственный действенный способ для фирмы получить желаемое утверждение мировых соглашений. Сначала адвокат Леплявкин встретился с ним на парковке гостиницы «Белогорье», там обговорили сумму в 10 миллионов рублей, которые юристы должны будут получить как «вознаграждение за юридическую помощь». Но руководитель компании пожелал личной встречи с «влиятельным» Фуниковым. Кроме того, такой план действий должен был согласовать второй учредитель «Лимон Плюс», в документе его указали как «свидетеля», но, по данным сервиса «Спарк», это никто иной, как Павел Тапашиди, ныне единственный владелец компании.
Следующая встреча была дома у Леплявкина. Генеральный директор «Лимона» передал условия второго учредителя, и Тапашиди оказался более осторожным: как судья утвердит соглашения — так деньги и перечислим. Адвокат продолжил настаивать на передаче денег сразу, в противном случае, якобы по информации Фуникова, дело будет рассматриваться судом «длительное время».
Встреча «номер три» уже проходила в банном комплексе «На речной», перед которым, уточняется в материале дела, в примерочной «Спортмастера» адвокат Леплявкин проверил вещи гендиректора фирмы на наличие прослушки. В целом перед встречей юрист щепетильно подошёл к конспирации. В ходе «банных переговоров» Фуников вовсе решил припугнуть Дудку тем, что его жена — судья — «негативно относится» к компании «Лимон Плюс» из-за тех самых заявлений об отводе и поэтому без его помощи мировых соглашений организации не видать.
На встрече в центральном парке Белгорода второго учредителя всё-таки убедили заплатить деньги за «влияние на судью», а также заключить соглашение об оказании юридической помощи и выдать доверенность на представление интересов строительной компании в суде.
Судебные заседания, в связи с отпуском судьи, были перенесены на 12 мая 2022 года. По договорённости, все необходимые документы и часть денег, а именно 6 млн рублей, Дудка должен был передать Леплявкину в этот день до начала судебных заседаний возле здания суда, а после утверждения мировых соглашений мошенники бы получили оставшиеся 4 миллиона.
Заседания начинались в 12, но гендиректор фирмы опоздал и пришёл в 12:15. Это помешало Юрию Леплявкину получить все необходимые документы, и в растерянности опоздавшего Александра Дудку начали убеждать, мол, «решение судья сегодня не вынесет». В то время судья утвердила мировое соглашение, долгожданное для «Лимон Плюс».
Через три дня два «брата-адвоката» всё же придумали новый способ, как вывернуть историю в свою пользу, и сообщили генеральному директору компании, что суд вынес такое решение, потому что это они «повлияли» на судью. Соответственно — «дело сделано, просим заплатить». Поговорил Фуников и лично с Павлом Тапашиди, где вовсе сказал, что его жена заинтересована в получении денег, поэтому вынесла такое решение на суде.
Дудка и Тапашиди согласились с условиями адвокатов, при этом обратились в правоохранительные органы с заявлением. И деньги мошенники уже получали в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Гендиректор фирмы передал Леплявкину муляжами 10 миллионов рублей, и последнего задержали сотрудники ФСБ.
В суде свою вину адвокаты признали. Юрий Леплявкин рассказал, что из 10 миллионов, которые они собирались заработать на деле с мировыми соглашениями, Фуников планировал выделить ему только 100 тысяч как посреднику. По решению суда, Юрию Леплявкину назначили 2 года условного срока и штраф 900 тысяч рублей, а вот Александра Фуникова отправят в колонию общего режима на 2,5 года, ему тоже придётся заплатить штраф 900 тысяч. Оба прошли по статье за «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Жена Фуникова, Лариса Кретова, и по совместительству судья на деле с мировыми соглашениями также рассказала свою версию произошедшего. Оказалось, что спустя 9 лет брака супруги собирались развестись, с декабря 2021 года они находились «в бракоразводном процессе» и жили отдельно. Александр иногда приезжал к их общему сыну, помогал по дому, но деньги перечислял несвоевременно. В начале мая 2022 года Кретова подала на развод и в июне их брак расторгли.
О преступных схемах бывшая жена Фуникова, по её словам, ничего не знала и арбитражное дело с ним не обсуждала. А в своём плане адвокат сыграл на том, что жена в расстроенных чувствах рассказала ему о заявлении об отводе её от процесса, так как там были приведены обстоятельства, оскорбляющие память её покойного отца — бывшего главы Губкинского округа Анатолия Кретова.
Интересно, что в деле о крупных взятках в регионе снова фигурирует бизнесмен Павел Тапашиди и его компания «Лимон Плюс». Проводя переговоры с адвокатами через гендиректора, он настаивал на условии «сначала мировые соглашения — потом деньги», а потом заявил в суде, что эти деньги никто не собирался никому передавать. И в подобных делах бизнесмен фигурировал не один раз.
Ещё в 2016 году Тапашиди говорил о трудностях взаимодействия с местными властями. Тогда были сложности с темпами строительства у «Лимона», и один из местных застройщиков предложил ему решить проблему через главу Белгородского района, и естественно, не за бесплатно. Владелец компании согласился, и позже экс-главу Антона Попкова задержали по подозрению в крупной взятке.
По наводке Тапашиди задержали и бывшего старшего оперуполномоченного регионального управления ГУЭБиПК УМВД Сергея Мартышова, который якобы требовал деньги за то, чтобы в отношении владельца «Лимона» не проводили проверку.
В 2019 году Павел Тапашиди стал победителем конкурса Бел.Ру «Человек года» по данным опроса белгородцев и дал интервью. Предприниматель рассказывал о «нападениях» на его бизнес от силовиков и администрации, а также о «решалах», которым ни в коем случае нельзя давать свои деньги.
И вот в 2020 году администрация Белгородского района потребовала признать незаконным строительство МКД на земельном участке в п. Дубовое без наличия соответствующего разрешения и принудить компанию Тапашиди снести самовольную постройку. А «Лимон Плюс» подало встречный иск, в котором попросило признать право собственности на жилой комплекс из нескольких МКД. После череды проверок и экспертиз обе стороны решили пойти на мировое соглашение, по которому «Лимон Плюс» станет собственником объекта. Но незадача — решение долго не принималось.
Бел.Ру обратились к Павлу Тапашиди напрямую за комментарием. По мнению бизнесмена, дело с мировыми соглашениями «затягивали» специально, чтобы компания дала взятку.
«Они не имели права это делать. Судья не имела права. В гражданском процессе стороны пришли к мировому соглашению, а она его не принимала. Постоянно находила какие-то причины, сама выдумывала эти ситуации для того, чтобы растягивать процесс».
Павел Тапашиди, владелец ООО «Лимон Плюс»
И как только коллега Павла обратился к нему с тем, что им предлагают заплатить 10 миллионов за продвижение дела, последний «через пять минут» сообщил об этом в правоохранительные органы:
«Мы же уже научены, мы так посадили около 13 человек. Поэтому как только появляется предложение где-то кому-то что-то заплатить, уже через пять минут мы звоним и советуемся с нашими знакомыми силовиками, спрашиваем, что нам делать».
Дальше, по словам предпринимателя, все встречи и разговоры с Леплявкиным и Фуниковым проходили в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
«Мы никогда в жизни бы не заплатили, это глупость. За что платить взятку? Тут чистой воды мошенничество, и очень жалко, что им дали такие маленькие сроки. Таким негодяям нужно давать 10 лет, не меньше, а у нас, видите, как получается — 10 миллионов можно попросить и двумя годами отделаться».
Бизнесмен предположил, что такое наказание назначили из-за «полезных знакомых» у адвокатов в Короче. Именно там Леплявкину передавали деньги.
«Они назначили передачу денег в Короче. Они знали, что даже в случае, если их арестуют при получении денег, то дело будет рассматриваться в Короче. Мое личное мнение, что у них там кто-то есть. Может — прокурор, может — судьи, но кто-то из знакомых есть».
По информации от Павла Тапашиди, в отдельном производстве якобы находится дело судьи Кретовой — его рассматривают в центральном аппарате СК РФ.
«Её вызывали на допрос. Я лично был в следственном комитете, у следователя, где он рассказывал о том, что действительно, нарушение судьи было просто на лицо. Она откладывала процессы просто так».
Дело Кретовой, по словам предпринимателя, сейчас находится в Москве, но пока что «у правоохранителей мало доказательств».
Бел.Ру попыталось связаться с Ларисой Кретовой лично, но её помощник нам ответил, что судья сейчас на больничном, и кроме неё никто комментарий дать не уполномочен.
Те МКД, которые район хотел признать построенным незаконно и снести через суд, входят в ЖК «Лимон» застройщика Тапашиди. Борьба за него выдалась знатная, но что в итоге? Осенью 2022 года жители комплекса начали жаловаться на проблемы с канализацией губернатору. Гладков ответил, что проблема — в конфликте между собственником и управляющей компанией.
И здесь Павлу Тапашиди тоже помешали «нападатели». Только в этот раз не силовики или администрация, а управляющая компания, которая выиграла конкурс на обслуживание ЖК, а за канализацией следить отказалась, потому что она не входит в состав имущества «Лимона». Сети забились, и нижние этажи дома начало затапливать. В итоге разбираться с аварией пришлось Белоблводоканалу, для этого власти района ввели на территории жилого комплекса режим ЧС. Проблему устранили только в конце декабря.
Эта ситуация определённо тянет на сюжет для криминального сериала. Интересно, что история с задержанием главы Белгородского района Анатолия Попкова, которая стала одной из первых в череде поимки крупных белгородских чиновников за получение взяток, ничему не научила предприимчивых белгородцев, которые, несмотря на многократно возросшие риски получить уголовку, всё же рискуют участвовать во всевозможных схемах — и с мошенничеством, и с дачей взяток. 2023 год был богатым на задержания известных людей — и это тема для отдельной большой публикации. А за этим делом мы продолжим следить — вероятно, оно ещё не полностью закрыто.
Летом журналисты Бел.Ру делали спецпроект по коррупции в регионе за последние пять лет. О росте числа раскрываемых преступлений и о том, кто из известных белгородцев выступал фигурантом уголовных дел, читайте в материале.