Дома Новой жизни ввели в эксплуатацию, но ключи белгородцам пока не дадут

Для передачи жилья необходимо будет пройти несколько этапов. Речь о постановке квартир на кадастровый учёт, регистрации права собственности на жильё за жилищно-накопительным кооперативом «Новая жизнь», приёмке квартир сотрудниками ЖНК. Затем в списке — передача квартир пайщикам в пользование и подписание договора передачи жилья с последующей регистрацией перехода права собственности за пайщиком.