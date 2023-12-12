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Новая жизнь в Белгороде

Дома Новой жизни ввели в эксплуатацию, но ключи белгородцам пока не дадут

12 декабря 2023, 10:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Новая жизнь в Белгороде

Дома четвёртой очереди Новой жизни в Белгороде ввели в эксплуатацию

Новость о введении в эксплуатацию сообщил застройщик — Дирекция ЮЗР. Однако это не значит, что белгородцам уже начнут выдавать ключи: горожане, к слову, ждут их уже давно.

В Белгороде ввели в эксплуатацию дома четвёртой очереди микрорайона Новая жизнь. Однако получения заветных ключей от квартир горожанам ещё придётся подождать.

Для передачи жилья необходимо будет пройти несколько этапов. Речь о постановке квартир на кадастровый учёт, регистрации права собственности на жильё за жилищно-накопительным кооперативом «Новая жизнь», приёмке квартир сотрудниками ЖНК. Затем в списке — передача квартир пайщикам в пользование и подписание договора передачи жилья с последующей регистрацией перехода права собственности за пайщиком.

Сроки передачи квартир четвёртой очереди микрорайона Новая жизнь неоднократно переносили. В минувшем году сообщалось, что проект завершат до конца 2022 года. Затем уточнили, что всё-таки это будет май 2023 года. Сам застройщик — Дирекция ЮЗР — объяснил долгое ожидание квартир подорожанием и нарушением сроков поставки стройматериалов.

Уже в мае губернатор Вячеслав Гладков заявил, что дома четвёртой очереди Новой жизни будут готовы к сентябрю. Однако в августе глава региона подтвердил, что работы завершить не успели, и назвал основные проблемы.

В сентябре Дирекция ЮЗР объяснила задержку в сдаче квартир парковочным вопросом. Белгородцы ранее обвинили застройщика в умышленном отсутствии парковок.

Спустя время новый срок сдачи квартир назвал мэр Валентин Демидов. По его словам, белгородцы должны были получить жильё в ноябре. Однако в этот срок в итоге тоже не уложились.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Новая жизнь#Дирекция ЮЗР
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