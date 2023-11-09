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Вода

«Это беспредел и халатность»: как белгородцы из Новой жизни «воевали» с водоканалом

9 ноября 2023, 07:20
Фото: 1MI
Вода

Жители микрорайона Новая жизнь в Белгороде пожаловались на проблемы с водой

Жители микрорайона столкнулись с очередными проблемами. У некоторых из-за сорванного крана даже пострадало имущество. Горожане утверждают, что проблемы с водой у них начались после подключения домов четвёртой очереди.
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Вода

Белгородцы из Новой жизни столкнулись не только с проблемами отсутствия парковок, но и с напором воды. Горожане массово начали жаловаться на ситуацию и водоканал в соцсетях.

Накануне белгородка поинтересовалась, что происходит с водоснабжением в микрорайоне. По её словам, уже третий день проблемы с напором и давлением, а по ночам якобы затапливает квартиры.

«Сейчас воды нет. Завтра [9 ноября — прим. ред.] отключение с 9:00 до 17:00. Но в прошлый раз отключение по факту продлилось до двух часов ночи, а потом неделю была грязная вода. Водоканал отказался от нас, нужно обращаться в УК, вот только работают они до 17:00», — пишет девушка.

Генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев ответил, что 9 ноября водоканал запланировал ремонтные работы на сетях микрорайона. По текущей ситуации он пообещать направить бригаду для проверки и регулировки давления.

Горожанка поинтересовалась, когда решится проблема с водой в микрорайоне и кто несёт за это ответственность.

«Кто ответственный? Почему сотрудники водоканала при звонке по горячей линии хамят и говорят, что район к ним не относится?» — продолжила белгородка.

Спустя два часа, по её словам, воды так и не было.

Однако жаловались на ситуацию и другие белгородцы из Новой жизни. По словам другой горожанки, проблемы с водой в микрорайоне случаются ежедневно.

«Либо нет напора, либо он очень сильный. Постоянные отключения воды без предупреждения — очень редко информируют об отключении. Вода в одном положении крана меняет температуру от тёплой до кипятка либо до ледяной. Белоблводоканал и управляющая компания сваливают проблему друг на друга», — утверждает женщина.

Также жители района пишут, что воду отключают без предупреждения. В некоторых квартирах и вовсе сорвало краны. Местная жительница спросила, кто будет нести ответственность за порчу имущества.

«Вы издеваетесь, видимо. С понедельника жители Новой жизни испытывают неудобства из-за слабого напора воды вечером и сильного напора утром. У некоторых произошло затопление из-за этого. До сегодняшнего дня водоканал отклонял все жалобы жильцов микрорайона Новая жизнь и отправлял в УК», — обратилась к главе водоканала ещё одна женщина.

Кроме того, белгородцы подозревают, что проблемы с водой у них начались из-за подключения домов четвёртой очереди.

«Проблема же не в одном, а в регулярных отключениях. Это началось после подключения 4-й очереди. Мы боимся, что когда её заселят, нам воду по часам давать будут. Ну и в целом это просто унижение людей», — рассказывает местная жительница.

Как отмечает житель микрорайона, это «беспредел и халатность». По его словам, людей только закидывают обещаниями.

Глава водоканала Николаев накануне вечером ответил белгородцам, что работы по регулировке системы холодного водоснабжения завершены. Но белгородцы оспаривали его слова и утверждали, что воды нет. Жители микрорайона потребовали от водоканала «работать, а не отчитываться перед начальством».

Затем Николаев дал горожанам общий ответ по ситуации.

Бригада находится на месте для работ по регулировке системы и восстановления подачи воды. С 21 часа в районе дома 10 по ул. Каштановой будет организован подвоз воды. Обращаю внимание, что водоканал с 27 октября работ с отключением холодной воды в микрорайоне не проводил.
Александр Николаев, гендиректор ГУП «Белоблводоканал

Однако эта информация едва ли успокоила горожан. Они продолжили писать жалобы.

О завершении работ Николаев сообщил уже после 23:00.

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#Город#Белгородская область#Вода#Водоканал#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Александр Николаев#Новая жизнь
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