«Это беспредел и халатность»: как белгородцы из Новой жизни «воевали» с водоканалом

«Сейчас воды нет. Завтра [9 ноября — прим. ред.] отключение с 9:00 до 17:00. Но в прошлый раз отключение по факту продлилось до двух часов ночи, а потом неделю была грязная вода. Водоканал отказался от нас, нужно обращаться в УК, вот только работают они до 17:00», — пишет девушка.