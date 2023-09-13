«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
У белгородцев вновь возникли вопросы к ситуации с домами четвёртой очереди в микрорайоне Новая жизнь. Объекты обещали сдать к 1 сентября. Прошло почти две недели, но сдвигов, судя по комментариям горожан, до сих пор нет.
Белгородка рассказала, что является участником четвёртой очереди. Она напомнила о сроках сдачи домов в эксплуатацию. Изначально людям обещали передать ключи 31 декабря 2022 года. Затем сроки неоднократно сдвигались. Дома в итоге решили сдать 1 сентября 2023 года. Однако к 12 сентября собственники ключи так и не получили.
На обращение женщины отреагировал застройщик — Дирекция ЮЗР. По информации компании, необходимо получить разрешение на ввод объекта, и на сегодняшний день его нет. Причиной стало «отсутствие разрешения на отклонение от предельных параметров в части снижения количества парковочных мест». Это касается участков, где располагаются дома четвёртой очереди.
Белгородцы неоднократно встречались с чиновниками по поводу парковок в Новой жизни. Власти и горожане к общему решению так и не пришли. Выяснилось, что при проектировании автомобили во дворах и не предусматривались, а при застройке реализовывалась концепция «двор без машин». Жители города опасаются, что им не будет хватать парковочных мест, а со сдачей четвёртой очереди проблема обострится ещё сильнее.
В Дирекции ЮЗР добавили, что получение отклонения от предельных параметров не освобождает от строительства парковочных мест, а позволяет соблюсти вышеупомянутую концепцию «двор без машин» и разместить парковочные места на прилегающей территории.
В настоящее время сложилась существующая инфраструктура микрорайона с развитой пешеходной сетью, современным ландшафтным дизайном и комфортным благоустройством. В целях учёта интересов проживающих микрорайона совместно с жителями определяется возможность размещения парковочного пространства.
Дирекция ЮЗР
Однако объяснение компании белгородку не устроило. Она считает, что снова срываются сроки сдачи домов четвёртой очереди. Белгородка попросила назвать дату, когда всё-таки жильё сдадут.
«Из вышесказанного, можно понять, что вы снова срываете сроки сдачи домов и оставляете людей без квартир. Если я не права, сообщите дату сдачи квартир», — написала горожанка.
Застройщик ответил, что сроки определят после получения согласования с жителями микрорайона отклонения от предельных параметров парковочного пространства. Но ответ у женщины вызвал лишь недоумение. Она заявила, что людям нужны квартиры, а не отписки, и вновь обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой разобраться в ситуации.
«Почему у вас вопрос с парковками выявился в самом конце? Возможно, вы прикрываете снова свои проблемы с невыполнением обязательств перед людьми. Людям нужны свои квартиры, не ваши отписки», — заключила белгородка.
Ранее сообщалось, что власти сами не знают, когда сдадут дома четвёртой очереди проекта «Новая жизнь». В правительстве региона не назвали сроки завершения работ и сдачи домов в эксплуатацию. Затем появились сроки до 1 сентября, но белгородцы так и не могут въехать в квартиры. Порядка 500 собственников ждут своё жильё уже несколько лет.