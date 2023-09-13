«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни

Белгородцы неоднократно встречались с чиновниками по поводу парковок в Новой жизни. Власти и горожане к общему решению так и не пришли. Выяснилось, что при проектировании автомобили во дворах и не предусматривались, а при застройке реализовывалась концепция «двор без машин». Жители города опасаются, что им не будет хватать парковочных мест, а со сдачей четвёртой очереди проблема обострится ещё сильнее.