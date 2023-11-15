Белгородцам из Новой жизни опять не везёт. В этот раз спокойствие нарушили мыши

«За последний месяц в микрорайоне Новая Жизнь образовалась целая свора грызунов. В подъездах, в квартирах, на навесных потолках и, как говорят жители, во многих домах района. Жители неоднократно связывались с управляющей компанией, но, как там отвечали, ничем не могут помочь. <…> Если это явление настолько массовое, то хотелось бы, чтобы кто-нибудь оказал в этом содействие. Я лично готова оплатить лишнюю статью в квитанции о коммунальных услугах», — отмечает белгородка.