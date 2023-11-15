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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Мыши в Новой жизни

Белгородцам из Новой жизни опять не везёт. В этот раз спокойствие нарушили мыши

15 ноября 2023, 15:43
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Мыши в Новой жизни

В микрорайоне Новая Жизнь в Белгороде заметили грызунов

Мышей местные жители заметили в подъездах и квартирах. В УК, как отметили горожане, сказали, что помочь ничем не могут. Жалобы на ситуацию появились в соцсетях.

Белгородцы из Новой жизни столкнулись с ещё одной напастью — в некоторые дома микрорайона пробрались грызуны. Жалобы от жителей появились в комментариях в соцсетях.

По словам горожан, мышей заметили в подъездах и квартирах. В управляющей компании белгородцам якобы ответили, что помочь ничем не могут. Проблема с грызунами возникла в доме №31 по улице Семейной.

«За последний месяц в микрорайоне Новая Жизнь образовалась целая свора грызунов. В подъездах, в квартирах, на навесных потолках и, как говорят жители, во многих домах района. Жители неоднократно связывались с управляющей компанией, но, как там отвечали, ничем не могут помочь. <…> Если это явление настолько массовое, то хотелось бы, чтобы кто-нибудь оказал в этом содействие. Я лично готова оплатить лишнюю статью в квитанции о коммунальных услугах», — отмечает белгородка.

На ситуацию отреагировали в городской администрации. Чиновники пообещали разобраться.

Проработаем Ваше обращение со специалистами и проинформируем до 17 ноября.
мэрия Белгорода
Мыши в Новой жизни
Видео: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков поручил главе района срочно заняться хороводами слизняков в доме
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