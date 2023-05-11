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Гладков назвал дату завершения строительства 4-й очереди Новой жизни в Белгороде

11 мая 2023, 07:29
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Дома четвёртой очереди Новой жизни в Белгороде будут готовы к 1 сентября

У белгородцев возникало немало вопросов к объекту. Сдать дома планировалось в первом квартале, но обещание застройщик не выполнил. Ситуацию прокомментировал губернатор.

Строительство домов четвёртой очереди проекта «Новая жизнь» в Белгороде должны завершить к осени. Об этом по итогам посещения строительной площадки заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцы ранее не раз задавали вопросы о том, когда получат жильё. Назывались сроки — первый квартал 2023 года. Однако обещание в итоге не выполнили.

Что плохо: обещали сдать в первом квартале этого года. И не выполнили. Это плохо. Несмотря на объективные сложности, обещания надо выполнять.
Вячеслав Гладков

Помимо этого, у губернатора возник вопрос к количеству парковок. Точную информацию доложат подрядчик и глава минстроя.

Примечательно, что в прошлом году появилась информация, что четвёртую очередь проекта завершат до конца 2022 года. Спустя время озвучили новый срок сдачи квартир — май 2023 года.

Однако в Дирекции ЮЗР ответили, что получили продление разрешений на строительство по четвёртой очереди до июня 2023 года. Корректировку сроков застройщик объяснил удорожанием и нарушением сроков поставки стройматериалов.

В апреле в Дирекции ЮЗР сообщили, что строительство домов четвёртой очереди близится к завершению.

Вместе с тем вопросы у белгородцев возникли и к срокам сдачи домов в микрорайоне Дубровка.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Новая жизнь#Застройщик#Дирекция ЮЗР#Дома#Четвёртая очередь Новой жизни#Перенос сроков#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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