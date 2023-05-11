Гладков назвал дату завершения строительства 4-й очереди Новой жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Строительство домов четвёртой очереди проекта «Новая жизнь» в Белгороде должны завершить к осени. Об этом по итогам посещения строительной площадки заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородцы ранее не раз задавали вопросы о том, когда получат жильё. Назывались сроки — первый квартал 2023 года. Однако обещание в итоге не выполнили.
Что плохо: обещали сдать в первом квартале этого года. И не выполнили. Это плохо. Несмотря на объективные сложности, обещания надо выполнять.
Вячеслав Гладков
Помимо этого, у губернатора возник вопрос к количеству парковок. Точную информацию доложат подрядчик и глава минстроя.
Примечательно, что в прошлом году появилась информация, что четвёртую очередь проекта завершат до конца 2022 года. Спустя время озвучили новый срок сдачи квартир — май 2023 года.
Однако в Дирекции ЮЗР ответили, что получили продление разрешений на строительство по четвёртой очереди до июня 2023 года. Корректировку сроков застройщик объяснил удорожанием и нарушением сроков поставки стройматериалов.
В апреле в Дирекции ЮЗР сообщили, что строительство домов четвёртой очереди близится к завершению.
Вместе с тем вопросы у белгородцев возникли и к срокам сдачи домов в микрорайоне Дубровка.