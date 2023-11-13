Власти назвали дату ввода домов 4-й очереди Новой жизни в Белгороде

Кроме того, жители микрорайона обеспокоены ситуацией с парковками. Горожане переживают, что после ввода 4-й очереди нагрузка на инфраструктуру существенно увеличится. Особенно это касается парковок, поскольку изначально в проекте реализуется концепция «двор без машин», добавил мэр.