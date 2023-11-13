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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Встреча с белгородцами из Новой жизни

Власти назвали дату ввода домов 4-й очереди Новой жизни в Белгороде

13 ноября 2023, 09:28
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Встреча с белгородцами из Новой жизни

Мэр Демидов провёл встречу с белгородцами из Новой жизни

С белгородцами обсудили ввод домов 4-й очереди проекта и нашумевшую проблему с парковками. Застройщик предполагает, что заселиться в квартиры горожане смогут в ноябре, рассказал мэр города Валентин Демидов.

Представители власти встретились с белгородцами из микрорайона Новая жизнь. Мэр города Валентин Демидов сообщил, когда застройщик планирует ввести дома 4-й очереди проекта.

Встреча белгородцев проходила с градоначальником, застройщиком «Дирекция ЮЗР» и министром строительства региона Оксаной Козлитиной. На текущий момент заселения ожидают свыше 500 семей. Как выяснилось, ввести дома планируют в ноябре. Ранее сроки неоднократно переносились.

Кроме того, жители микрорайона обеспокоены ситуацией с парковками. Горожане переживают, что после ввода 4-й очереди нагрузка на инфраструктуру существенно увеличится. Особенно это касается парковок, поскольку изначально в проекте реализуется концепция «двор без машин», добавил мэр.

Для решения этой проблемы город получил средства из областного бюджета. По данным Валентина Демидова, построили 118 машино-мест и внутриквартальный проезд с двумя перекрёстками с кольцевым движением.

Ещё предусмотрены средства в проекте бюджета 2024 года на строительство парковок, которые должны обеспечить потребности 4-й очереди. Всего на развитие парковочного пространства микрорайона планируют потратить 185 млн рублей.

Договорились с жителями, что после подготовки рабочей документации представим поэтапный план реализации со схемами, а также дорожную карту со сроками и ответственными.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Следующая встреча с белгородцами пройдёт в декабре.

Встреча с жителями Новой жизниВстреча с жителями Новой жизни
Встреча с жителями Новой жизниВстреча с жителями Новой жизни
Встреча с жителями Новой жизниВстреча с жителями Новой жизни
Встреча с жителями Новой жизниВстреча с жителями Новой жизни
Встреча с жителями Новой жизни
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде
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