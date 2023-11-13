Власти назвали дату ввода домов 4-й очереди Новой жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Представители власти встретились с белгородцами из микрорайона Новая жизнь. Мэр города Валентин Демидов сообщил, когда застройщик планирует ввести дома 4-й очереди проекта.
Встреча белгородцев проходила с градоначальником, застройщиком «Дирекция ЮЗР» и министром строительства региона Оксаной Козлитиной. На текущий момент заселения ожидают свыше 500 семей. Как выяснилось, ввести дома планируют в ноябре. Ранее сроки неоднократно переносились.
Кроме того, жители микрорайона обеспокоены ситуацией с парковками. Горожане переживают, что после ввода 4-й очереди нагрузка на инфраструктуру существенно увеличится. Особенно это касается парковок, поскольку изначально в проекте реализуется концепция «двор без машин», добавил мэр.
Для решения этой проблемы город получил средства из областного бюджета. По данным Валентина Демидова, построили 118 машино-мест и внутриквартальный проезд с двумя перекрёстками с кольцевым движением.
Ещё предусмотрены средства в проекте бюджета 2024 года на строительство парковок, которые должны обеспечить потребности 4-й очереди. Всего на развитие парковочного пространства микрорайона планируют потратить 185 млн рублей.
Договорились с жителями, что после подготовки рабочей документации представим поэтапный план реализации со схемами, а также дорожную карту со сроками и ответственными.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Следующая встреча с белгородцами пройдёт в декабре.