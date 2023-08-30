Чиновники и белгородцы не приняли общего решения по парковкам в Новой жизни

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Что будет с парковками в Новой жизни, до сих пор так и не решили, несмотря на недавнюю встречу чиновников и жителей микрорайона. По словам мэра Валентина Демидова, итогового решения, которое бы поддержали белгородцы, всё ещё нет.
На текущий момент к вводу готовятся дома четвёртой очереди, уже проектируется пятая. Тем временем горожане переживают о нехватке парковочных мест. Как оказалось, при проектировании машины во дворах и не предусматривались.
При застройке территории реализовывалась концепция «двор без машин». При этом парковочные места, которые бы обеспечили норматив, планировалось обустроить на следующих этапах развития микрорайона. С годами проблема нарастала: расходы на строительство парковок застройщик не закладывал в стоимость жилья.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также Демидов рассказал, что минстрой региона и Дирекция ЮЗР проверили существующие парковочные пространства и предложили несколько вариантов по поводу новых. Однако итогового решения пока нет. Многие жители при этом настаивают на переносе пятой очереди Новой жизни на другой участок.
Это не первая встреча властей и жителей микрорайона, которая закончилась фактически ничем. Ранее чиновники беседовали с горожанами в середине августа. Люди и тогда не согласились на предложения от администрации.