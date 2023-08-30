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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Встреча чиновников и белгородцев в Новой жизни

Чиновники и белгородцы не приняли общего решения по парковкам в Новой жизни

30 августа 2023, 12:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Встреча чиновников и белгородцев в Новой жизни

Мэр Белгорода Демидов прокомментировал ситуацию с парковками в Новой жизни

Мэр Валентин Демидов рассказал об очередной встрече с местными жителями и сообщил, что к единому мнению по поводу парковок так и не пришли. Уже проектируются дома пятой очереди, но проблема никуда не девается.

Что будет с парковками в Новой жизни, до сих пор так и не решили, несмотря на недавнюю встречу чиновников и жителей микрорайона. По словам мэра Валентина Демидова, итогового решения, которое бы поддержали белгородцы, всё ещё нет.

На текущий момент к вводу готовятся дома четвёртой очереди, уже проектируется пятая. Тем временем горожане переживают о нехватке парковочных мест. Как оказалось, при проектировании машины во дворах и не предусматривались.

При застройке территории реализовывалась концепция «двор без машин». При этом парковочные места, которые бы обеспечили норматив, планировалось обустроить на следующих этапах развития микрорайона. С годами проблема нарастала: расходы на строительство парковок застройщик не закладывал в стоимость жилья.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также Демидов рассказал, что минстрой региона и Дирекция ЮЗР проверили существующие парковочные пространства и предложили несколько вариантов по поводу новых. Однако итогового решения пока нет. Многие жители при этом настаивают на переносе пятой очереди Новой жизни на другой участок.

Это не первая встреча властей и жителей микрорайона, которая закончилась фактически ничем. Ранее чиновники беседовали с горожанами в середине августа. Люди и тогда не согласились на предложения от администрации.

Чем закончилась встреча белгородцев и чиновников по поводу парковок в Новой жизни?
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