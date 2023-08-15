Чем закончилась встреча белгородцев и чиновников по поводу парковок в Новой жизни?

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Белгородцы из микрорайона Новая жизнь не согласились с планами, предложенными чиновниками, относительно парковок. К общему решению прийти не удалось, поэтому на следующей неделе горожане снова встретятся с представителями мэрии и областного минстроя.
Как пишет издание, власти представили проект с 658 парковочными местами. Вскоре выберут подрядчика. 150 мест хотят обустроить к октябрю.
Норматив вышел 1,0 парковочное место на собственника, хотя жители ждали, что будет 1,5. Горожанка, которая была на встрече, напомнила, что это нарушение закона. Власти объяснили, что норматив действительно есть, но «после сложных градостроительных процедур это значение можно изменять».
Люди опасаются, что им не будет хватать машино-мест, ведь со сдачей домов 4-й очереди проблема обострится ещё сильнее. Ещё на схеме уже есть очертания домов пятой очереди. И их будущие жители рискуют и вовсе остаться без парковок.
«Жители микрорайона категорически против. Они согласны на то, чтобы парковочные места расположили вместо домов пятой очереди. Я правильно поняла?» — спросила в ходе встречи глава регионального минстроя Оксана Козлитина.
Жители микрорайоне ответили «да». На вопрос о согласии на компенсирующие места горожане не ответили — опасаются, что именно этот план утвердят. На предложенный министром строительства проект жители однозначно не согласились.
Примечательно, что речь зашла о домах 5-й очереди, хотя будущие жители 4-й ждут свои дома несколько лет. Чиновники пообещали сдать 4-ю очередь Новой жизни осенью 2023 года. Строительство после перезапуска проекта в 2021 году затянулось. Заммэра Василий Голиков сообщил, что выдача ключей стоит в планах на конец октября — начало ноября.
Напомним, встреча жителей с чиновниками состоялась накануне вечером. Обсуждалось инфраструктурное развитие микрорайона.