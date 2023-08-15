Чем закончилась встреча белгородцев и чиновников по поводу парковок в Новой жизни?

Люди опасаются, что им не будет хватать машино-мест, ведь со сдачей домов 4-й очереди проблема обострится ещё сильнее. Ещё на схеме уже есть очертания домов пятой очереди. И их будущие жители рискуют и вовсе остаться без парковок.