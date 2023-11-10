Без парковок вблизи домов: Стали известны итоги слушаний о парковках в Новой жизни

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, застройщик предлагает сократить число парковочных мест с «полутора до нуля» на земельных участках четвёртой очереди Новой жизни. Отмечается, что предложение отвечает концепции «двор без машин», также это позволит быстрее ввести в эксплуатацию дома и передать ключи собственникам. В свою очередь застройщик должен построить компенсационные парковки.