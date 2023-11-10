Без парковок вблизи домов: Стали известны итоги слушаний о парковках в Новой жизни

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Published Сегодня, 16:00
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Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, застройщик предлагает сократить число парковочных мест с «полутора до нуля» на земельных участках четвёртой очереди Новой жизни. Отмечается, что предложение отвечает концепции «двор без машин», также это позволит быстрее ввести в эксплуатацию дома и передать ключи собственникам. В свою очередь застройщик должен построить компенсационные парковки.
Как отмечает генеральный директора АО СЗ «Дирекция Юго-Западного района» Игорь Умнов, парковочное пространство будет располагаться в радиусе не более 400 метров.
В настоящий момент построено 102 парковочных места.
В результате публичных слушаний 36 участников были против решения о сокращении парковок во дворах, 56 участников поддержали эту идею. В итоге комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки решила рекомендовать предоставление застройщику разрешение на сокращение парковочных мест.
Ранее в редакцию Бел.Ру обращался будущий житель микрорайона. По словам белгородца, получить ключи от квартир жители четвёртой очереди могут только одним способом — подписать документ, «в котором жители добровольно отказываются от парковок вблизи своих домов».