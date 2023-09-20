Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде

«Только не отвечайте скопированным текстом с темой про стоянку. Вы ответьте, пожалуйста, ключи с готовыми квартирами когда вы нам отдадите? Ждём второй год обещанное. Зачем было обещать выдачу на сентябрь 2023 года, если там работы ещё по горло?! К новому году хоть будут готовы?» — интересуется женщина.