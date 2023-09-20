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дома 4-й очереди Новой жизни

Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде

20 сентября 2023, 10:26
Фото: Дирекция ЮЗР
дома 4-й очереди Новой жизни

В Дирекции ЮЗР рассказали о сдаче домов в Новой жизни в Белгороде

Точную дату сдачи домов застройщик не назвал, однако сообщил о завершении работ по чистовой отделке помещений. Вопрос задали белгородцы, но попросили, чтобы в ответе не было «отписок» о парковках.

В Дирекции ЮЗР ответили, когда белгородцам ждать сдачу домов 4-й очереди проекта «Новая жизнь». Правда, точную дату застройщик так и не сообщил.

Вопрос по поводу сдачи домов поступил от белгородки. Женщина поинтересовалась, как обстоят дела с домами, которые обещали сдать ещё в прошлом году. Ещё горожанка попросила не отвечать ей отписками.

«Только не отвечайте скопированным текстом с темой про стоянку. Вы ответьте, пожалуйста, ключи с готовыми квартирами когда вы нам отдадите? Ждём второй год обещанное. Зачем было обещать выдачу на сентябрь 2023 года, если там работы ещё по горло?! К новому году хоть будут готовы?» — интересуется женщина.

Точную дату белгородцам никто не назвал. Тем не менее в Дирекции ЮЗР рассказали, на каком этапе находятся работы. Строители завершают работы по чистовой отделке помещений, выполняют благоустройство внутриквартальных территорий и отделочные работы в коммерческих помещениях.

Упомянул застройщик и наболевшие парковки. По данным Дирекции ЮЗР, проводится процедура согласования с жителями размещения парковочного пространства. Тем временем выносятся существующие инженерные сети.

С целью обеспечения ввода домов в эксплуатацию администрацией г. Белгорода проводятся работы по выносу существующих инженерных сетей и строительству улично-дорожной сети с парковочными местами. По окончанию решения этих вопросов и завершению вышеуказанных работ дома будут введены в эксплуатацию.
Дирекция ЮЗР

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о проблемах Новой жизни в Белгороде. В частности, он объяснил затягивание сроков сдачи домов 4-й очереди тем, что «всё накрутили предыдущие строители».

Одной из таких проблем являются вышеупомянутые парковки. Жители не готовы принять дома без парковочного пространства. К общему мнению чиновники и белгородцы прийти не могут.

дома 4-й очереди Новой жизнидома 4-й очереди Новой жизни
дома 4-й очереди Новой жизнидома 4-й очереди Новой жизни
дома 4-й очереди Новой жизнидома 4-й очереди Новой жизни
дома 4-й очереди Новой жизнидома 4-й очереди Новой жизни
дома 4-й очереди Новой жизни
Фото: Дирекция ЮЗР
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#Белгородская область#Строительство#Новости Белгорода#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Новая жизнь#Дирекция ЮЗР
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