Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Дирекции ЮЗР ответили, когда белгородцам ждать сдачу домов 4-й очереди проекта «Новая жизнь». Правда, точную дату застройщик так и не сообщил.
Вопрос по поводу сдачи домов поступил от белгородки. Женщина поинтересовалась, как обстоят дела с домами, которые обещали сдать ещё в прошлом году. Ещё горожанка попросила не отвечать ей отписками.
«Только не отвечайте скопированным текстом с темой про стоянку. Вы ответьте, пожалуйста, ключи с готовыми квартирами когда вы нам отдадите? Ждём второй год обещанное. Зачем было обещать выдачу на сентябрь 2023 года, если там работы ещё по горло?! К новому году хоть будут готовы?» — интересуется женщина.
Точную дату белгородцам никто не назвал. Тем не менее в Дирекции ЮЗР рассказали, на каком этапе находятся работы. Строители завершают работы по чистовой отделке помещений, выполняют благоустройство внутриквартальных территорий и отделочные работы в коммерческих помещениях.
Упомянул застройщик и наболевшие парковки. По данным Дирекции ЮЗР, проводится процедура согласования с жителями размещения парковочного пространства. Тем временем выносятся существующие инженерные сети.
С целью обеспечения ввода домов в эксплуатацию администрацией г. Белгорода проводятся работы по выносу существующих инженерных сетей и строительству улично-дорожной сети с парковочными местами. По окончанию решения этих вопросов и завершению вышеуказанных работ дома будут введены в эксплуатацию.
Дирекция ЮЗР
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о проблемах Новой жизни в Белгороде. В частности, он объяснил затягивание сроков сдачи домов 4-й очереди тем, что «всё накрутили предыдущие строители».
Одной из таких проблем являются вышеупомянутые парковки. Жители не готовы принять дома без парковочного пространства. К общему мнению чиновники и белгородцы прийти не могут.