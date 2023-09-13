Губернатор рассказал о проблемах Новой жизни в Белгороде

Сейчас власти решают вопрос с подведением к домам коммуникаций, а также отсутствием мест для стоянки автомобилей, которую будущим жителям обещали вокруг новых многоэтажек. Из-за этого тормозится и начало строительства пятой очереди домов микрорайона. В решении проблем активно участвуют мэр Белгорода Валентин Демидов и застройщик — Дирекция ЮЗР. Дома должны были сдать к 1 сентября, но этого так и не случилось. Около 500 собственников ждут свои квартиры уже несколько лет.