Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:33

Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

микрорайон Новая жизнь

Губернатор рассказал о проблемах Новой жизни в Белгороде

13 сентября 2023, 19:33
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
микрорайон Новая жизнь
14 сентября прошла большая прямая линия губернатора Белгородской области. Он прокомментировал затягивание сдачи квартир четвёртой очереди микрорайона Новая жизнь и обвинил во всём бывших строителей микрорайона, которые сейчас сидят в тюрьме.
Вопросов там несколько. Достаточно непростая история. Очень бы хотелось этот вопрос побыстрее решить, но настолько всё накрутили предыдущие строители, которые сидят сейчас в местах не столь отдалённых за финансовые нарушения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Сейчас власти решают вопрос с подведением к домам коммуникаций, а также отсутствием мест для стоянки автомобилей, которую будущим жителям обещали вокруг новых многоэтажек. Из-за этого тормозится и начало строительства пятой очереди домов микрорайона. В решении проблем активно участвуют мэр Белгорода Валентин Демидов и застройщик — Дирекция ЮЗР. Дома должны были сдать к 1 сентября, но этого так и не случилось. Около 500 собственников ждут свои квартиры уже несколько лет.

«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новой жизни в Белгороде изменилась схема движенияЧиновники и белгородцы не приняли общего решения по парковкам в Новой жизни
#Город#Новости Белгорода#Проблемы#Белгород#Вячеслав Гладков#Новая жизнь#Милена Фишер
Подпишитесь
Белгородские подростки зарабатывали летом до 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:45
Когда закончатся обстрелы Белгородской области? Отвечает Вячеслав Гладков
Сегодня, 16:51
«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:54
Более 800 юных белгородцев состоят на профилактическом учёте как неблагополучные
Сегодня, 13:51
Мостам в Белгороде дадут имена
Сегодня, 18:46
Когда ожидать начала отопительного сезона в Белгородской области?
Сегодня, 10:52