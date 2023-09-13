Губернатор рассказал о проблемах Новой жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
Вопросов там несколько. Достаточно непростая история. Очень бы хотелось этот вопрос побыстрее решить, но настолько всё накрутили предыдущие строители, которые сидят сейчас в местах не столь отдалённых за финансовые нарушения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сейчас власти решают вопрос с подведением к домам коммуникаций, а также отсутствием мест для стоянки автомобилей, которую будущим жителям обещали вокруг новых многоэтажек. Из-за этого тормозится и начало строительства пятой очереди домов микрорайона. В решении проблем активно участвуют мэр Белгорода Валентин Демидов и застройщик — Дирекция ЮЗР. Дома должны были сдать к 1 сентября, но этого так и не случилось. Около 500 собственников ждут свои квартиры уже несколько лет.