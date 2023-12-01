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Published Сегодня, 07:23

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Ключи

«Очередной обман»? Белгородцы так и не получили в ноябре ключи от Новой жизни

1 декабря 2023, 07:23
Фото: 1MI
Ключи

Белгородцы вновь просят разъяснить ситуацию с 4-й очередью Новой жизни

Наступил декабрь, а собственники квартир 4-й очереди Новой жизни до сих пор без обещанных ключей. Ранее белгородцам обещали начать выдачу ключей в ноябре. В настоящий момент застройщик сообщает, что он только приступил к оформлению документов для ввода домов.

Белгородцам до сих пор не дали ключи от квартир 4-й очереди Новой жизни. Горожанка спросила о точной дате выдачи: «Последний день ноября, а ключей как не было, так и нет». Также она заметила, что в квартирах до сих пор нет воды, а свет горит только в санузле.

На обращение отреагировал застройщик — Дирекция ЮЗР. Компания пишет, что уже приступила к оформлению документов для ввода домов в эксплуатацию. Передачу квартир осуществят после ввода, однако точной даты белгородцам так и не назвали.

Ответ белгородцев не устроил: одни начали интересоваться, появилась ли вода и свет в квартирах, а других смутил размытый ответ дирекции, и они потребовали назвать конкретную дату.

Напомним, что около 500 собственников ждут ключи от квартир в Новой жизни уже долгое время. В этом году ключи обещали выдать 1 сентября, а на последнем собрании жителей убедили, что ключи начнут выдавать в ноябре.

Помимо света и воды, собственников волнуют проблемы с парковками, которые изначально не были предусмотрены во дворах.

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#Белгородская область#Ключи#Новости Белгорода#Дома#Белгород#Новая жизнь#Дирекция ЮЗР#Александра Склярова
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