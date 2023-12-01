«Очередной обман»? Белгородцы так и не получили в ноябре ключи от Новой жизни

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Белгородцам до сих пор не дали ключи от квартир 4-й очереди Новой жизни. Горожанка спросила о точной дате выдачи: «Последний день ноября, а ключей как не было, так и нет». Также она заметила, что в квартирах до сих пор нет воды, а свет горит только в санузле.
На обращение отреагировал застройщик — Дирекция ЮЗР. Компания пишет, что уже приступила к оформлению документов для ввода домов в эксплуатацию. Передачу квартир осуществят после ввода, однако точной даты белгородцам так и не назвали.
Ответ белгородцев не устроил: одни начали интересоваться, появилась ли вода и свет в квартирах, а других смутил размытый ответ дирекции, и они потребовали назвать конкретную дату.
Напомним, что около 500 собственников ждут ключи от квартир в Новой жизни уже долгое время. В этом году ключи обещали выдать 1 сентября, а на последнем собрании жителей убедили, что ключи начнут выдавать в ноябре.
Помимо света и воды, собственников волнуют проблемы с парковками, которые изначально не были предусмотрены во дворах.