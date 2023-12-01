«Очередной обман»? Белгородцы так и не получили в ноябре ключи от Новой жизни

Белгородцам до сих пор не дали ключи от квартир 4-й очереди Новой жизни. Горожанка спросила о точной дате выдачи: «Последний день ноября, а ключей как не было, так и нет». Также она заметила, что в квартирах до сих пор нет воды, а свет горит только в санузле.