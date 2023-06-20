Жители Новой жизни в Белгороде обвинили застройщика в умышленном отсутствии парковок

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В сообществе во «ВКонтакте», которое создали жители микрорайона Новая жизнь в Белгороде, появилась информация об итогах общественных слушаний, которые прошли 19 июня.
Люди поделились, что изначально проект ещё при старом руководстве Дирекции ЮЗР предполагал строительство парковок и отсутствие пятой очереди домов. На четвёртую очередь подразумевалось более 300 парковочных мест, но потом появилась пятая очередь и строительство более 500 парковочных мест.
В итоге, по словам активистов, сдача домов четвёртой очереди в этом году, а это 580 квартир, будет без парковок совсем.
Самый трэш заключается в том, что застройщик считает, что цена квадратного метра по проекту сильно занижена и строить парковки не собирается. Застройщик заявляет, что когда он сдаст четвёртую очередь без парковок, потому, через два-три года, будет строить пятую очередь и только затем передаст все земельные участки администрации Белгорода, чтобы уже городские власти строили все парковки. Нас ждёт катастрофа.
Информация из сообщества во «ВКонтакте» «мкр. Новая жизнь»
Люди уверяют, что застройщик умышленно отошёл от изначального плана постройки бесприбыльных парковок для «бедняков», купивших квартиры по заниженным ценам, в угоду получения коммерческой прибыли от ещё двух домов пятой очереди.
Чтобы разобраться в ситуации журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в Дирекцию ЮЗР и мэрию областного центра.