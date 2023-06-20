Жители Новой жизни в Белгороде обвинили застройщика в умышленном отсутствии парковок

Люди поделились, что изначально проект ещё при старом руководстве Дирекции ЮЗР предполагал строительство парковок и отсутствие пятой очереди домов. На четвёртую очередь подразумевалось более 300 парковочных мест, но потом появилась пятая очередь и строительство более 500 парковочных мест.