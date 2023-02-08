Белгородцам объяснили долгое ожидание квартир четвёртой очереди Новой жизни

Дирекция ЮЗР ответила на возмущения белгородцев по поводу долгого ожидания жилья

Белгородцы интересуются, почему сроки сдачи постоянно переносятся. Об этом люди уже не раз писали, в том числе на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. В Дирекции ЮЗР объяснили, что возникли проблемы с поставками материалов, которые необходимы для завершения работ.