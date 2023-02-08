Белгородцам объяснили долгое ожидание квартир четвёртой очереди Новой жизни

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Белгородцы снова интересуются, почему затягиваются сроки сдачи домов четвёртой очереди в микрорайоне Новая жизнь. На обращение горожан на странице губернатора отреагировала Дирекция ЮЗР.
Корректировка ранее установленных сроков связана с удорожанием строительных материалов, а также нарушением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ.
ответ Дирекции ЮЗР
Как отметили в организации, пока ведутся отделочные работы, а также прокладка наружных сетей электроснабжения.
Горожане и ранее интересовались затянувшимися сроками сдачи четвёртой очереди Новой жизни. Тогда в Дирекции ЮЗР ответили, что организация получила продление разрешений на строительство по четвёртой очереди до июня 2023 года.
Интересно, что изначально дома собирались сдать во втором полугодии 2022 года. Новые сроки в октябре озвучивал губернатор Вячеслав Гладков.
Жаловались белгородцы и на сдачу жилья в микрорайоне Дубровка. С их слов, им просто «нагло врут по срокам». Таунхаусы обещали сдать к 2022 году, а затем сроки перенесли на конец прошлого года.