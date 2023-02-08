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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Белгородцам объяснили долгое ожидание квартир четвёртой очереди Новой жизни

8 февраля 2023, 08:29
Фото: 1MI

Дирекция ЮЗР ответила на возмущения белгородцев по поводу долгого ожидания жилья

Белгородцы интересуются, почему сроки сдачи постоянно переносятся. Об этом люди уже не раз писали, в том числе на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. В Дирекции ЮЗР объяснили, что возникли проблемы с поставками материалов, которые необходимы для завершения работ.

Белгородцы снова интересуются, почему затягиваются сроки сдачи домов четвёртой очереди в микрорайоне Новая жизнь. На обращение горожан на странице губернатора отреагировала Дирекция ЮЗР.

Корректировка ранее установленных сроков связана с удорожанием строительных материалов, а также нарушением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ.
ответ Дирекции ЮЗР

Как отметили в организации, пока ведутся отделочные работы, а также прокладка наружных сетей электроснабжения.

Горожане и ранее интересовались затянувшимися сроками сдачи четвёртой очереди Новой жизни. Тогда в Дирекции ЮЗР ответили, что организация получила продление разрешений на строительство по четвёртой очереди до июня 2023 года.

Интересно, что изначально дома собирались сдать во втором полугодии 2022 года. Новые сроки в октябре озвучивал губернатор Вячеслав Гладков.

Жаловались белгородцы и на сдачу жилья в микрорайоне Дубровка. С их слов, им просто «нагло врут по срокам». Таунхаусы обещали сдать к 2022 году, а затем сроки перенесли на конец прошлого года.

«Нагло врут по срокам»: белгородцы снова жалуются на сдачу домов в Дубровке
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Город#Вячеслав Гладков#Новая жизнь#Строительство#Четвёртая очередь#Дирекция ЮЗР
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