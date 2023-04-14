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Гладков о строительстве четвёртой очереди Новой жизни: Там не всё хорошо

14 апреля 2023, 07:13
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались Гладкову на задержку домов четвёртой очереди в Новой жизни

Жители региона интересуются, когда дома сдадут, поскольку кооператив информацией не владеет, а сроки переносятся снова и снова. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что квартиры планировали сдать в мае текущего года, однако не успевают. Глава региона пообещал разобраться.

Белгородцы не могут получить жильё четвёртой очереди в микрорайоне Новая жизнь из-за того, что сроки сдачи постоянно переносятся. Планировалось, что квартиры сдадут в мае. Губернатор заявил, что сделать этого не успеют.

К Вячеславу Гладкову во время прямого эфира обратилась белгородка и поинтересовалась, когда ожидать дома. С её слов, кооператив информацией не владеет, а сроки переносятся снова и снова.

Глава региона отметил, что с Новой жизнью «не всё хорошо». Как уточнил Гладков, эти же вопросы от белгородцев звучали и год назад. Теперь же снова происходит задержка, но губернатор пообещал разобраться в проблеме.

«Я, со слов своих подчинённых, говорил, что квартиры должны быть сданы в мае 2023 года. Вижу сейчас, что до меня эту информацию довели неправильно и они уже не успевают. В ближайшее время хочу выйти на объект, посмотреть, в чём проблема, и обязательно в ней буду разбираться», — заключил чиновник.

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