Гладков о строительстве четвёртой очереди Новой жизни: Там не всё хорошо

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Белгородцы не могут получить жильё четвёртой очереди в микрорайоне Новая жизнь из-за того, что сроки сдачи постоянно переносятся. Планировалось, что квартиры сдадут в мае. Губернатор заявил, что сделать этого не успеют.
К Вячеславу Гладкову во время прямого эфира обратилась белгородка и поинтересовалась, когда ожидать дома. С её слов, кооператив информацией не владеет, а сроки переносятся снова и снова.
Глава региона отметил, что с Новой жизнью «не всё хорошо». Как уточнил Гладков, эти же вопросы от белгородцев звучали и год назад. Теперь же снова происходит задержка, но губернатор пообещал разобраться в проблеме.
«Я, со слов своих подчинённых, говорил, что квартиры должны быть сданы в мае 2023 года. Вижу сейчас, что до меня эту информацию довели неправильно и они уже не успевают. В ближайшее время хочу выйти на объект, посмотреть, в чём проблема, и обязательно в ней буду разбираться», — заключил чиновник.