Гладков о строительстве четвёртой очереди Новой жизни: Там не всё хорошо

«Я, со слов своих подчинённых, говорил, что квартиры должны быть сданы в мае 2023 года. Вижу сейчас, что до меня эту информацию довели неправильно и они уже не успевают. В ближайшее время хочу выйти на объект, посмотреть, в чём проблема, и обязательно в ней буду разбираться», — заключил чиновник.