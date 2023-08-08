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Published Сегодня, 15:21

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«Экс-директора и глава депстроя завели ситуацию в тупик»: Гладков — о Новой жизни

8 августа 2023, 15:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Микрорайон Новая жизнь в Белгороде

Гладков потребовал согласовать решения по Новой жизни в Белгороде

Губернатор рассказал о ходе строительства домов четвёртой очереди проекта. Обнаружилось две проблемы.

Губернатор Вячеслав Гладков провёл рабочее совещание на строительной площадке домов четвёртой очереди проекта «Новая жизнь». Работы ещё не завершены. Более того, имеется две проблемы.

Подрядчик сообщил, что работы по кровле, фасадам зданий, наружным инженерным сетям и вертикальной планировке территории уже завершились. Подходят к концу внутренние отделочные работы и пусконаладка внутренних инженерных сетей.

Что до проблем, то они касаются технических условий по водоснабжению и водоотведению микрорайона, а также решения по строительству парковочных пространств.

Не нравится мне перекладывать ответственность на других, но более безответственного отношения к своему делу, которое приводит к таким проблемам, которые сейчас пытаемся решить все вместе, трудно даже представить. Предыдущие директора и начальник департамента строительства завели фактически ситуацию в тупик, обманывая людей и не выполняя данные обещания. Сейчас разгребать этот поток обращений приходится всем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Построить дома быстро, но плохо, можно, говорит Гладков. Однако это доставит множество проблем всем — как жителям, так и чиновникам.

Среди проблемных вопросов есть ещё и парковки — их попросту нет. При этом дворы домов уже сделали.

Гладков потребовал представить согласованные решения между минстроем, подрядчиком и мэрией. Контроль за объектом продолжится.

Помимо этого, губернатор осмотрел стройплощадку микрорайона Жемчужина. Здесь ведутся работы по строительству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, технологическому присоединению к сетям теплоснабжения. Готовится и площадка под детсад на 350 мест. Работы идут по графику.

По информации главы региона, площадь застройки составляет порядка 650 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить жильём более 20 тыс. человек.

Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в БелгородеМикрорайон Новая жизнь в Белгороде
Микрорайон Новая жизнь в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде
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