Холод и проблемы с питьевой водой: горбольницу № 2 в Белгороде проверили после жалоб

Министр прокомментировал и ситуацию с питьевой водой. По его словам, в каждом отделении стоит графин с кипячёной водой, потому что ранее из-за эпидобстановки прогулки пациентов и посещения родных были ограничены. В скором времени в отделениях больницы должен появиться 21 кулер.