Холод и проблемы с питьевой водой: горбольницу № 2 в Белгороде проверили после жалоб

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Министр здравоохранения Андрей Иконников во вторник, 12 декабря, без предупреждения посетил отделения терапевтического корпуса городской больницы №2 Белгорода. Причиной посещения стали жалобы пациентов на холод и отсутствие питьевой воды.
По докладу чиновника, во всех палатах оказалось тепло, кроме одной. В ней пациенты заклеили окна, чтобы стало теплее. В следующем году планируется заменить продуваемые окна.
Министр прокомментировал и ситуацию с питьевой водой. По его словам, в каждом отделении стоит графин с кипячёной водой, потому что ранее из-за эпидобстановки прогулки пациентов и посещения родных были ограничены. В скором времени в отделениях больницы должен появиться 21 кулер.
Кроме этого, ординаторскую вскоре оборудуют мониторами для контроля за пациентами, чтобы медики смогли работать эффективнее.
Напомним, что в конце ноября Андрей Иконников посещал роддом в Алексеевской ЦРБ. Пациентки жаловались на состояние родильного отделения и просили его закрыть. По докладу министра здравоохранения, сантехнику и окна в роддоме заменят уже в 2024 году.