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Министр здравоохранения в горбольнице №2 Белгорода

Холод и проблемы с питьевой водой: горбольницу № 2 в Белгороде проверили после жалоб

12 декабря 2023, 09:29
Фото: Telegram-канал «Андрей Иконников»
Министр здравоохранения в горбольнице №2 Белгорода

Министр здравоохранения Иконников проверил горбольницу № 2 Белгорода

С внеплановой проверкой министр здравоохранения Андрей Иконников посетил больницу утром 12 декабря. Чиновник проверил температуру в палатах и наличие питьевой воды: ранее от белгородцев поступали жалобы.

Министр здравоохранения Андрей Иконников во вторник, 12 декабря, без предупреждения посетил отделения терапевтического корпуса городской больницы №2 Белгорода. Причиной посещения стали жалобы пациентов на холод и отсутствие питьевой воды.

По докладу чиновника, во всех палатах оказалось тепло, кроме одной. В ней пациенты заклеили окна, чтобы стало теплее. В следующем году планируется заменить продуваемые окна.

Министр прокомментировал и ситуацию с питьевой водой. По его словам, в каждом отделении стоит графин с кипячёной водой, потому что ранее из-за эпидобстановки прогулки пациентов и посещения родных были ограничены. В скором времени в отделениях больницы должен появиться 21 кулер.

Кроме этого, ординаторскую вскоре оборудуют мониторами для контроля за пациентами, чтобы медики смогли работать эффективнее.

Напомним, что в конце ноября Андрей Иконников посещал роддом в Алексеевской ЦРБ. Пациентки жаловались на состояние родильного отделения и просили его закрыть. По докладу министра здравоохранения, сантехнику и окна в роддоме заменят уже в 2024 году.

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