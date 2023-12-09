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отопление

Аварию на теплотрассе под Белгородом устранили: без тепла был город и больница

9 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI
отопление

Гладков: порывы на теплотрассе устранили, котельная в Строителе заработала

В полночь губернатор Белгородской области сообщил об устранении аварии на теплотрассе в Яковлевском горокруге. В городе Строитель восстановили подачу тепла.

Около девяти часов вечера 8 декабря губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на теплотрассе произошла авария. Специалисты работали над устранением порывов. Без тепла остался город, больница. В экстренном случае, чтобы люди не замёрзли, готовы были запустить модульную котельную и тепловые пушки. Но это не понадобилось.

В 00:06 в Telegram-канале главы региона появилось сообщение о том, что котельная заработала, тепло пошло в дома.

Да порыва, отключена была подача тепла в город, в больницу. Я благодарен быстрым и профессиональным действиям главы администрации округа Олегу Александровичу Медведеву, всем энергетикам, всем аварийным службам, которые максимально быстро обеспечили ликвидацию аварии и вернули тепло в дома.
Вячеслав Гладков
На теплотрассе под Белгородом произошла авария
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#Белгородская область#Происшествия#Строитель#Порыв#Отопление#Татьяна Алексютина#Холод#Теплотрасса#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг#Ликвидация аварии
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