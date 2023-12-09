Аварию на теплотрассе под Белгородом устранили: без тепла был город и больница

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Около девяти часов вечера 8 декабря губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на теплотрассе произошла авария. Специалисты работали над устранением порывов. Без тепла остался город, больница. В экстренном случае, чтобы люди не замёрзли, готовы были запустить модульную котельную и тепловые пушки. Но это не понадобилось.
В 00:06 в Telegram-канале главы региона появилось сообщение о том, что котельная заработала, тепло пошло в дома.
Да порыва, отключена была подача тепла в город, в больницу. Я благодарен быстрым и профессиональным действиям главы администрации округа Олегу Александровичу Медведеву, всем энергетикам, всем аварийным службам, которые максимально быстро обеспечили ликвидацию аварии и вернули тепло в дома.
Вячеслав Гладков