Аварию на теплотрассе под Белгородом устранили: без тепла был город и больница

Около девяти часов вечера 8 декабря губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на теплотрассе произошла авария. Специалисты работали над устранением порывов. Без тепла остался город, больница. В экстренном случае, чтобы люди не замёрзли, готовы были запустить модульную котельную и тепловые пушки. Но это не понадобилось.