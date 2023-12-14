Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?

Источники «Коммерсанта» в областной власти и на профильном рынке считают, что уход Щедриной может быть связан с подготовкой крупной сделки в белгородском агропромышленном комплексе. «Для того чтобы взять под контроль ресурсную базу, потребуется специально подготовленный к этому человек в облправительстве», — пишет издание.