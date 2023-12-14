Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Об увольнении Юлии Щедриной с поста заместителя губернатора Белгородской области стало известно 13 декабря. При этом глава региона Вячеслав Гладков не назвал причину такого решения.
Щедрина была последним чиновником из команды экс-губернатора Евгения Савченко в текущем составе белгородского правительства. Однако увольнение может быть связано не только с этим фактором.
Источники «Коммерсанта» в областной власти и на профильном рынке считают, что уход Щедриной может быть связан с подготовкой крупной сделки в белгородском агропромышленном комплексе. «Для того чтобы взять под контроль ресурсную базу, потребуется специально подготовленный к этому человек в облправительстве», — пишет издание.
Предполагается, что речь идёт о возможной подготовке сделки по поглощению группой «Русагро» компании «Агро-Белогорье». ГК принадлежит 22,5% доли белгородского холдинга. Издание напоминает, что группа ранее информировала о планах «консолидировать актив через слияние или приобретение». Тем временем накануне стало известно, что арбитражный суд наложил арест на доли Владимира Зотова (72,5%) и Ларисы Ковалёвой (5%) в ООО ГК «Агро-Белогорье» по иску «Русагро».
Издание отмечает, что в белгородском правительстве не стали комментировать причину отставки Щедриной и связь этого решения с возможной сделкой.
Сама же экс-замгубернатора на вопрос журналистов ответила, что покинула должность по собственному желанию.
Юлия Щедрина в разные годы работала в прокуратуре, Фонде поддержки малого предпринимательства, департаменте внутренней и кадровой политики, департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды. Уже в команде Гладкова как его заместитель курировала вопросы сельского хозяйства, продовольствия, природопользования.
Чем запомнилась чиновница, читайте в материале Бел.Ру.