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Юлия Щедрина

Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?

14 декабря 2023, 07:28
Фото: страница Юлии Щедриной в ВК
Юлия Щедрина

«Ъ»: отставка Щедриной может быть связана с крупной сделкой в белгородском АПК

Юлия Щедрина была последним чиновником из команды Евгения Савченко в областном правительстве. Именно с этим некоторые связывают её увольнение. Однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагают, что реальной причиной может быть крупная сделка, которая готовится в белгородском АПК.

Об увольнении Юлии Щедриной с поста заместителя губернатора Белгородской области стало известно 13 декабря. При этом глава региона Вячеслав Гладков не назвал причину такого решения.

Щедрина была последним чиновником из команды экс-губернатора Евгения Савченко в текущем составе белгородского правительства. Однако увольнение может быть связано не только с этим фактором.

Источники «Коммерсанта» в областной власти и на профильном рынке считают, что уход Щедриной может быть связан с подготовкой крупной сделки в белгородском агропромышленном комплексе. «Для того чтобы взять под контроль ресурсную базу, потребуется специально подготовленный к этому человек в облправительстве», — пишет издание.

Предполагается, что речь идёт о возможной подготовке сделки по поглощению группой «Русагро» компании «Агро-Белогорье». ГК принадлежит 22,5% доли белгородского холдинга. Издание напоминает, что группа ранее информировала о планах «консолидировать актив через слияние или приобретение». Тем временем накануне стало известно, что арбитражный суд наложил арест на доли Владимира Зотова (72,5%) и Ларисы Ковалёвой (5%) в ООО ГК «Агро-Белогорье» по иску «Русагро».

Издание отмечает, что в белгородском правительстве не стали комментировать причину отставки Щедриной и связь этого решения с возможной сделкой.

Сама же экс-замгубернатора на вопрос журналистов ответила, что покинула должность по собственному желанию.

Юлия Щедрина в разные годы работала в прокуратуре, Фонде поддержки малого предпринимательства, департаменте внутренней и кадровой политики, департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды. Уже в команде Гладкова как его заместитель курировала вопросы сельского хозяйства, продовольствия, природопользования.

Чем запомнилась чиновница, читайте в материале Бел.Ру.

Последняя из эпохи Савченко: чем занималась Юлия Щедрина в Белгородской области?
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