С белгородского ИП взыскали 219 тыс. Деньги он получил в результате аферы налоговиков

Суд согласился, что 219 тыс. рублей поступили на счёт бизнесмена по ошибке — в результате аферы третьих лиц. Вместе с тем «ответчик должен был озадачиться основанием поступления денежных средств на свой счёт и возвратить их истцу», решили в суде. Доводы ИП о том, что он не распоряжался полученными деньгами, сочли неубедительными.