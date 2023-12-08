С белгородского ИП взыскали 219 тыс. Деньги он получил в результате аферы налоговиков

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Индивидуальному предпринимателю из Белгорода придётся вернуть 219 тыс. рублей в бюджет. Названная сумма признана неосновательным обогащением. Суд это подтвердил, несмотря на неоднозначную ситуацию получения денег.
Установлено, что полтора года регистрационные данные указанного ИП и платёжные документы трёх иных налогоплательщиков использовались для хищения денег из бюджета РФ. Проходило мошенничество по следующей схеме: налогоплательщикам возвращались якобы излишне уплаченные ими средства. Через расчётный счёт индивидуального предпринимателя таким образом провели 219 тыс. рублей.
В отношении неустановленных сотрудников налоговой службы по Белгороду возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Региональное УФНС тем временем потребовало от ИП вернуть незаконно переведённые ему деньги. Однако бизнесмен добровольно возвращать сумму отказался. В итоге дело дошло до суда.
Предприниматель в свою защиту заявил, что документов на получение указанной суммы в налоговую не отправлял и не подписывал. Он добавил, что поступившими деньгами не распоряжался.
Суд согласился, что 219 тыс. рублей поступили на счёт бизнесмена по ошибке — в результате аферы третьих лиц. Вместе с тем «ответчик должен был озадачиться основанием поступления денежных средств на свой счёт и возвратить их истцу», решили в суде. Доводы ИП о том, что он не распоряжался полученными деньгами, сочли неубедительными.
Суд в итоге решил, что нужно взыскать с предпринимателя 219 тыс. рублей как неосновательное обогащение. Белгородский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.