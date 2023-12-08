Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Деньги

С белгородского ИП взыскали 219 тыс. Деньги он получил в результате аферы налоговиков

8 декабря 2023, 10:48
Фото: 1MI
Деньги

От ИП в Белгороде потребовали вернуть незаконно полученные 219 тысяч рублей

Реквизиты индивидуального предпринимателя использовали для проведения мошеннической схемы: из-за неё против неустановленных сотрудников налоговой возбудили уголовные дела. Однако ИП не сразу согласился вернуть незаконно полученные деньги. Дело дошло до суда.

Индивидуальному предпринимателю из Белгорода придётся вернуть 219 тыс. рублей в бюджет. Названная сумма признана неосновательным обогащением. Суд это подтвердил, несмотря на неоднозначную ситуацию получения денег.

Установлено, что полтора года регистрационные данные указанного ИП и платёжные документы трёх иных налогоплательщиков использовались для хищения денег из бюджета РФ. Проходило мошенничество по следующей схеме: налогоплательщикам возвращались якобы излишне уплаченные ими средства. Через расчётный счёт индивидуального предпринимателя таким образом провели 219 тыс. рублей.

В отношении неустановленных сотрудников налоговой службы по Белгороду возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Региональное УФНС тем временем потребовало от ИП вернуть незаконно переведённые ему деньги. Однако бизнесмен добровольно возвращать сумму отказался. В итоге дело дошло до суда.

Предприниматель в свою защиту заявил, что документов на получение указанной суммы в налоговую не отправлял и не подписывал. Он добавил, что поступившими деньгами не распоряжался.

Суд согласился, что 219 тыс. рублей поступили на счёт бизнесмена по ошибке — в результате аферы третьих лиц. Вместе с тем «ответчик должен был озадачиться основанием поступления денежных средств на свой счёт и возвратить их истцу», решили в суде. Доводы ИП о том, что он не распоряжался полученными деньгами, сочли неубедительными.

Суд в итоге решил, что нужно взыскать с предпринимателя 219 тыс. рублей как неосновательное обогащение. Белгородский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Сотруднику белгородской налоговой грозит тюрьма за злоупотребление полномочиями
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие компании белгородская налоговая служба требует обанкротить в октябре?Вину признал, но прошлое «безупречное»: что грозит Фуглаеву за обман налоговойВ СК рассказали подробности дела против сотрудницы белгородской налоговой
#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Налоговая#Суд#Новости Белгорода#ИП#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT
Сегодня, 06:31
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
«Принял огонь на себя»: в центре Белгорода открыли бюст погибшего в ходе СВО военного
Сегодня, 12:50
Названа дата открытия катка на Соборной площади в Белгороде
Сегодня, 11:55
В Белгородской области снимут второй сезон сериала «Слово пацана»?
Сегодня, 10:11
В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства
Сегодня, 06:03