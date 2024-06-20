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Уставный капитал

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2024
Золото на золото: в московской компании «Владмивы» новый генеральный директор
Московская компания с белгородскими «корнями» ООО «ДД Владмива» меняет руководство впервые за 21 год существования.
20 июня, 11:43
Империя Зотова наносит ответный удар: Ковалёва блокирует сделку внутри «Русагро»?
6 июня, 09:29
В «Русарго» отказались комментировать переезд юрлица из Тамбова в Белгород
19 апреля, 09:31
Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову
13 февраля, 06:40
Понадобился кредит? Депутат Госдумы Скруг увеличил уставный капитал «Маяка» в 10 раз
10 февраля, 18:12
Один из самых богатых и загадочных белгородцев избавляется от активов в регионе
8 февраля, 12:38
2021
Ведущий программы на телеканале «Пятница» стал совладельцем ресторана под Белгородом
5 марта 2021, 15:31

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