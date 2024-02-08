«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?

Напомним, это не первый иск от «Русагро» в сторону Зотова. В декабре на доли бизнесмена и ещё одного совладельца «Агро-Белогорье» Ларисы Ковалёвой суд наложил арест по требованию московской компании. Тогда в иске к двум другим учредителям она требовала заключения с ней договора об учреждении юрлица и соглашения об осуществлении прав участников юрлица, и арест долей — обеспечение иска. А в январе «Русагро» подало иск и к «Агро-Белогорью» с требованием предоставить в течение 10 дней необходимые документы.