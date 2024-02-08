«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
6 февраля на сайте арбитражного суда появилась информация об исковом заявлении от ООО «ГК „Русагро“» к Владимиру Зотову и АО «Русский металл». По информации от издания «Абирег», именно эту компании бизнесмен хотел зарегистрировать как ещё одного собственника «Агро-Белогорья» в 25% долей в уставном капитале.
Напомним, это не первый иск от «Русагро» в сторону Зотова. В декабре на доли бизнесмена и ещё одного совладельца «Агро-Белогорье» Ларисы Ковалёвой суд наложил арест по требованию московской компании. Тогда в иске к двум другим учредителям она требовала заключения с ней договора об учреждении юрлица и соглашения об осуществлении прав участников юрлица, и арест долей — обеспечение иска. А в январе «Русагро» подало иск и к «Агро-Белогорью» с требованием предоставить в течение 10 дней необходимые документы.
Всё дело в том, что в августе прошлого года три учредителя «Агро-Белогорье» якобы подписали соглашение о развитии и расширении бизнеса. На завершающей стадии, когда нужно было подписать последние документы, Зотов и Ковалёва не выходили на связь, после чего стало известно о действиях с долями в сторону «Русского металла». Последние сделали бы невозможным заключение соглашения.
Что именно требует «Русагро» от Владимира Зотова и «Русского металла» по этому арбитражному делу, пока непонятно. Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.