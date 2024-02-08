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Published Сегодня, 06:37

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«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?

«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?

8 февраля 2024, 06:37
Фото: 1MI
В новом иске от ГК «Русагро» к бизнесмену Владимиру Зотову ещё одним ответчиком будет АО «Русский металл», которое ранее фигурировала в публикациях по взаимоотношениям владельцев группы компаний «Агро-Белогорье».

6 февраля на сайте арбитражного суда появилась информация об исковом заявлении от ООО «ГК „Русагро“» к Владимиру Зотову и АО «Русский металл». По информации от издания «Абирег», именно эту компании бизнесмен хотел зарегистрировать как ещё одного собственника «Агро-Белогорья» в 25% долей в уставном капитале.

Напомним, это не первый иск от «Русагро» в сторону Зотова. В декабре на доли бизнесмена и ещё одного совладельца «Агро-Белогорье» Ларисы Ковалёвой суд наложил арест по требованию московской компании. Тогда в иске к двум другим учредителям она требовала заключения с ней договора об учреждении юрлица и соглашения об осуществлении прав участников юрлица, и арест долей — обеспечение иска. А в январе «Русагро» подало иск и к «Агро-Белогорью» с требованием предоставить в течение 10 дней необходимые документы.

Всё дело в том, что в августе прошлого года три учредителя «Агро-Белогорье» якобы подписали соглашение о развитии и расширении бизнеса. На завершающей стадии, когда нужно было подписать последние документы, Зотов и Ковалёва не выходили на связь, после чего стало известно о действиях с долями в сторону «Русского металла». Последние сделали бы невозможным заключение соглашения.

Что именно требует «Русагро» от Владимира Зотова и «Русского металла» по этому арбитражному делу, пока непонятно. Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.

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