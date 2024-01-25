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Суд

Стали известны подробности спора между «Агро-Белогорьем» и «Русагро»

25 января 2024, 09:40
Фото: 1MI
Суд

«Абирег»: Зотов и Ковалёва не явились на закрытие сделки с «Русагро»

Компании планировали объединить активы, однако соглашение было нарушено. Об этом рассказал источник «Абирегу».

В декабре прошлого года Арбитражный суд Белгородской области наложил арест на доли бизнесмена Владимира Зотова и гендиректора Ларисы Ковалёвой в агрохолдинге ООО «ГК „Агро-Белогорье“». ГК «Русагро» требовала обязать их заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Суд удовлетворил требования «Русагро» по обеспечению иска.

22 января стало известно, что суд отклонил жалобу «Агро-Белогорья» на арест долей Зотова и Ковалёвой. Девятнадцатый апелляционный суд Воронежа вернул жалобу.

17 января текущего года появился новый иск к «Агро-Белогорью». «Русагро» требует, чтобы в течение 10 дней компания представила «надлежащим образом заверенные документы». Известно, что заседание назначили на 22 февраля.

Уточним: Зотову принадлежит 72,5% долей в ГК «Агро Белогорье», Ковалёвой — 5%. С 2019 года совладельцем компании является группа компаний «Русагро». Ей принадлежит 22,5% долей.

Источник рассказал «Абирегу», что все эти иски связаны с событиями августа 2023 года. Между Зотовым, Ковалёвой и «Русагро» было подписано соглашение о развитии и расширении бизнеса. Планировалось объединить в одну компанию животноводческие активы «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона» (входит в ГК «Русагро»). Сделку одобрила ФАС России.

На завершающей стадии, рассказывает собеседник издания, оставалось поставить формальные подписи на документах, но Зотов и Ковалёва перестали выходить на связь и не пришли на закрытие сделки. Помимо этого, отмечает источник агентства, Ковалёва перестала предоставлять «Русагро» доступ к документа «Агро-Белогорья», уклонилась от проведения аудита и перестала выполнять другие предусмотренные законом обязательства.

Также сообщается, что Владимир Зотов произвёл отчуждение 25% долей «Агро-Белогорья» стороннему лицу и намеревался зарегистрировать его в качестве собственника компании, что могло привести к невозможности исполнения подписанного соглашения. Из-за этих нарушений соглашения «Русагро» и подало иск.

Об отчуждении долей стало известно после поступления заявление в налоговую, добавляет источник. Что касается «стороннего собственника», то здесь речь идёт об АО «Русский металл», которое принадлежит Сергею Летунову. Ему также принадлежит 33,3% долей в ООО «Тамбовский рынок».

Ранее Владимир Зотов ответил на вопрос о роли «Русагро» для компании «Агро-Белогорье». По словам бизнесмена, компания является дольщиком, получает дивиденты, но уже пять лет никак не участвует в инвестировании проектов.

Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
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