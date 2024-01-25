Стали известны подробности спора между «Агро-Белогорьем» и «Русагро»

Источник рассказал «Абирегу», что все эти иски связаны с событиями августа 2023 года. Между Зотовым, Ковалёвой и «Русагро» было подписано соглашение о развитии и расширении бизнеса. Планировалось объединить в одну компанию животноводческие активы «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона» (входит в ГК «Русагро»). Сделку одобрила ФАС России.