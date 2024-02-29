Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»

Так, «Абирег» в рубрике «Слухи» пишет, что Владимир Зотов и Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что за несколько месяцев до сделки с «Русагро» Зотов и Ковалёва в частных беседах якобы говорили о желании «отойти от дел» и «выйти на пенсию». Стороны планировали объединение животноводческих активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона».