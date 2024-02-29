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Бизнес

Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»

29 февраля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Бизнес

«Абирег» о споре «АБ» с «Русагро»: Зотов собирался уйти на пенсию?

«Абирег» пишет о желании владельцев белгородского холдинга якобы уйти на пенсию. Но, по данным источников Бел.Ру, в «Агро-Белогорье» об этом ничего не знают.

Появляются новые подробности о споре владельцев «Агро-Белогорья» с ГК «Русагро». Причём некоторые из них выходят в виде версий.

Так, «Абирег» в рубрике «Слухи» пишет, что Владимир Зотов и Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что за несколько месяцев до сделки с «Русагро» Зотов и Ковалёва в частных беседах якобы говорили о желании «отойти от дел» и «выйти на пенсию». Стороны планировали объединение животноводческих активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона».

Но, по данным источников Бел.Ру, в «Агро-Белогорье» ничего не знают о желании Зотова и Ковалёвой уйти на пенсию.

Коллеги из «Абирега» раскрыли хронологию событий. 30 августа 2023 года Владимир Зотов, Лариса Ковалёва и «Русагро» подписали соглашение. Проблемы начались к середине ноября — незадолго до закрытия сделки.

В «Русагро» утверждают, что бизнесмен и гендиректор «Агро-Белогорья» на закрытие так и не пришли. Сам Зотов говорил об отсутствии согласования условий сделки.

Привело в итоге всё к тому, что «Русагро» в декабре обратилось в суд, потребовав от Зотова и Ковалёвой исполнения соглашения. Холдинг потребовал запретить регистрационные действия с долями общества.

Интересно, что на фоне разбирательств между группами компаний возникло некоторое противостояние. Например, ранее «Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» поднять зарплату сотрудникам на 30%. Также в компании надеялись, что холдинг пожертвует 1 млрд рублей системе социального здравоохранения Белгородской области.

В «Агро-Белогорье» вскоре ответили на эти требования. В компании утверждают, что решение об увеличении заработной платы на 30% было принято ещё в 2023 году, а повышенную зарплату работники получают с 1 января 2024 года. Что касается здравоохранения, Зотов и Ковалёва готовы полностью поддержать инициативу ГК «Русагро» о выделении соответствующей помощи.

Затем работники «Агро-Белогорья» обратились даже к губернатору из-за ситуации с «Русагро». В письме работники выражают «крайнюю обеспокоенность» действиями группы компаний. Они попросили обратить внимание на «рискованные для производственной и социальной сферы региона» действия холдинга.

«У работников есть опасения»: коллектив «Агро-Белогорья» обратился к губернатору
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