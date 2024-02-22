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Документы

«У работников есть опасения»: коллектив «Агро-Белогорья» обратился к губернатору

22 февраля 2024, 12:39
Фото: 1MI
Документы

Работники «Агро-Белогорья» обратились к губернатору из-за ситуации с «Русагро»

Обращение сформировали по итогам заседания членов профсоюза. Сообщается, что сотрудники холдинга обеспокоены обстановкой на фоне продолжающихся споров с «Русагро». Коллектив просит губернатора разобраться в этой истории.

Коллектив «Агро-Белогорья» направил обращение губернатору Вячеславу Гладкову. В письме работники выражают «крайнюю обеспокоенность» действиями «Русагро» и просят обратить внимание на «рискованные для производственной и социальной сферы региона» действия группы компаний.

Обращение появилось на фоне продолжающихся судебных споров. По словам председателя объединённой профсоюзной организации ГК «Агро-Белогорье» Татьяны Шаровой, сотрудники холдинга сейчас «с большим волнением» следят за рассмотрением исковых требований «Русагро».

«У многих работников есть опасения, что, в случае удовлетворения требований в суде, активы „Агро-Белогорья“ будут распроданы или ликвидированы, а люди окажутся на улице», — говорит Шарова.

В «Агро-Белогорье» сообщили, что это обращение составили по итогам заседания членов объединённой профсоюзной организации группы компаний «Агро-Белогорье» 6 февраля. Инициатором встречи были профсоюз и руководство производственных предприятий. Ранее письмо с подписями участников собрания появилось в Сети.

Обращение работников «Агро-Белогорья» к Вячеславу Гладкову

В ГК «Русагро» в свою очередь прокомментировали «Абирегу», что судебные разбирательства носят только корпоративный характер и «не относятся к хозяйственной деятельности самой компании».

О споре стало известно в декабре 2023 года. Началось всё с того, что «Русагро» обратилось в арбитражный суд с требованием обязать заключить договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав его участников. На фоне разбирательств группа компаний выдвинула требования к «Агро-Белогорью», а именно повысить зарплаты сотрудникам на 30% и помочь белгородскому здравоохранению суммой в 1 млрд рублей. В белгородском холдинге оперативно ответили на эти требования.

Добавим, что 72,5% долей ГК «Агро-Белогорье» принадлежит Владимиру Зотову, 5% — Ларисе Ковалёвой, а 22,5% — «Русагро».

Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»
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