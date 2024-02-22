«У работников есть опасения»: коллектив «Агро-Белогорья» обратился к губернатору

О споре стало известно в декабре 2023 года. Началось всё с того, что «Русагро» обратилось в арбитражный суд с требованием обязать заключить договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав его участников. На фоне разбирательств группа компаний выдвинула требования к «Агро-Белогорью», а именно повысить зарплаты сотрудникам на 30% и помочь белгородскому здравоохранению суммой в 1 млрд рублей. В белгородском холдинге оперативно ответили на эти требования.