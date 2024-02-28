«Русагро» хочет приостановить рассмотрение иска к совладельцам «Агро-Белогорья»

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники пишет, что в 2023 году обсуждался вопрос слияния активов ООО «ГК Агро-Белогорье» с ООО ГК «Русагро». Переговоры так и не завершились, так как в ходе обсуждения обнаружились «неизвестные ранее обстоятельства, которые создавали дополнительные риски и обременения, то есть делали сделку неэффективной для ООО „ГК Агро-Белогорье“», сообщает издание.