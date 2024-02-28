«Русагро» хочет приостановить рассмотрение иска к совладельцам «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В Арбитражном суде Белгородской области продолжают рассматривать иск структуры группы «Русагро» к совладельцам «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. Истец просит обязать их заключить договор об учреждении юридического лица и соглашение «об осуществлении прав его участников».
ООО «ГК „Русагро“» подало заявление о приостановлении производства по иску. Рассмотреть его должны 27 марта.
В свою очередь Владимир Зотов и Лариса Ковалёва подали жалобы в 19-й Арбитражный апелляционный суд на решение первой инстанции: им отказали в отмене обеспечительных мер, введённых по иску «Русагро». Жалобы приняли в производство, их рассмотрят 18 марта.
«Коммерсант» со ссылкой на свои источники пишет, что в 2023 году обсуждался вопрос слияния активов ООО «ГК Агро-Белогорье» с ООО ГК «Русагро». Переговоры так и не завершились, так как в ходе обсуждения обнаружились «неизвестные ранее обстоятельства, которые создавали дополнительные риски и обременения, то есть делали сделку неэффективной для ООО „ГК Агро-Белогорье“», сообщает издание.
Добавим, что 72,5% долей ГК «Агро-Белогорье» принадлежит Владимиру Зотову, 5% — Ларисе Ковалёвой, а 22,5% — «Русагро».
Ранее работники белгородского агрохолдинга отправили обращение к главе региона Вячеславу Гладкову из-за беспокойства насчёт действий «Русагро».