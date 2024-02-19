Пока боты жалуются на мусор, «Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В регионе участились обращения жителей по теме вывоза мусора. Власти утверждают, что около 30% жалоб поступили от ботов. Об этом говорят показатели анализа Центра экологической безопасности и Центра управления регионом.
Специалисты выявили около восьми ботов. Так, в течение часа по одному адресу поступали «неидентифицированные обращения». Ещё трёх ботов заблокировали, по остальным пока проводится анализ. Власти подчёркивают, что таким образом происходит «искусственное разжигание темы».
В целом за неделю по теме мусора поступило 552 обращения, 489 их них касались деятельности ЦЭБа.
ГК «Русагро» потребовала у «Агро-Белогорья» повышения зарплат для сотрудников на 30%. Просьба не касается руководства. Зарплату требуют поднять в течение десяти рабочих дней. Помимо этого, ГК предлагает пожертвовать белгородскому здравоохранению не менее 1 млрд рублей, так как регион столкнулся «с серьёзными вызовами».
В компании подчеркнули, что «опыт основателя „Агро-Белогорья“ в создании сети клиник в совокупности с финансовыми возможностями крупного холдинга помогут социальному здравоохранению справиться с этим непростым временем».
Эти вопросы будут обсуждаться на собрании участников ГК «Агро-Белогорье». Заседание пройдёт 4 марта. Совещание пройдёт на фоне судебных споров между собственниками компании.
В правительстве области намечается служебное расследование. Сегодня, 19 февраля, состоялось оперативное совещание, на котором обсудили показатели нацпроекта «Производительность труда». Первый вице-губернатор Дмитрий Гладский сообщил губернатору Вячеславу Гладкову о том, что недавно раскрылся один неприятный момент с обманом в докладах.
По словам Гладского, от него скрыли один из показателей при рассмотрении контрольных результатов. Этого показателя в документах просто не оказалось. Кто именно скрыл показатели, не сообщается.
«Это наша внутренняя кухня в министерстве. Есть конкретные сотрудники, которые взяли и скрыли», — уточнил Дмитрий Гладский.
По данному факту глава региона Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование. Он также напомнил, что ранее с подобными случаями уже сталкивались — заинтересованные лица обрывали трансляцию прямой линии.