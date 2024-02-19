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Пока боты жалуются на мусор, «Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью»

Пока боты жалуются на мусор, «Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью»

19 февраля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
19 февраля белгородские власти рассказали о накрутке жалоб на мусор. Помимо этого, выяснилось, что «Русагро» потребовало от «Агро-Белогорья» повышения зарплат сотрудникам. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Атака ботов

В регионе участились обращения жителей по теме вывоза мусора. Власти утверждают, что около 30% жалоб поступили от ботов. Об этом говорят показатели анализа Центра экологической безопасности и Центра управления регионом.

Специалисты выявили около восьми ботов. Так, в течение часа по одному адресу поступали «неидентифицированные обращения». Ещё трёх ботов заблокировали, по остальным пока проводится анализ. Власти подчёркивают, что таким образом происходит «искусственное разжигание темы».

В целом за неделю по теме мусора поступило 552 обращения, 489 их них касались деятельности ЦЭБа.

Атака ботов? Власти рассказали, откуда поступает часть жалоб на вывоз мусора
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«Русагро» выдвинуло требования «Агро-Белогорью»

ГК «Русагро» потребовала у «Агро-Белогорья» повышения зарплат для сотрудников на 30%. Просьба не касается руководства. Зарплату требуют поднять в течение десяти рабочих дней. Помимо этого, ГК предлагает пожертвовать белгородскому здравоохранению не менее 1 млрд рублей, так как регион столкнулся «с серьёзными вызовами».

В компании подчеркнули, что «опыт основателя „Агро-Белогорья“ в создании сети клиник в совокупности с финансовыми возможностями крупного холдинга помогут социальному здравоохранению справиться с этим непростым временем».

Эти вопросы будут обсуждаться на собрании участников ГК «Агро-Белогорье». Заседание пройдёт 4 марта. Совещание пройдёт на фоне судебных споров между собственниками компании.

«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
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Служебное расследование в белгородском правительстве

В правительстве области намечается служебное расследование. Сегодня, 19 февраля, состоялось оперативное совещание, на котором обсудили показатели нацпроекта «Производительность труда». Первый вице-губернатор Дмитрий Гладский сообщил губернатору Вячеславу Гладкову о том, что недавно раскрылся один неприятный момент с обманом в докладах.

По словам Гладского, от него скрыли один из показателей при рассмотрении контрольных результатов. Этого показателя в документах просто не оказалось. Кто именно скрыл показатели, не сообщается.

«Это наша внутренняя кухня в министерстве. Есть конкретные сотрудники, которые взяли и скрыли», — уточнил Дмитрий Гладский.

По данному факту глава региона Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование. Он также напомнил, что ранее с подобными случаями уже сталкивались — заинтересованные лица обрывали трансляцию прямой линии.

Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
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