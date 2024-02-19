Атака ботов? Власти рассказали, откуда поступает часть жалоб на вывоз мусора

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В ходе совещания правительства Белгородской области обсудили обращения жителей региона по разным вопросам. Снова актуальной темой выступил вывоз мусора — 552 обращения, из них 489 — по ЦЭБ, где неделю назад уволился гендиректор.
Доложили также, откуда поступают жалобы: из Белгорода и района, Шебекинского горокруга и от ботов. Последнее показал совместный анализ ЦЭБ и ЦУР. По их данным, за неделю по теме мусора от ботов поступило порядка 30% обращений.
При этом ботов выявили около восьми: по одному адресу в течение часа поступали «неидентифицированные обращения», трёх ботов в тот день заблокировали, по остальным проводят анализ. В правительстве отметили, что таким образом «искусственно идёт разжигание тематики».