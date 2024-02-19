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Published Сегодня, 07:56

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Мусор

Атака ботов? Власти рассказали, откуда поступает часть жалоб на вывоз мусора

19 февраля 2024, 07:56
Фото: 1MI
Мусор

В белгородском правительстве заявили о накрутке жалоб по теме мусора

На оперативном совещании вновь обсудили проблему с мусором, количество жалоб за неделю выросло, но в этот раз искусственным способом, считают власти.
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Мусор

В ходе совещания правительства Белгородской области обсудили обращения жителей региона по разным вопросам. Снова актуальной темой выступил вывоз мусора — 552 обращения, из них 489 — по ЦЭБ, где неделю назад уволился гендиректор.

Доложили также, откуда поступают жалобы: из Белгорода и района, Шебекинского горокруга и от ботов. Последнее показал совместный анализ ЦЭБ и ЦУР. По их данным, за неделю по теме мусора от ботов поступило порядка 30% обращений.

При этом ботов выявили около восьми: по одному адресу в течение часа поступали «неидентифицированные обращения», трёх ботов в тот день заблокировали, по остальным проводят анализ. В правительстве отметили, что таким образом «искусственно идёт разжигание тематики».

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#Белгородская область#Белгородский район#Мусор#Шебекино#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#ЦЭБ#Гендиректор#Вывоз мусора#Екатерина Никулина#ЦУР#Шебекинский горокруг#Бот
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