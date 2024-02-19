Атака ботов? Власти рассказали, откуда поступает часть жалоб на вывоз мусора

Доложили также, откуда поступают жалобы: из Белгорода и района, Шебекинского горокруга и от ботов. Последнее показал совместный анализ ЦЭБ и ЦУР. По их данным, за неделю по теме мусора от ботов поступило порядка 30% обращений.