Названо имя человека, который заменит Дуюна на посту главы белгородского ЦЭБа

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Стало известно, кто будет руководить белгородским ЦЭБом вместо покидающего пост Сергея Дуюна. Исполнять обязанности гендиректора будет Наталья Щёкина.
16 февраля должность генерального директора регоператора Сергей Дуюн покидает по собственному желанию. Щёкина приступит к исполнению обязанностей руководителя с завтрашнего дня, 17 февраля. До назначения она была заместителем гендиректора по правовым, кадровым и организационным вопросам.
Об увольнении Дуюна из Центра экологической безопасности стало известно ещё на прошлой неделе, но официального подтверждения информации не было. Сообщалось, что гендиректор написал заявление об увольнении в конце прошлой недели.
Добавим, что ранее в регионе снова выросло количество жалоб на вывоз ТКО. От белгородцев на этот счёт поступило 327 обращений.