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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

В белгородском ЦЭБе назначили исполняющего обязанности гендиректора

Названо имя человека, который заменит Дуюна на посту главы белгородского ЦЭБа

16 февраля 2024, 08:36
Фото: 1MI

В белгородском ЦЭБе назначили исполняющего обязанности гендиректора

Пост гендиректора по собственному желанию покидает Сергей Дуюн. С 17 февраля исполнять обязанности руководителя будет Наталья Щёкина, сообщили в группе регоператора в соцсети.

Стало известно, кто будет руководить белгородским ЦЭБом вместо покидающего пост Сергея Дуюна. Исполнять обязанности гендиректора будет Наталья Щёкина.

16 февраля должность генерального директора регоператора Сергей Дуюн покидает по собственному желанию. Щёкина приступит к исполнению обязанностей руководителя с завтрашнего дня, 17 февраля. До назначения она была заместителем гендиректора по правовым, кадровым и организационным вопросам.

Об увольнении Дуюна из Центра экологической безопасности стало известно ещё на прошлой неделе, но официального подтверждения информации не было. Сообщалось, что гендиректор написал заявление об увольнении в конце прошлой недели.

Добавим, что ранее в регионе снова выросло количество жалоб на вывоз ТКО. От белгородцев на этот счёт поступило 327 обращений.

Белгородский ЦЭБ остался без директора: стало известно об увольнении Сергея Дуюна
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