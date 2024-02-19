После увольнения гендиректора ЦЭБ белгородцы чаще жалуются на вывоз мусора

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Не сказать, что за последний месяц обращений от жителей региона по мусору было существенно меньше. Но в начале прошлой недели стало известно об увольнении гендиректора белгородского ЦЭБ Сергея Дуюна, и как итог — прирост жалоб.
За неделю по мусору и ТКО в правительство поступило 552 обращения, из них только в сторону ЦЭБ — 489. Больше всего жалуются на вывоз мусора жители Белгорода и района, а также Шебекинского горокруга. Ещё неделю назад жалоб по этой теме было 327.
В Белгороде и районе мусор ежедневно вывозят 50-55 единиц спецтехники, при этом основные проблемы связаны с поломкой спецмашин и припаркованными у контейнеров автомобилями. Последним будут наклеивать на лобовые стёкла памятки.
А вот в Шебекинском горокруге для этих целей работает всего 4-9 машин, при этом основные проблемы власти видят в смене подрядчика, нехватке контейнеров и оперативной обстановке.