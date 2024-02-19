После увольнения гендиректора ЦЭБ белгородцы чаще жалуются на вывоз мусора

За неделю по мусору и ТКО в правительство поступило 552 обращения, из них только в сторону ЦЭБ — 489. Больше всего жалуются на вывоз мусора жители Белгорода и района, а также Шебекинского горокруга. Ещё неделю назад жалоб по этой теме было 327.