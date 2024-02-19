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Вывоз мусора

После увольнения гендиректора ЦЭБ белгородцы чаще жалуются на вывоз мусора

19 февраля 2024, 07:43
Фото: 1MI
Вывоз мусора

В Белгородской области больше всего жалуются на вывоз мусора

На традиционном совещании правительства вновь подняли тему с жалобами белгородцев на вывоз мусора, которых стало больше после того, как неделю назад уволился директор ЦЭБ.

Не сказать, что за последний месяц обращений от жителей региона по мусору было существенно меньше. Но в начале прошлой недели стало известно об увольнении гендиректора белгородского ЦЭБ Сергея Дуюна, и как итог — прирост жалоб.

За неделю по мусору и ТКО в правительство поступило 552 обращения, из них только в сторону ЦЭБ — 489. Больше всего жалуются на вывоз мусора жители Белгорода и района, а также Шебекинского горокруга. Ещё неделю назад жалоб по этой теме было 327.

В Белгороде и районе мусор ежедневно вывозят 50-55 единиц спецтехники, при этом основные проблемы связаны с поломкой спецмашин и припаркованными у контейнеров автомобилями. Последним будут наклеивать на лобовые стёкла памятки.

А вот в Шебекинском горокруге для этих целей работает всего 4-9 машин, при этом основные проблемы власти видят в смене подрядчика, нехватке контейнеров и оперативной обстановке.

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#Автомобили#Мусор#Спецтехника#Новости Белгорода#Обращения#Памятки#Жалобы#Белгород#ЦЭБ#Вывоз мусора#Екатерина Никулина#Шебекинский горокруг#Контейнеры#Сергей Дуюн#Оперативная обстановка#Поломка спецмашин
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